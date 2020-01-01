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Испанская паэлья - шикарная идея для обеда

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Символ национальной кухни Испании, ее родиной является Валенсия, но популярна паэлья по всей стране.
Испанская паэлья - шикарная идея для обеда
Испанская паэлья - шикарная идея для обеда
www.istockphoto.com

Насчитывают более 300 рецептов приготовления. Но, если вы хотите приготовить именно паэлью, то в это блюдо должны входить: круглый рис, шафран, оливковое масло, чеснок и ароматные травы, сладкий перец.

Готовится паэлья традиционно в специальной плоской сковороде с двумя ручками по бокам, которая на испанском так и называется “paella“. А подается блюдо непосредственно в этой же сковороде с деревянными ложками, мол металлические портят ее вкус.

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Но не обязательно себя ограничивать традициями. Вы вполне можете приготовить испанскую паэлью в широкой и плоской сковороде. Главное, чтобы слой риса не превышал 2 см. 

Ингредиенты: 

  • Шафран - щепотка
  • Колбаса чоризо - 250 г
  • Масло оливковое - 2 ст. л.
  • Красный лук - 1 шт.
  • Чеснок измельченный - 2 ч. л.
  • Перец белый - по вкусу
  • Лавровый лист - по вкусу
  • Рис - 3 чашки
  • Помидоры черри - 1 чашка
  • Куриный бульон - 1 л
  • Филе белой рыбы - 400 г
  • Креветки - 12 шт.
  • Мидии - 12 шт.
  • Горошек зеленый - 1 чашка (по желанию)

Способ приготовления: 

  1. Креветки и кальмары нужно разморозить при комнатной температуре.
  2. Отварить в подсоленой воде с ломтиками лимона и зеленью.
  3. Затем нужно слить воду.
  4. Ощиченный от семян болгарский перец и помидор нарезать крупными кубиками.
  5. Обжарить овощи на оливковом масле.
  6. Добавить морской коктейль, обжаривая все вместе.
  7. Выдавить в сковороду чеснок, перемешать, залить всё вином и протушить.
  8. Затем всыпать промытый рис, перемешать и добавить специи.
  9. Оставить на огне, пока креветки не станут розовыми.

Приятного аппетита!

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Теги: паэлья, испанская кухня, рис
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Источник: ivona

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