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Кулинарные книги из прошлого: апициевский корпус

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В 1390 году, в средневековой Англии, появилось собрание рецептов, которое впоследствии, стало одним из самых известных кулинарных рукописей в мире. Назывался оно - апициевский корпус.
The Forme of Cury
The Forme of Cury
wikipedia.org

На самом деле это был 6 метровый свитк – «The Forme of Cury», дословно – «Способы приготовления пищи». 

Король и еда

Автором стал шеф-повар короля Ричарда II, который, по велению государя не желавшего отставать от французов, собрал более 200 рецептов самых разнообразных блюд. В средневековой Европе банкет был символом власти и престижа. Потому не только знать, но и короли соревновались между собой на кулинарном поприще. При этом, король Ричард II, считался тем ещё денди с неуёмной страстью к роскоши.

Его двор насчитывал более 10 000 человек, из которых – только личной охраны 200 душ, а епископов аж 13.

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При этом не стоит забывать всяких баронов, рыцарей, эсквайров, слуг и других рабочих. Пиршества Ричарда были продуманны до мелочей, например, в 1383 году банкет обошелся государственной казне в 57 000 фунтов плюс дополнительные 10 000 фунтов на скатерти и специи. 
Но, есть и другое полезное изобретение короля помимо книги рецептов – салфетка.  До этого скатерть и салфетка считались одним предметом. 

Злой Повар и официанты.1330 год
Злой Повар и официанты.1330 год
wikipedia.org

Существует около десятка неполных копий «The Forme of Cury», но первоначальный документ 1390 года, похоже, навсегда утерян. 

Уникальные рецепты

Рецепты собраны уникальные для Англии и призваны обучить поваров приготовлению, как простых рецептов, так  и изысканных банкетных блюд. Что интересно, работа была проделана не без советов лучших специалистов в области медицины и философии. [Злой Повар и официанты.1330 год]

Пирами Ричард II демонстрировал двору и миру свою состоятельность и богатство. В трапезах свободно использовались не только драгоценные для того времени специи и сахар (который тоже считался специей), но и сушеный виноград без косточек и сушеная смородина, тоже без косточек. Всё это отделялось вручную, слугами. 

The Forme of Cury
The Forme of Cury
wikipedia.org

А чтобы придать блюдам из птицы арабский колорит и покрасить в красный цвет, повара добавляли порошок сандалового дерева.

В книге можно было найти рецепты на любой вкус:  повседневные  –  вегетарианские  и  мясные  – для особых случаев. 

Что готовили?

Готовили из китов, журавлей, тюленей, вальдшнепов и цапель.   Впервые использовали тыкву, оливковое масло, мускатный орех, гвоздику и имбирь. Обилие вегетарианских блюд (среди которых есть и винегрет) указывает на влияние Португалии и Испании, так как во Франции того периода овощи использовались крайне редко и в бедственных положениях. 

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Теги: средневековье, книги, история, кулинария
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Источник: Ivona

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