Вкусно и полезно: Жена Влада Ямы подсказала, как приготовить ПП-кекс

Лилия Яма поделилась рецептом кекса, который можно готовить даже в пост.

Супруга известного украинского хореографа, шоумена и судьи проекта «Танці з зірками» Влада Ямы, Лилия Яма придерживается правильного питания и часто делиться с подписчиками рецептами полезных блюд.

Читай также: 3 проверенных рецепта постной выпечки

Так, недавно на своей странице в Инстаграм она рассказала, как приготовить вкусный десерт без сахара. Лилия сняла на видео процесс приготовления ПП-кекса, который можно есть даже в пост.

«Вкусный ПП-кекс без сахара. Видео приготовления листайте в карусели. Такой кекс можно и в пост, он полезный. Ведь пост - это возможность почувствовать легкость, очиститься духовно и телесно, познакомиться с новыми продуктами, насытить организм витаминами, правильно выйти из «зимней спячки» и минимизировать риск авитаминоза», - написала Яма.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПП-КЕКСА:

3-4 крупные морковки

стакан муки (на видео рисовая и спельтовая 50/50)

1 чайная ложка разрыхлителя

2 ст. л. псилиума замоченного в воде (можно заменить яйцами 4 шт.)

подсластитель (в ролике стевия)

грецкий орех (40 гр.)

1 ст. л. кокосового масла

сливочный соус для украшения YARO

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПП-КЕКСА:

Натереть морковь на терку. Залить водой псилиум до образования густой массы и добавить подсластитель с разрыхлителем. Добавить муку к мокрым ингредиентам. Измельчить орехи. Смазать форму, выложить тесто и запекать при 180 градусах около часа (смотрите по своей духовке, проверяйте тесто деревянной палочкой). Охладить и украсить соусом. Крем можно приготовить самостоятельно. Охладите кокосовые сливки (слить воду, чтобы остались только сливки). Сбейте их и добавьте подсластитель.

Листайте карусель, чтобы посмотреть видео:

Вам будет интересно прочитать на Ivona: