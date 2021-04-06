Вкусно и полезно: Жена Влада Ямы подсказала, как приготовить ПП-кекс
Супруга известного украинского хореографа, шоумена и судьи проекта «Танці з зірками» Влада Ямы, Лилия Яма придерживается правильного питания и часто делиться с подписчиками рецептами полезных блюд.
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Так, недавно на своей странице в Инстаграм она рассказала, как приготовить вкусный десерт без сахара. Лилия сняла на видео процесс приготовления ПП-кекса, который можно есть даже в пост.
«Вкусный ПП-кекс без сахара. Видео приготовления листайте в карусели. Такой кекс можно и в пост, он полезный. Ведь пост - это возможность почувствовать легкость, очиститься духовно и телесно, познакомиться с новыми продуктами, насытить организм витаминами, правильно выйти из «зимней спячки» и минимизировать риск авитаминоза», - написала Яма.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПП-КЕКСА:
- 3-4 крупные морковки
- стакан муки (на видео рисовая и спельтовая 50/50)
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 2 ст. л. псилиума замоченного в воде (можно заменить яйцами 4 шт.)
- подсластитель (в ролике стевия)
- грецкий орех (40 гр.)
- 1 ст. л. кокосового масла
- сливочный соус для украшения YARO
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПП-КЕКСА:
- Натереть морковь на терку.
- Залить водой псилиум до образования густой массы и добавить подсластитель с разрыхлителем.
- Добавить муку к мокрым ингредиентам.
- Измельчить орехи.
- Смазать форму, выложить тесто и запекать при 180 градусах около часа (смотрите по своей духовке, проверяйте тесто деревянной палочкой).
- Охладить и украсить соусом. Крем можно приготовить самостоятельно. Охладите кокосовые сливки (слить воду, чтобы остались только сливки). Сбейте их и добавьте подсластитель.
Листайте карусель, чтобы посмотреть видео:
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