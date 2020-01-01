Испанская паэлья - шикарная идея для обеда

Символ национальной кухни Испании, ее родиной является Валенсия, но популярна паэлья по всей стране.

Насчитывают более 300 рецептов приготовления. Но, если вы хотите приготовить именно паэлью, то в это блюдо должны входить: круглый рис, шафран, оливковое масло, чеснок и ароматные травы, сладкий перец.

Готовится паэлья традиционно в специальной плоской сковороде с двумя ручками по бокам, которая на испанском так и называется “paella“. А подается блюдо непосредственно в этой же сковороде с деревянными ложками, мол металлические портят ее вкус.

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Но не обязательно себя ограничивать традициями. Вы вполне можете приготовить испанскую паэлью в широкой и плоской сковороде. Главное, чтобы слой риса не превышал 2 см.

Ингредиенты:

Шафран - щепотка

Колбаса чоризо - 250 г

Масло оливковое - 2 ст. л.

Красный лук - 1 шт.

Чеснок измельченный - 2 ч. л.

Перец белый - по вкусу

Лавровый лист - по вкусу

Рис - 3 чашки

Помидоры черри - 1 чашка

Куриный бульон - 1 л

Филе белой рыбы - 400 г

Креветки - 12 шт.

Мидии - 12 шт.

Горошек зеленый - 1 чашка (по желанию)

Способ приготовления:

Креветки и кальмары нужно разморозить при комнатной температуре. Отварить в подсоленой воде с ломтиками лимона и зеленью. Затем нужно слить воду. Ощиченный от семян болгарский перец и помидор нарезать крупными кубиками. Обжарить овощи на оливковом масле. Добавить морской коктейль, обжаривая все вместе. Выдавить в сковороду чеснок, перемешать, залить всё вином и протушить. Затем всыпать промытый рис, перемешать и добавить специи. Оставить на огне, пока креветки не станут розовыми.

Приятного аппетита!

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