Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта
Родиной чиа считается Южная и Латинская Америка, где этим продуктом пользовались еще племена индейцев майя и ацтеков. Они брали их с собой в дальние походы или на войну, зная удивительные питательные свойства этого растения. Между прочим, оно является одним из видов шалфея.
Чиа – это семена испанского шалфея и обладают способностью разгонять метаболизм.
Из семян делали каши и напитки, толкли лечебные порошки, с их помощью даже изгоняли злых духов. Небольшая холщовая сумочка с горстью семян имелась на поясе у каждого древнего воина. Этот продукт наделял их силой, выносливостью, притуплял чувство голода и повышал быстроту реакции.
Чем полезны семена чиа
Семена чиа содержит в 5 раз больше кальция, чем молоко, а также больше калия чем в банане и кроме того, в семенах присутствую антиоксиданты и жирные кислоты Омега-6 и Омега-3, которые содержатся в лососевых рыбах. Помимо этого в семенах чиа содержится клечатка, магний и железо. Семена чиа помогают сбросить вес и стабилизируют уровень сахара в крови. А еще они помогают вот в чем:
- уменьшают метеоризм
- улучшают работу сердечной мышцы за счёт содержания калия
- предотвращают старение с помощью антиоксидантных свойств витаминов и масел, находящихся в составе
- выводят токсины
- улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют кислотность желудка
- дают длительное чувство насыщения
- регулируют солевой баланс
- снижают уровень вредного холестерина, очищают кровеносные сосуды
- нормализуют работу нервной системы за счёт содержания фолиевой кислоты
Использование в кулинарии
Начнем с того, что семена чиа имеют ненавязчивый аромат и нейтральный вкус. Соединяясь с жидкостями, семена приобретают желейнообразную массу. Основываясь на этих базовых знаниях, можно придумать массу вариантов использования семян в кулинарии.
Как и любые другие добавки, семена кладут во многие салаты, едят просто так, используют в качестве панировки для обжарки мяса или рыбы, добавляют в хлеб.
Добавляя чиа в выпечку, семена можно измельчить в кофемолке и использовать вместо муки либо комбинировать. Можно добавить 3-4 ст. ложки целых зерен.
Много пользы принесет овсяная каша или другие крупы, смешанные с 2-3 ложками чиа. Сюда же можно добавить любые специи по вашему вкусу и подать такое блюдо на завтрак. Бодрость в течении дня гарантирована.
То же самое касается и множества коктейлей на основе семян чиа. Несколько столовых ложек семян можно добавить в утренний смузи, йогурт или соединить с перетертыми фруктами. Семена чиа добавляют также в чай, сок или другие теплые напитки с расчетом 1 ст. ложка на среднюю чашку.
Семенами чиа можно заменить муку, добавив их в качестве загустителя для разных соусов. Список продолжать можно еще очень долго, так что давайте остановимся на рецептах.
Лосось с кунжутом и семенами чиа
Ингредиенты
- 1 полоски филе лосося без кожи (400гр)
- 1/2 чашки семян ЧИА
- 1/4 чашки семени кунжута
- 2 чашки шпината
- 1 чайная чашка пчелиного мёда - для приправы
- 1 ложка оливкового масла - для приправы
- цедра лимона, тёртая, по вкусу
- соль и перец
- 1 чашку варёного риса
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты (кунжут и чиа) и обсыпать рыбу, чтобы весь он был хорошо покрыт семенами.
- Затем положить его на решётку или форму духовки без масла, так как лосось выделяет свой собственный жир.
- Запекать 12 мин с одной стороны и 12 мин с другой в зависимости от температуры решетки для жаренья.
- К лососю хорошо подойдут рис, спагетти, картофель в качестве гарнира.
Крекеры с чиа
Ингредиенты
- чиа - 1 стакан
- сушёные помидоры - 1/2 стакана (сухие можно размочить до получаса, вяленые не нужно)
- базилик зелёный - 20 г.
- лимонный сок - 2 ст.л.
- мёд - 1 ст.л.
- морская соль по вкусу
Способ приготовления
- Чиа замочить на 8 часов в фильтрованной воде. За это время чиа сильно разбухает, поэтому воды нужно много. Далее все ингредиенты перемалываются в блендере или кухонном комбайне.
- Выложить смесь ложкой на листы дегидратора, размазать слоем 5 мм толщиной и сушить 16 часов. Немного напоминает ржаные хлебцы, только с ярким вкусом базилика и помидоров. Можно добавить немного оливкового масла для гибкости крекеров.
Пудинг с семенами чиа, шоколадом и апельсином
Ингредиенты:
- 240 мл молока.
- 40 г семян чиа.
- 3 столовых ложки какао-порошка.
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
- 1 столовая ложка свежевыжатого апельсинового сока.
- 1 чайная ложка цедры апельсина.
- 1-2 чайных ложки натурального подсластителя на ваш вкус (стевия, мёд, сироп агавы и т.д.)
Приготовление
- Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
- Поместите пудинг в холодильник на всю ночь. Сверху украсьте блюдо цедрой, шоколадными каплями.
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