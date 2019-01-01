Необычные истории появления 4 десертов
Тирамиссу
Считается, что этот Итальянский десерт впервые появился в XVII столетии, когда тосканский герцог Козимо III де Медичи решил отправиться с визитом в соседнюю Сиену. Чтобы удивить герцога, пригласили самого лучшего повара, который должен был приготовить незабываемый десерт. Повар справился с задачей, а блюдо назвал: «Zuppa del duca». И уж так он понравился герцогу, что с тех пор это стало чуть ли не любимым его блюдом. А со временем эту моду подхватили местные куртизанки, которые утверждали, что перед ответственным свиданием тирамиссу придает «силы для интимных подвигов».
Как бы там ни было, ученые не нашли подтверждения этой версии появления на свет тирамису. И поэтому официальной датой рождения десерта является ХХ век. А именно: 50-е года прошлого века. Эта версия основана на меню и счёте отеля «Roma» в Толмеццо, в которых указано название «тирамису».
Создателями торта таким образом являются Pielli Norma и Beppino Del Fabbro, которые управляли отелем с 1947 по 1969 год, и в те годы были удостоены многочисленных наград Академии итальянской кухни.
Брауни
Брауни – один из самых знаменитых десертов американской кухни, который многие принимают за нарезанный шоколадный торт, это не совсем так. Текстура пирожного больше напоминает шоколад, чем торт. А достигается такой эффект за счет того, что в брауни добавляют больше какао и меньше муки.
Есть две версии, как появились брауни. По одной из версий, считается, что американка из штата Мэн решила испечь пирог, но позабыла добавить в тесто дрожжи. И потом, чтобы не оконфузиться, разрезала его на кусочки и подала к столу, за которым он и произвел фурор. Так понравилась выпечка гостям. Вторая история – это уже задокументированный факт.
Брауни заказала кондитерам светская львица Берта Палмер для посетительниц Всемирной выставки в Чикаго 1893 года.
Это должен был быть небольшого размера шоколадный пирог, который удобно носить в ланч-боксе.
Тарт Татен
Сёстры Татен однажды решили испечь яблочный пирог, но забыли положить на дно формы тесто. Яблоки карамелизовались в печке сами по себе, а сверху, чтобы скрыть оплошность, сестры прикрыли их коржом и снова отправили в духовку. Готовый пирог осталось перевернуть и выложить на блюдо как ни в чем не бывало. Случилось это в 1888 году в Ламотт-Бевроне, городке в ста лье от Парижа.
В результате этого просчета жизнь сестер резко изменилась. Старшую из сестер владелец парижского ресторана Maxim’s Луи Водабль пригласил на должность шеф-кондитера. А для Ламотт-Беврона тарт татен превратился в главную достопримечательность:
В реконструированной гостинице сестер Татен есть ресторан, где их пирог-перевертыш пекут с дюжиной разных начинок — от классических яблок, персиков и слив до кровяной колбасы и карамелизированного лука.
Зефир
Считается, что зефир готовили еще в Древнем Египте из меда и сока алтея аптечного. Но это лишь одна из легенд. А само слово пришло к нам из Древней Греции и звучало как «зефирос».
То есть названо было в честь бога ветров Зефира, который приносил в страну освежающую влагу. А вот прообразом зефира - считается пастила. В XV веке в пастилу стали добавлять яичный белок. Французское название зефира связывают с вкладом французских поваров в рецептуру пастилы — вместо мёда они придумали использовать сахар.
Так и сформировался состав классического зефира.
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