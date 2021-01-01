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ТОП-3 рецепта онигири от японского повара

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Онигири - блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара. Сегодня мы расскажем, как приготовить 3 вида онигири!
ТОП-3 рецепта онигири от японского повара

Туна Майо Онигири (на 2 шт.):

  • Рис - 200 г.
  • Начинка - 40 г.
  • Консервированный тунец - 60 г.
  • Лук - 20 г.
  • Сливочное масло - 15 г.
  • Майонез - 20 г.
  • Соевый соус - 10 мл.
  • Листы нори - 2 шт.
  • Соль/перец - по вкусу
  • Шичими тогараши - по желанию

Приготовление Туна Мао Онигири

  1. Разогрейте сковородку, затем разомните тунец в однородную массу.
  2. Отправьте сливочное масло и лук на сковороду.
  3. Далее перемешайте с тунцом. Добавьте также соль, перец, майонез. 
  4. Возьмите рис для суши, смочите руки соленой водой.
  5. Сформируйте рисовый треугольник, в средину добавьте начинку и накройте сверху рисом.
  6. Затем сформируйте красивый рисовый треугольник и оберните в нори. 

Омурайсу Онигирадзу (на 2 шт.):

  • Рис - 200 г.
  • Куриное филе - 1 шт.
  • Лук - 20 г.
  • Эдамаме - 30 г.
  • Кетчуп - 50 мл.
  • Сливочное масло - 15 г.
  • омлет кинси - 2 блина.
  • Соль - 2 г.
  • Перец - 2 г.
  • Лист нори- 1 шт.

Приготовление омурайсу онигири:

  1. Нарежьте куриное филе мелкими кубиками.
  2. Затем хорошо разогрейте сковородку со сливочным маслом и отправьте туда курицу.
  3. Посолите, поперчите и добавьте рис, кетчуп. Хорошо обжарьте. Нарежьте тонкими ломтиками омлет.
  4. Далее приготовленный омлет кинси-тамаго разложите на столе и замотайте в него сформированный омурайсу онигири.
  5. место омлета, можно оборачивать в лист нори.

Юкари Онигири:

  • Рис - 200 г.
  • Приправа юкари - 6 г.
  • Листья шисо - 2 шт.

Приготовление:

  1. Для этого рецепта нужно смешать рис и юкари. Перемешайте.
  2. Далее сформируйте онигири в виде обычного треугольника и оберните в лист нори. Приятного аппетита! 

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Теги: онигири, японская кухня, вкусно, рис
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Источник: Ivona

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