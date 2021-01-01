Крапива, черемша, одуванчики. Что вкусного из них можно приготовить весной?

Собрали для вас несколько отличных рецептов на любой вкус. Тут вам и вино из одуванчиков, и осетинский пирог с черемшой и полезные салаты!

Салат из крапивы, щавеля и одуванчика

Ингредиенты

Крапива - 50 г

Зеленый лук - 1/2 пучка

Редис - 1 пучок

Кешью - 30 г

Масло оливковое - 5 ст.л.

Уксус - 3 ст.л

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Чеснок - 1 зубчик

Щавель - 50 г

Одуванчик - 50 г

Способ приготовления

Возьмите зелень одуванчика, щавеля и листья молодой крапивы очистите и удалите грубые корни и стебли, старые листья. Травы хорошо вымойте и дайте стечь воде. 1/2 пучка зеленого лука вымойте и нарежьте колечками. Нарежьте брусочками редис, а ядра орехов кешью порубите на крупные кусочки и поджарьте на сковороде без жира до золотисто-коричневого цвета. Снимите орехи со сковороды и остудите. Приготовьте соус для заправки салата. Смешайте оливковое масло с 3 ст.л. уксуса из красного или белого вина, посолите и поперчите. Добавьте измельченный чеснок. Смешайте травы с соусом, луком, редисом и орехами.

Вино из одуванчиков

Что приготовить из весенней зелени? pinterest.com

Ингредиенты:

Сахар – 1 кг

Цветки растения – 90-100 шт.

Изюм – 7-10 шт.

Лимонная кислота – 2 г

Способ приготовления:

Одуванчики залейте 3,5-4 литрами кипятка и дайте настояться сутки. После этого отожмите цветки и выбросьте. Далее, в 0,5 литрах воды разведите сахарный песок и лимонную кислоту. Добавьте туда имеющийся настой. Тщательно перемешайте. Добавьте к жидкости немытый изюм. Оставьте на 2 дня в теплом месте. Дальше перелейте настой в отдельный бутыль, и закройте его горлышко резиновой перчаткой. Поставьте внутрь трубку, таким образом будут выходить образовавшиеся газы. Бродить настой должен 1 месяц. После этого слейте вино через трубку, чтобы осадок остался нетронутым.

Салат из одуванчиков и яйца

Что приготовить из весенней зелени? pinterest.com

Ингредиенты

Одуванчик - 200 г

Салат - 200 г

Петрушка - 50 г

Майонез - 150 г

Яйцо вареное - 1 шт.

Кедровые орехи - 50 г

Соль - по вкусу

Цедра лимона - для украшения

Способ приготовления

Листья одуванчика замочите на 40 минут в холодной воде. Листья салата и одуванчика нарежьте соломкой, яйцо мелко порубите. Соедините подготовленные продукты, посолите по вкусу и заправьте майонезом. Оформите орешками, зеленью, цедрой лимона и половинками вареного яйца.

Маринованная черемша

Что приготовить из весенней зелени? pinterest.com

Ингредиенты

Черемша - 400 г

Чеснок - 2–4 дольки

Лавровый лист - 2 шт.

Вода - 4 стакана

Уксус 9% - 1 стакан

Соль - 40–80 г

Сахар - 50-100 г

Масло - по вкусу

Специи - по вкусу

Способ приготовления

Для маринования используется нижняя часть листа с луковицей. Свежую зелень черемши вымыть. На дно банок положить дольки чеснока и лавровый лист, затем подготовленную зелень черемши. Залить горячим маринадом и стерилизовать в кипящей воде 20–25 мин.

Осетинский пирог с черемшой



Что приготовить из весенней зелени? pinterest.com

Ингредиенты

Мука - 1 стакан

Яйцо - 3 шт.

Дрожжи - 8 г

Черемша - 30 г

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Способ приготовления

Замесите однородное тесто из муки, 3 стаканов теплой воды, дрожжей и соли. Поставьте на пол часа в теплое место. Яйца взбейте со щепоткой соли и черемшой. Раскатайте тесто в тонкий пласт, смажьте маслом (1 ч. л.), посыпьте солью и черемшой. Сложите пласт вдоль пополам и снова раскатайте круглую лепешку. Масло разогрейте до 140°С, введите взбитые яйца, сверху положите пласт теста. Обжарьте тесто с обеих сторон на сухой сковороде до готовности.

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