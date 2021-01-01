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Пасхальное печенье: курочки

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Вкусное и простое пасхальное печенье из миндальной муки с кокосовым маслом - это не просто вкусно, но еще и красиво!
Пасхальное печенье: курочки
Пасхальное печенье: курочки
pinterest.com

Ингредиенты

  • 200 гр  очищенной миндальной муки
  • 40 граммов  сахара
  • ½ чайной ложки ванилина
  • ½ чайной ложки пищевой соды
  • 3 столовые ложки воды
  • 30 г кокосового масла  

Для украшения

  • 40 г темного шоколада 85%

Приготовление

  1. В миске смешайте миндальную муку с сахаром, ванилью и пищевой содой. Добавьте растопленное кокосовое масло и воду, быстро перемешайте, пока не получите мягкое и податливое тесто.
  2. Сформируйте из теста шар, положите в пищевой пакет или заверните в прозрачную пленку и дайте ему постоять в холодильнике на 30 минут.
  3. Достаньте тесто из холодильника, поместите между двумя листами пергаментной бумаги, раскатав скалкой до толщины примерно 0,5 см.
  4. Вырезать тесто формочками.  Замесите обрезки, снова раскатайте скалкой и сформируйте другое печенье. 
  5. Выложите печенье на противень. Выпекайте в духовке, предварительно нагретой до 170° C, в течение 15 минут.
  6. Достаньте печенье из духовки и дайте остыть.
  7. Порежьте темный шоколад на кусочки, растопите на водяной бане.
  8. Обмакните кончики печенья в растопленный шоколад и поставьте на решетку для просушки.

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Теги: печенье, Пасха, Пасха-2021, десерт
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Источник: Ivona
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