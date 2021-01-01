ТОП-3 рецепта онигири от японского повара
Онигири - блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара. Сегодня мы расскажем, как приготовить 3 вида онигири!
Туна Майо Онигири (на 2 шт.):
- Рис - 200 г.
- Начинка - 40 г.
- Консервированный тунец - 60 г.
- Лук - 20 г.
- Сливочное масло - 15 г.
- Майонез - 20 г.
- Соевый соус - 10 мл.
- Листы нори - 2 шт.
- Соль/перец - по вкусу
- Шичими тогараши - по желанию
Приготовление Туна Мао Онигири
- Разогрейте сковородку, затем разомните тунец в однородную массу.
- Отправьте сливочное масло и лук на сковороду.
- Далее перемешайте с тунцом. Добавьте также соль, перец, майонез.
- Возьмите рис для суши, смочите руки соленой водой.
- Сформируйте рисовый треугольник, в средину добавьте начинку и накройте сверху рисом.
- Затем сформируйте красивый рисовый треугольник и оберните в нори.
Омурайсу Онигирадзу (на 2 шт.):
- Рис - 200 г.
- Куриное филе - 1 шт.
- Лук - 20 г.
- Эдамаме - 30 г.
- Кетчуп - 50 мл.
- Сливочное масло - 15 г.
- омлет кинси - 2 блина.
- Соль - 2 г.
- Перец - 2 г.
- Лист нори- 1 шт.
Приготовление омурайсу онигири:
- Нарежьте куриное филе мелкими кубиками.
- Затем хорошо разогрейте сковородку со сливочным маслом и отправьте туда курицу.
- Посолите, поперчите и добавьте рис, кетчуп. Хорошо обжарьте. Нарежьте тонкими ломтиками омлет.
- Далее приготовленный омлет кинси-тамаго разложите на столе и замотайте в него сформированный омурайсу онигири.
- место омлета, можно оборачивать в лист нори.
Юкари Онигири:
- Рис - 200 г.
- Приправа юкари - 6 г.
- Листья шисо - 2 шт.
Приготовление:
- Для этого рецепта нужно смешать рис и юкари. Перемешайте.
- Далее сформируйте онигири в виде обычного треугольника и оберните в лист нори. Приятного аппетита!
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