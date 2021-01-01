Что приготовить из весенней зелени?
Крапива, черемша, одуванчики. Что вкусного из них можно приготовить весной?
Собрали для вас несколько отличных рецептов на любой вкус. Тут вам и вино из одуванчиков, и осетинский пирог с черемшой и полезные салаты!
Салат из крапивы, щавеля и одуванчика
Ингредиенты
- Крапива - 50 г
- Зеленый лук - 1/2 пучка
- Редис - 1 пучок
- Кешью - 30 г
- Масло оливковое - 5 ст.л.
- Уксус - 3 ст.л
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Чеснок - 1 зубчик
- Щавель - 50 г
- Одуванчик - 50 г
Способ приготовления
- Возьмите зелень одуванчика, щавеля и листья молодой крапивы очистите и удалите грубые корни и стебли, старые листья.
- Травы хорошо вымойте и дайте стечь воде.
- 1/2 пучка зеленого лука вымойте и нарежьте колечками.
- Нарежьте брусочками редис, а ядра орехов кешью порубите на крупные кусочки и поджарьте на сковороде без жира до золотисто-коричневого цвета. Снимите орехи со сковороды и остудите.
- Приготовьте соус для заправки салата. Смешайте оливковое масло с 3 ст.л. уксуса из красного или белого вина, посолите и поперчите. Добавьте измельченный чеснок.
- Смешайте травы с соусом, луком, редисом и орехами.
Вино из одуванчиков
Ингредиенты:
- Сахар – 1 кг
- Цветки растения – 90-100 шт.
- Изюм – 7-10 шт.
- Лимонная кислота – 2 г
Способ приготовления:
- Одуванчики залейте 3,5-4 литрами кипятка и дайте настояться сутки.
- После этого отожмите цветки и выбросьте.
- Далее, в 0,5 литрах воды разведите сахарный песок и лимонную кислоту.
- Добавьте туда имеющийся настой.
- Тщательно перемешайте.
- Добавьте к жидкости немытый изюм.
- Оставьте на 2 дня в теплом месте.
- Дальше перелейте настой в отдельный бутыль, и закройте его горлышко резиновой перчаткой.
- Поставьте внутрь трубку, таким образом будут выходить образовавшиеся газы.
- Бродить настой должен 1 месяц.
- После этого слейте вино через трубку, чтобы осадок остался нетронутым.
Салат из одуванчиков и яйца
Ингредиенты
- Одуванчик - 200 г
- Салат - 200 г
- Петрушка - 50 г
- Майонез - 150 г
- Яйцо вареное - 1 шт.
- Кедровые орехи - 50 г
- Соль - по вкусу
- Цедра лимона - для украшения
Способ приготовления
- Листья одуванчика замочите на 40 минут в холодной воде.
- Листья салата и одуванчика нарежьте соломкой, яйцо мелко порубите.
- Соедините подготовленные продукты, посолите по вкусу и заправьте майонезом.
- Оформите орешками, зеленью, цедрой лимона и половинками вареного яйца.
Маринованная черемша
Ингредиенты
- Черемша - 400 г
- Чеснок - 2–4 дольки
- Лавровый лист - 2 шт.
- Вода - 4 стакана
- Уксус 9% - 1 стакан
- Соль - 40–80 г
- Сахар - 50-100 г
- Масло - по вкусу
- Специи - по вкусу
Способ приготовления
- Для маринования используется нижняя часть листа с луковицей. Свежую зелень черемши вымыть.
- На дно банок положить дольки чеснока и лавровый лист, затем подготовленную зелень черемши.
- Залить горячим маринадом и стерилизовать в кипящей воде 20–25 мин.
Осетинский пирог с черемшой
Ингредиенты
- Мука - 1 стакан
- Яйцо - 3 шт.
- Дрожжи - 8 г
- Черемша - 30 г
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
Способ приготовления
- Замесите однородное тесто из муки, 3 стаканов теплой воды, дрожжей и соли.
- Поставьте на пол часа в теплое место.
- Яйца взбейте со щепоткой соли и черемшой.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт, смажьте маслом (1 ч. л.), посыпьте солью и черемшой.
- Сложите пласт вдоль пополам и снова раскатайте круглую лепешку.
- Масло разогрейте до 140°С, введите взбитые яйца, сверху положите пласт теста.
- Обжарьте тесто с обеих сторон на сухой сковороде до готовности.
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