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Что приготовить из весенней зелени?

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Крапива, черемша, одуванчики. Что вкусного из них можно приготовить весной?
Что приготовить из весенней зелени?
Что приготовить из весенней зелени?
pinterest.com

Собрали для вас несколько отличных рецептов на любой вкус. Тут вам и вино из одуванчиков, и осетинский пирог с черемшой и полезные салаты! 

Салат из крапивы, щавеля и одуванчика

Ингредиенты

  • Крапива - 50 г
  • Зеленый лук - 1/2 пучка
  • Редис - 1 пучок
  • Кешью - 30 г
  • Масло оливковое - 5 ст.л.
  • Уксус - 3 ст.л
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Щавель - 50 г
  • Одуванчик - 50 г

Способ приготовления

  1. Возьмите зелень одуванчика, щавеля и листья молодой крапивы очистите и удалите грубые корни и стебли, старые листья.
  2. Травы хорошо вымойте и дайте стечь воде.
  3. 1/2 пучка зеленого лука вымойте и нарежьте колечками.
  4. Нарежьте брусочками редис, а ядра орехов кешью порубите на крупные кусочки и поджарьте на сковороде без жира до золотисто-коричневого цвета. Снимите орехи со сковороды и остудите.
  5. Приготовьте соус для заправки салата. Смешайте оливковое масло с 3 ст.л. уксуса из красного или белого вина, посолите и поперчите. Добавьте измельченный чеснок.
  6. Смешайте травы с соусом, луком, редисом и орехами.

Вино из одуванчиков 

Что приготовить из весенней зелени?
Что приготовить из весенней зелени?
pinterest.com

Ингредиенты:

  • Сахар – 1 кг
  • Цветки растения – 90-100 шт.
  • Изюм – 7-10 шт.
  • Лимонная кислота – 2 г

Способ приготовления:

  1. Одуванчики залейте 3,5-4 литрами кипятка и дайте настояться сутки.
  2. После этого отожмите цветки и выбросьте.
  3. Далее, в 0,5 литрах воды разведите сахарный песок и лимонную кислоту.
  4. Добавьте туда имеющийся настой.
  5. Тщательно перемешайте.
  6. Добавьте к жидкости немытый изюм.
  7. Оставьте на 2 дня в теплом месте.
  8. Дальше перелейте настой в отдельный бутыль, и закройте его горлышко резиновой перчаткой.
  9. Поставьте внутрь трубку, таким образом будут выходить образовавшиеся газы.
  10. Бродить настой должен 1 месяц.
  11. После этого слейте вино через трубку, чтобы осадок остался нетронутым.

Салат из одуванчиков и яйца

Что приготовить из весенней зелени?
Что приготовить из весенней зелени?
pinterest.com

Ингредиенты

  • Одуванчик - 200 г
  • Салат - 200 г
  • Петрушка - 50 г
  • Майонез - 150 г
  • Яйцо вареное - 1 шт.
  • Кедровые орехи - 50 г
  • Соль - по вкусу
  • Цедра лимона - для украшения

Способ приготовления

  1. Листья одуванчика замочите на 40 минут в холодной воде.
  2. Листья салата и одуванчика нарежьте соломкой, яйцо мелко порубите.
  3. Соедините подготовленные продукты, посолите по вкусу и заправьте майонезом.
  4. Оформите орешками, зеленью, цедрой лимона и половинками вареного яйца.

Маринованная черемша 

Что приготовить из весенней зелени?
Что приготовить из весенней зелени?
pinterest.com

Ингредиенты

  • Черемша - 400 г
  • Чеснок - 2–4 дольки
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Вода - 4 стакана
  • Уксус 9% - 1 стакан
  • Соль - 40–80 г
  • Сахар - 50-100 г
  • Масло - по вкусу
  • Специи - по вкусу

Способ приготовления

  1. Для маринования используется нижняя часть листа с луковицей. Свежую зелень черемши вымыть.
  2. На дно банок положить дольки чеснока и лавровый лист, затем подготовленную зелень черемши.
  3. Залить горячим маринадом и стерилизовать в кипящей воде 20–25 мин.

Осетинский пирог с черемшой 
 

Что приготовить из весенней зелени?
Что приготовить из весенней зелени?
pinterest.com

Ингредиенты

  • Мука - 1 стакан
  • Яйцо - 3 шт.
  • Дрожжи - 8 г
  • Черемша - 30 г
  • Масло растительное - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления

  1. Замесите однородное тесто из муки, 3 стаканов теплой воды, дрожжей и соли.
  2. Поставьте на пол часа в теплое место.
  3. Яйца взбейте со щепоткой соли и черемшой.
  4. Раскатайте тесто в тонкий пласт, смажьте маслом (1 ч. л.), посыпьте солью и черемшой.
  5. Сложите пласт вдоль пополам и снова раскатайте круглую лепешку.
  6. Масло разогрейте до 140°С, введите взбитые яйца, сверху положите пласт теста.
  7. Обжарьте тесто с обеих сторон на сухой сковороде до готовности.

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Теги: зелень, весна, одуванчики, черемша, крапива, что приготовить
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Источник: Ivona

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