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Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта

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Семена чиа появились в 3 500 году до нашей эры, и в то время уже были одним из главных продуктов питания. Сейчас чиа популярный продукт способствующий похудению.
Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
depositphotos.com

Родиной чиа считается Южная и Латинская Америка, где этим продуктом пользовались еще племена индейцев майя и ацтеков. Они брали их с собой в дальние походы или на войну, зная удивительные питательные свойства этого растения. Между прочим, оно является одним из видов шалфея. 

Чиа – это семена испанского шалфея и обладают способностью разгонять метаболизм.

Из семян делали каши и напитки, толкли лечебные порошки, с их помощью даже изгоняли злых духов. Небольшая холщовая сумочка с горстью семян имелась на поясе у каждого древнего воина. Этот продукт наделял их силой, выносливостью, притуплял чувство голода и повышал быстроту реакции. 

Чем полезны семена чиа 

Семена чиа содержит в 5 раз больше кальция, чем молоко, а также больше калия чем в банане и кроме того, в семенах присутствую антиоксиданты и жирные кислоты Омега-6 и Омега-3, которые содержатся в лососевых рыбах. Помимо этого в семенах чиа содержится клечатка, магний и железо. Семена чиа помогают сбросить вес и стабилизируют уровень сахара в крови. А еще они помогают вот в чем:

  • уменьшают метеоризм
  • улучшают работу сердечной мышцы за счёт содержания калия
  • предотвращают старение с помощью антиоксидантных свойств витаминов и масел, находящихся в составе
  • выводят токсины
  • улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют кислотность желудка
  • дают длительное чувство насыщения
  • регулируют солевой баланс
  • снижают уровень вредного холестерина, очищают кровеносные сосуды
  • нормализуют работу нервной системы за счёт содержания фолиевой кислоты

Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
depositphotos.com

Использование в кулинарии

Начнем с того, что семена чиа имеют ненавязчивый аромат и нейтральный вкус. Соединяясь с жидкостями, семена приобретают желейнообразную массу. Основываясь на этих базовых знаниях, можно придумать массу вариантов использования семян в кулинарии.  

Как и любые другие добавки, семена кладут во многие салаты, едят просто так, используют в качестве панировки для обжарки мяса или рыбы, добавляют в хлеб.  

Добавляя чиа в выпечку, семена можно измельчить в кофемолке и использовать вместо муки либо комбинировать. Можно добавить  3-4 ст. ложки целых зерен.

Много пользы принесет овсяная каша или другие крупы, смешанные с 2-3 ложками чиа.  Сюда же можно добавить любые специи по вашему вкусу и подать такое блюдо на завтрак. Бодрость в течении дня гарантирована.

То же самое касается и множества коктейлей на основе семян чиа. Несколько столовых ложек семян можно добавить в утренний смузи, йогурт или соединить с перетертыми фруктами. Семена чиа добавляют также в чай, сок или другие теплые напитки с расчетом 1 ст. ложка на среднюю чашку.  

Семенами чиа можно заменить муку, добавив их в качестве загустителя для разных соусов. Список продолжать можно еще очень долго, так что давайте остановимся на рецептах. 

Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
depositphotos.com

Лосось с кунжутом и семенами чиа

Ингредиенты

  • 1 полоски филе лосося без кожи (400гр)
  • 1/2 чашки семян ЧИА
  • 1/4 чашки семени кунжута
  • 2 чашки шпината
  • 1 чайная чашка пчелиного мёда - для приправы
  • 1 ложка оливкового масла - для приправы
  • цедра лимона, тёртая, по вкусу
  • соль и перец
  • 1 чашку варёного риса

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты (кунжут и чиа) и обсыпать рыбу, чтобы весь он был хорошо покрыт семенами.
  2. Затем положить его на решётку или форму духовки без масла, так как лосось выделяет свой собственный жир.
  3. Запекать 12 мин с одной стороны и 12 мин с другой в зависимости от температуры решетки для жаренья.
  4. К лососю хорошо подойдут рис, спагетти, картофель в качестве гарнира. 

Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
depositphotos.com

Крекеры с чиа

Ингредиенты

  • чиа - 1 стакан
  • сушёные помидоры - 1/2 стакана (сухие можно размочить до получаса, вяленые не нужно)
  • базилик зелёный - 20 г.
  • лимонный сок - 2 ст.л.
  • мёд - 1 ст.л.
  • морская соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Чиа замочить на 8 часов в фильтрованной воде. За это время чиа сильно разбухает, поэтому воды нужно много. Далее все ингредиенты перемалываются в блендере или кухонном комбайне.
  2. Выложить смесь ложкой на листы дегидратора, размазать слоем 5 мм толщиной и сушить 16 часов. Немного напоминает ржаные хлебцы, только с ярким вкусом базилика и помидоров. Можно добавить немного оливкового масла для гибкости крекеров.

Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
depositphotos.com

Пудинг с семенами чиа, шоколадом и апельсином

Ингредиенты: 

  • 240 мл молока.
  • 40 г семян чиа.
  • 3 столовых ложки какао-порошка.
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.
  • 1 столовая ложка свежевыжатого апельсинового сока.
  • 1 чайная ложка цедры апельсина.
  • 1-2 чайных ложки натурального подсластителя на ваш вкус (стевия, мёд, сироп агавы и т.д.)

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
  2. Поместите пудинг в холодильник на всю ночь. Сверху украсьте блюдо цедрой, шоколадными каплями.

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Теги: чиа, суперфуд, продукты, польза
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Источник: ivona

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