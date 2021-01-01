Кулинарные книги из прошлого: апициевский корпус

В 1390 году, в средневековой Англии, появилось собрание рецептов, которое впоследствии, стало одним из самых известных кулинарных рукописей в мире. Назывался оно - апициевский корпус.

На самом деле это был 6 метровый свитк – «The Forme of Cury», дословно – «Способы приготовления пищи».

Король и еда

Автором стал шеф-повар короля Ричарда II, который, по велению государя не желавшего отставать от французов, собрал более 200 рецептов самых разнообразных блюд. В средневековой Европе банкет был символом власти и престижа. Потому не только знать, но и короли соревновались между собой на кулинарном поприще. При этом, король Ричард II, считался тем ещё денди с неуёмной страстью к роскоши.

Его двор насчитывал более 10 000 человек, из которых – только личной охраны 200 душ, а епископов аж 13.

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При этом не стоит забывать всяких баронов, рыцарей, эсквайров, слуг и других рабочих. Пиршества Ричарда были продуманны до мелочей, например, в 1383 году банкет обошелся государственной казне в 57 000 фунтов плюс дополнительные 10 000 фунтов на скатерти и специи.

Но, есть и другое полезное изобретение короля помимо книги рецептов – салфетка. До этого скатерть и салфетка считались одним предметом.

Злой Повар и официанты.1330 год wikipedia.org

Существует около десятка неполных копий «The Forme of Cury», но первоначальный документ 1390 года, похоже, навсегда утерян.

Уникальные рецепты

Рецепты собраны уникальные для Англии и призваны обучить поваров приготовлению, как простых рецептов, так и изысканных банкетных блюд. Что интересно, работа была проделана не без советов лучших специалистов в области медицины и философии. [Злой Повар и официанты.1330 год]

Пирами Ричард II демонстрировал двору и миру свою состоятельность и богатство. В трапезах свободно использовались не только драгоценные для того времени специи и сахар (который тоже считался специей), но и сушеный виноград без косточек и сушеная смородина, тоже без косточек. Всё это отделялось вручную, слугами.

The Forme of Cury wikipedia.org

А чтобы придать блюдам из птицы арабский колорит и покрасить в красный цвет, повара добавляли порошок сандалового дерева.

В книге можно было найти рецепты на любой вкус: повседневные – вегетарианские и мясные – для особых случаев.

Что готовили?

Готовили из китов, журавлей, тюленей, вальдшнепов и цапель. Впервые использовали тыкву, оливковое масло, мускатный орех, гвоздику и имбирь. Обилие вегетарианских блюд (среди которых есть и винегрет) указывает на влияние Португалии и Испании, так как во Франции того периода овощи использовались крайне редко и в бедственных положениях.

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