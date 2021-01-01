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ТОП-3 совета: что делать, если дрожжевое тесто не поднялось

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Конечно же хочется, чтобы тесто получилось с первого раза, но что делать если оно не подошло? Не огорчайтесь! Собрали для вас три проверенных способа!
ТОП-3 совета: что делать, если дрожжевое тесто не поднялось
ТОП-3 совета: что делать, если дрожжевое тесто не поднялось
pixabay.com

Опытные хозяюшки советуют испробовать три метода. Это повысить температуру в кухне, добавить дрожжей и вымесить тесто заново, добавив немного муки или жидкости.

Совет 1

Повысьте температуру на кухне. Возможно, дрожжи не активизировались. Часто на это влияет соблюдение температурного режима жидкости – она должна быть теплой. Чтобы дрожжи продолжили размножаться и способствовали дальнейшему росту теста, эту температуру необходимо поддерживать. Если в кухне холодно, а воздух сух – то дрожжи могут не расти.

Что сделать?

  • Разогрейте духовку до 40 градусов, на дно поставьте противень с горячей водой, а емкость с тестом поставьте на решетку. Влажная и теплая среда поспособствует поднятию теста.
  • Сделайте водяную баню на плите. Доведите воду до кипения  и сразу же погасите огонь. Поставьте миску с тестом на водяную баню до его поднятия.
  • Тесто можно накрыть  полиэтиленом и поставить возле батареи или включенной плиты. Полиэтилен создаст необходимую влажную среду, а от  тепла тесто начнет интенсивно расти.

ТОП-3 совета: что делать, если дрожжевое тесто не поднялось
ТОП-3 совета: что делать, если дрожжевое тесто не поднялось
pixabay.com

Совет 2

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Добавьте еще немножечко дрожжей. Если после создания оптимального температурного режима и достаточной влажности тесто все равно плохо поднимается, скорее всего, дрожжи не активизировались. Тогда можно попробовать запустить процесс снова.

Что делать?

  • Чайную ложку сухих дрожжей растворите в стакане теплой воды или молока, и добавьте столовую ложку сахара. Когда на поверхности появится пена - выливайте опару в тесто и перемешайте с оставшейся его частью.

Совет 3

Добавьте муку и вымесите тесто снова. Наилучшее соотношение такое: муки должно быть примерно 60%, а жидкости 40%. Тесто после вымешивания должно быть эластичным и слегка липнуть к рукам. Старайтесь не забить его лишней мукой.

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Теги: тесто, дрожжевое тесто, советы
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Источник: Ivona

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