Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вкусно и полезно: Жена Влада Ямы подсказала, как приготовить ПП-кекс

Комментариев: 1
Лилия Яма поделилась рецептом кекса, который можно готовить даже в пост.
Вкусно и полезно: Жена Влада Ямы подсказала, как приготовить ПП-кекс
Вкусно и полезно: Жена Влада Ямы подсказала, как приготовить ПП-кекс
instagram.com/liliya_yama

Супруга известного украинского хореографа, шоумена и судьи проекта «Танці з зірками» Влада Ямы, Лилия Яма придерживается правильного питания и часто делиться с подписчиками рецептами полезных блюд.

Читай также: 3 проверенных рецепта постной выпечки

Так, недавно на своей странице в Инстаграм она рассказала, как приготовить вкусный десерт без сахара. Лилия сняла на видео процесс приготовления ПП-кекса, который можно есть даже в пост.

«Вкусный ПП-кекс без сахара. Видео приготовления листайте в карусели. Такой кекс можно и в пост, он полезный. Ведь пост - это возможность почувствовать легкость, очиститься духовно и телесно, познакомиться с новыми продуктами, насытить организм витаминами, правильно выйти из «зимней спячки» и минимизировать риск авитаминоза», - написала Яма.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПП-КЕКСА:

  • 3-4 крупные морковки
  • стакан муки (на видео рисовая и спельтовая 50/50)
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 2 ст. л. псилиума замоченного в воде (можно заменить яйцами 4 шт.)
  • подсластитель (в ролике стевия)
  • грецкий орех (40 гр.)
  • 1 ст. л. кокосового масла
  • сливочный соус для украшения YARO

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПП-КЕКСА:

  1. Натереть морковь на терку.
  2. Залить водой псилиум до образования густой массы и добавить подсластитель с разрыхлителем.
  3. Добавить муку к мокрым ингредиентам.
  4. Измельчить орехи.
  5. Смазать форму, выложить тесто и запекать при 180 градусах около часа (смотрите по своей духовке, проверяйте тесто деревянной палочкой).
  6. Охладить и украсить соусом. Крем можно приготовить самостоятельно. Охладите кокосовые сливки (слить воду, чтобы остались только сливки). Сбейте их и добавьте подсластитель.

Листайте карусель, чтобы посмотреть видео:

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: правильное питание, пп сладости, кекс, рецепты, Лилия Яма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.04.2021, 13:55
Оценка:  0
гость
Самка яйцатряса членовидного, один из видов паразитов, собственно как и сам яйцатряс членовидный.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь