Необычные истории появления 4 десертов

У всего на свете есть история, и у десертов тоже. О некоторых мы знаем, а о других - нет. Собрали для вас 5 знаменитых десертов с необычной историей!

Тирамиссу

Считается, что этот Итальянский десерт впервые появился в XVII столетии, когда тосканский герцог Козимо III де Медичи решил отправиться с визитом в соседнюю Сиену. Чтобы удивить герцога, пригласили самого лучшего повара, который должен был приготовить незабываемый десерт. Повар справился с задачей, а блюдо назвал: «Zuppa del duca». И уж так он понравился герцогу, что с тех пор это стало чуть ли не любимым его блюдом. А со временем эту моду подхватили местные куртизанки, которые утверждали, что перед ответственным свиданием тирамиссу придает «силы для интимных подвигов».

Тирамиссу - история блюда pixabay.com

Как бы там ни было, ученые не нашли подтверждения этой версии появления на свет тирамису. И поэтому официальной датой рождения десерта является ХХ век. А именно: 50-е года прошлого века. Эта версия основана на меню и счёте отеля «Roma» в Толмеццо, в которых указано название «тирамису».

Создателями торта таким образом являются Pielli Norma и Beppino Del Fabbro, которые управляли отелем с 1947 по 1969 год, и в те годы были удостоены многочисленных наград Академии итальянской кухни.

Брауни

Брауни – один из самых знаменитых десертов американской кухни, который многие принимают за нарезанный шоколадный торт, это не совсем так. Текстура пирожного больше напоминает шоколад, чем торт. А достигается такой эффект за счет того, что в брауни добавляют больше какао и меньше муки.

История брауни pixabay.com

Есть две версии, как появились брауни. По одной из версий, считается, что американка из штата Мэн решила испечь пирог, но позабыла добавить в тесто дрожжи. И потом, чтобы не оконфузиться, разрезала его на кусочки и подала к столу, за которым он и произвел фурор. Так понравилась выпечка гостям. Вторая история – это уже задокументированный факт.

Брауни заказала кондитерам светская львица Берта Палмер для посетительниц Всемирной выставки в Чикаго 1893 года.

Это должен был быть небольшого размера шоколадный пирог, который удобно носить в ланч-боксе.

Тарт Татен

Сёстры Татен однажды решили испечь яблочный пирог, но забыли положить на дно формы тесто. Яблоки карамелизовались в печке сами по себе, а сверху, чтобы скрыть оплошность, сестры прикрыли их коржом и снова отправили в духовку. Готовый пирог осталось перевернуть и выложить на блюдо как ни в чем не бывало. Случилось это в 1888 году в Ламотт-Бевроне, городке в ста лье от Парижа.

Как придумали Тарт Татен pixabay.com

В результате этого просчета жизнь сестер резко изменилась. Старшую из сестер владелец парижского ресторана Maxim’s Луи Водабль пригласил на должность шеф-кондитера. А для Ламотт-Беврона тарт татен превратился в главную достопримечательность:

В реконструированной гостинице сестер Татен есть ресторан, где их пирог-перевертыш пекут с дюжиной разных начинок — от классических яблок, персиков и слив до кровяной колбасы и карамелизированного лука.

Зефир

Считается, что зефир готовили еще в Древнем Египте из меда и сока алтея аптечного. Но это лишь одна из легенд. А само слово пришло к нам из Древней Греции и звучало как «зефирос».

Как появился зефир pixabay.com

То есть названо было в честь бога ветров Зефира, который приносил в страну освежающую влагу. А вот прообразом зефира - считается пастила. В XV веке в пастилу стали добавлять яичный белок. Французское название зефира связывают с вкладом французских поваров в рецептуру пастилы — вместо мёда они придумали использовать сахар.

Так и сформировался состав классического зефира.

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