Торт "Черный лес": подробный рецепт
Хотя сам торт появился раньше, еще в 1915 г. Тогда кондитер Ж. Келлер, отличающийся тягой к кулинарным экспериментам, добавил к привычному украшению десертов вишню, а в крем долил немного вишневой настойки. Чем вызвал настоящий фурор у посетителей своего кафе.
Торт назывался “Шварцвальд“, что в переводе с немецкого означает “дремучий лес“. Названий у этого торта, кстати, много: «Чёрный лес», «Пьяная вишня», «Блэк Форест». Но неизменны его отличительные составляющие: основа в виде шоколадного бисквита, пышный крем и ароматная вишня.
Торт “Черный лес“, ингредиенты:
Для бисквита:
- Яйца 6 шт.
- Сахар 150 г
- Мука 170 г
- Какао-порошок 30 г
- Разрыхлитель 2 ч. л.
Для начинки:
- Вишня 700 мл
- Сахар 60 г
- Крахмал 30 г
Для крема:
- Сливки 30% 750 мл
- Сахарная пудра 50 г
- Загуститель для сливок 3 пакетика
Для украшения
- черный шоколад или шоколадная стружка
Способ приготовления:
Готовим бисквит
- Нагрейте духовку до 180 градусов и приступите к приготовлению шоколадного бисквита. Для этого в миску разбейте 6 яиц (пусть вначале полежат при комнатной температуре, согреются).
- Добавляем сахар и начинаем взбивать массу при помощи миксера до консистенции устойчивой белой пены.
- В отдельной миске смешайте сухие компоненты для теста: муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте их и просейте через сито в яичную массу. Все аккуратно перемешайте ложкой или лопаткой.
- На дно разъемной формы поместите бумагу для выпечки и аккуратно выложите на нее тесто.
- Поставьте бисквит в заранее разогретую духовку выпекаться на 30-35 минут, это зависит от особенностей духовки. Не забывайте проверять готовность выпечки зубочисткой.
Готовим начинку
- Пока бисквит выпекается, займитесь приготовлением начинки для торта. Для этого возьмите баночку с консервированной вишней и процедите ее через сито, чтобы вишня и сок были по отдельным емкостям. Оба ингредиента нам еще понадобятся
- 250 мл сока вишни влейте в сотейник, туда же добавьте крахмал и сахар и всю массу тщательно вымешайте. Сахар в начинку добавляйте в зависимости от вашего вкуса.
- Поставьте сотейник на слабый огонь и, помешивая, выварите массу.
- Добавьте к теплой массе ягоды вишни, ранее процеженные, оставив необходимое количество самых красивых для украшения торта. Начинка готова.
Готовим крем
- Для приготовления крема берем охлажденные в холодильнике сливки, сахарную пудру и загуститель для сливок. Вместо загустителя также можно использовать желатин.
- Все это помещаем в большую миску и взбиваем миксером на слабой скорости. В классическом рецепте в крем добавляют еще 2 ст. л. Киршвассера.
- Часть крема отложите в отдельный сосуд либо сразу в кондитерский мешок, чтобы использовать для украшения торта и уберите в холодильник.
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Сборка и украшение
- Бисквт достаньте из духовки, дайте остыть, а после разрежьте при помощи длинного широкого ножа на три коржа.
- Время собирать торт. На подставку положите первый корж и пропитайте его соком вишни. Поверх коржа выкложите половину вишневой начинки. Вишни распределяйте так, чтобы до края коржа оставалось примерно 1-1,5 см. Затем равномерно добавьте одну третью часть крема, хорошенько выровняв слой.
- То же самое повторяем со вторым коржом: пропитка, начинка, сливки.
- Поверх кладем третий корж. Его верх и бока торта равномерно покрываем оставшимся кремом и отправляем тортик на 3 часа в холодильник, чтобы начинка и крем застыли.
- Украсьте торт “Черный лес“ сливочным кремом, шоколадной стружкой и вишнями.
Приятного аппетита!
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