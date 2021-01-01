Пасхальное печенье: курочки
Вкусное и простое пасхальное печенье из миндальной муки с кокосовым маслом - это не просто вкусно, но еще и красиво!
Ингредиенты
- 200 гр очищенной миндальной муки
- 40 граммов сахара
- ½ чайной ложки ванилина
- ½ чайной ложки пищевой соды
- 3 столовые ложки воды
- 30 г кокосового масла
Для украшения
- 40 г темного шоколада 85%
Приготовление
- В миске смешайте миндальную муку с сахаром, ванилью и пищевой содой. Добавьте растопленное кокосовое масло и воду, быстро перемешайте, пока не получите мягкое и податливое тесто.
- Сформируйте из теста шар, положите в пищевой пакет или заверните в прозрачную пленку и дайте ему постоять в холодильнике на 30 минут.
- Достаньте тесто из холодильника, поместите между двумя листами пергаментной бумаги, раскатав скалкой до толщины примерно 0,5 см.
- Вырезать тесто формочками. Замесите обрезки, снова раскатайте скалкой и сформируйте другое печенье.
- Выложите печенье на противень. Выпекайте в духовке, предварительно нагретой до 170° C, в течение 15 минут.
- Достаньте печенье из духовки и дайте остыть.
- Порежьте темный шоколад на кусочки, растопите на водяной бане.
- Обмакните кончики печенья в растопленный шоколад и поставьте на решетку для просушки.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил