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Торт "Черный лес": подробный рецепт

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Классический рецепт этого немецкого торта впервые был обнародован еще в 1934 году.
Торт "Черный лес": рецепт
Торт "Черный лес": рецепт
www.istockphoto.com

Хотя сам торт появился раньше, еще в 1915 г. Тогда кондитер Ж. Келлер, отличающийся тягой к кулинарным экспериментам, добавил к привычному украшению десертов вишню, а в крем долил немного вишневой настойки. Чем вызвал настоящий фурор у посетителей своего кафе.

Торт назывался “Шварцвальд“, что в переводе с немецкого означает “дремучий лес“. Названий у этого торта, кстати, много: «Чёрный лес», «Пьяная вишня», «Блэк Форест». Но неизменны его отличительные составляющие: основа в виде шоколадного бисквита, пышный крем и ароматная вишня. 

Торт “Черный лес“, ингредиенты: 

Для бисквита:

  • Яйца 6 шт.
  • Сахар 150 г
  • Мука 170 г
  • Какао-порошок 30 г
  • Разрыхлитель 2 ч. л.

Для начинки:

  • Вишня 700 мл
  • Сахар 60 г
  • Крахмал 30 г

Для крема:

  • Сливки 30% 750 мл
  • Сахарная пудра 50 г
  • Загуститель для сливок 3 пакетика

Для украшения

  • черный шоколад или шоколадная стружка

Способ приготовления:

Готовим бисквит

  1. Нагрейте духовку до 180 градусов и приступите к приготовлению шоколадного бисквита. Для этого в миску разбейте 6 яиц (пусть вначале полежат при комнатной температуре, согреются).
  2. Добавляем сахар и начинаем взбивать массу при помощи миксера до консистенции устойчивой белой пены.
  3. В отдельной миске смешайте сухие компоненты для теста: муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте их и просейте через сито в яичную массу. Все аккуратно перемешайте ложкой или лопаткой.
  4. На дно разъемной формы поместите бумагу для выпечки и аккуратно выложите на нее тесто.
  5. Поставьте бисквит в заранее разогретую духовку выпекаться на 30-35 минут, это зависит от особенностей духовки. Не забывайте проверять готовность выпечки зубочисткой.

Готовим начинку

  1. Пока бисквит выпекается, займитесь приготовлением начинки для торта. Для этого  возьмите баночку с консервированной вишней и процедите ее через сито, чтобы вишня и сок были по отдельным емкостям. Оба ингредиента нам еще понадобятся
  2. 250 мл сока вишни влейте в сотейник, туда же добавьте крахмал и сахар и всю массу тщательно вымешайте. Сахар в начинку добавляйте в зависимости от вашего вкуса.
  3. Поставьте сотейник на слабый огонь и, помешивая, выварите массу.
  4. Добавьте к теплой массе ягоды вишни, ранее процеженные, оставив необходимое количество самых красивых для украшения торта. Начинка готова.

Готовим крем

  1. Для приготовления крема берем охлажденные в холодильнике сливки, сахарную пудру и загуститель для сливок. Вместо загустителя также можно использовать желатин.
  2. Все это помещаем в большую миску и взбиваем миксером на слабой скорости. В классическом рецепте в крем добавляют еще 2 ст. л. Киршвассера.
  3. Часть крема отложите в отдельный сосуд либо сразу в кондитерский мешок, чтобы использовать для украшения торта и уберите в холодильник.

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Сборка и украшение

  1. Бисквт достаньте из духовки, дайте остыть, а после разрежьте при помощи длинного широкого ножа на три коржа.
  2. Время собирать торт. На подставку положите первый корж и пропитайте его соком вишни. Поверх коржа выкложите половину вишневой начинки. Вишни распределяйте так, чтобы до края коржа оставалось примерно 1-1,5 см. Затем равномерно добавьте одну третью часть крема, хорошенько выровняв слой.
  3. То же самое повторяем со вторым коржом: пропитка, начинка, сливки.
  4. Поверх кладем третий корж. Его верх и бока торта равномерно покрываем оставшимся кремом и отправляем тортик на 3 часа в холодильник, чтобы начинка и крем застыли. 
  5. Украсьте торт “Черный лес“ сливочным кремом, шоколадной стружкой и вишнями.

 

Торт
Торт "Черный лес": рецепт
www.istockphoto.com

 

Приятного аппетита!

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Теги: торт, бисквит, десерт, немецкая кухня
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Источник: ivona

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