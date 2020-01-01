Испанская паэлья - шикарная идея для обеда
Насчитывают более 300 рецептов приготовления. Но, если вы хотите приготовить именно паэлью, то в это блюдо должны входить: круглый рис, шафран, оливковое масло, чеснок и ароматные травы, сладкий перец.
Готовится паэлья традиционно в специальной плоской сковороде с двумя ручками по бокам, которая на испанском так и называется “paella“. А подается блюдо непосредственно в этой же сковороде с деревянными ложками, мол металлические портят ее вкус.
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Но не обязательно себя ограничивать традициями. Вы вполне можете приготовить испанскую паэлью в широкой и плоской сковороде. Главное, чтобы слой риса не превышал 2 см.
Ингредиенты:
- Шафран - щепотка
- Колбаса чоризо - 250 г
- Масло оливковое - 2 ст. л.
- Красный лук - 1 шт.
- Чеснок измельченный - 2 ч. л.
- Перец белый - по вкусу
- Лавровый лист - по вкусу
- Рис - 3 чашки
- Помидоры черри - 1 чашка
- Куриный бульон - 1 л
- Филе белой рыбы - 400 г
- Креветки - 12 шт.
- Мидии - 12 шт.
- Горошек зеленый - 1 чашка (по желанию)
Способ приготовления:
- Креветки и кальмары нужно разморозить при комнатной температуре.
- Отварить в подсоленой воде с ломтиками лимона и зеленью.
- Затем нужно слить воду.
- Ощиченный от семян болгарский перец и помидор нарезать крупными кубиками.
- Обжарить овощи на оливковом масле.
- Добавить морской коктейль, обжаривая все вместе.
- Выдавить в сковороду чеснок, перемешать, залить всё вином и протушить.
- Затем всыпать промытый рис, перемешать и добавить специи.
- Оставить на огне, пока креветки не станут розовыми.
Приятного аппетита!
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