Семена чиа появились в 3 500 году до нашей эры, и в то время уже были одним из главных продуктов питания. Сейчас чиа популярный продукт способствующий похудению.

Родиной чиа считается Южная и Латинская Америка, где этим продуктом пользовались еще племена индейцев майя и ацтеков. Они брали их с собой в дальние походы или на войну, зная удивительные питательные свойства этого растения. Между прочим, оно является одним из видов шалфея.

Чиа – это семена испанского шалфея и обладают способностью разгонять метаболизм.

Из семян делали каши и напитки, толкли лечебные порошки, с их помощью даже изгоняли злых духов. Небольшая холщовая сумочка с горстью семян имелась на поясе у каждого древнего воина. Этот продукт наделял их силой, выносливостью, притуплял чувство голода и повышал быстроту реакции.

Чем полезны семена чиа

Семена чиа содержит в 5 раз больше кальция, чем молоко, а также больше калия чем в банане и кроме того, в семенах присутствую антиоксиданты и жирные кислоты Омега-6 и Омега-3, которые содержатся в лососевых рыбах. Помимо этого в семенах чиа содержится клечатка, магний и железо. Семена чиа помогают сбросить вес и стабилизируют уровень сахара в крови. А еще они помогают вот в чем:

уменьшают метеоризм

улучшают работу сердечной мышцы за счёт содержания калия

предотвращают старение с помощью антиоксидантных свойств витаминов и масел, находящихся в составе

выводят токсины

улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют кислотность желудка

дают длительное чувство насыщения

регулируют солевой баланс

снижают уровень вредного холестерина, очищают кровеносные сосуды

нормализуют работу нервной системы за счёт содержания фолиевой кислоты

Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта depositphotos.com

Использование в кулинарии

Начнем с того, что семена чиа имеют ненавязчивый аромат и нейтральный вкус. Соединяясь с жидкостями, семена приобретают желейнообразную массу. Основываясь на этих базовых знаниях, можно придумать массу вариантов использования семян в кулинарии.

Как и любые другие добавки, семена кладут во многие салаты, едят просто так, используют в качестве панировки для обжарки мяса или рыбы, добавляют в хлеб.

Добавляя чиа в выпечку, семена можно измельчить в кофемолке и использовать вместо муки либо комбинировать. Можно добавить 3-4 ст. ложки целых зерен.

Много пользы принесет овсяная каша или другие крупы, смешанные с 2-3 ложками чиа. Сюда же можно добавить любые специи по вашему вкусу и подать такое блюдо на завтрак. Бодрость в течении дня гарантирована.

То же самое касается и множества коктейлей на основе семян чиа. Несколько столовых ложек семян можно добавить в утренний смузи, йогурт или соединить с перетертыми фруктами. Семена чиа добавляют также в чай, сок или другие теплые напитки с расчетом 1 ст. ложка на среднюю чашку.

Семенами чиа можно заменить муку, добавив их в качестве загустителя для разных соусов. Список продолжать можно еще очень долго, так что давайте остановимся на рецептах.

Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта depositphotos.com

Лосось с кунжутом и семенами чиа

Ингредиенты

1 полоски филе лосося без кожи (400гр)

1/2 чашки семян ЧИА

1/4 чашки семени кунжута

2 чашки шпината

1 чайная чашка пчелиного мёда - для приправы

1 ложка оливкового масла - для приправы

цедра лимона, тёртая, по вкусу

соль и перец

1 чашку варёного риса

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты (кунжут и чиа) и обсыпать рыбу, чтобы весь он был хорошо покрыт семенами. Затем положить его на решётку или форму духовки без масла, так как лосось выделяет свой собственный жир. Запекать 12 мин с одной стороны и 12 мин с другой в зависимости от температуры решетки для жаренья. К лососю хорошо подойдут рис, спагетти, картофель в качестве гарнира.

Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта depositphotos.com

Крекеры с чиа

Ингредиенты

чиа - 1 стакан

сушёные помидоры - 1/2 стакана (сухие можно размочить до получаса, вяленые не нужно)

базилик зелёный - 20 г.

лимонный сок - 2 ст.л.

мёд - 1 ст.л.

морская соль по вкусу

Способ приготовления

Чиа замочить на 8 часов в фильтрованной воде. За это время чиа сильно разбухает, поэтому воды нужно много. Далее все ингредиенты перемалываются в блендере или кухонном комбайне. Выложить смесь ложкой на листы дегидратора, размазать слоем 5 мм толщиной и сушить 16 часов. Немного напоминает ржаные хлебцы, только с ярким вкусом базилика и помидоров. Можно добавить немного оливкового масла для гибкости крекеров.

Семена чиа: польза суперфуда и 3 простых рецепта depositphotos.com

Пудинг с семенами чиа, шоколадом и апельсином

Ингредиенты:

240 мл молока.

40 г семян чиа.

3 столовых ложки какао-порошка.

1 чайная ложка ванильного экстракта.

1 столовая ложка свежевыжатого апельсинового сока.

1 чайная ложка цедры апельсина.

1-2 чайных ложки натурального подсластителя на ваш вкус (стевия, мёд, сироп агавы и т.д.)

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Поместите пудинг в холодильник на всю ночь. Сверху украсьте блюдо цедрой, шоколадными каплями.

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