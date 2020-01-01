Торт "Черный лес": подробный рецепт

Классический рецепт этого немецкого торта впервые был обнародован еще в 1934 году.

Хотя сам торт появился раньше, еще в 1915 г. Тогда кондитер Ж. Келлер, отличающийся тягой к кулинарным экспериментам, добавил к привычному украшению десертов вишню, а в крем долил немного вишневой настойки. Чем вызвал настоящий фурор у посетителей своего кафе.

Торт назывался “Шварцвальд“, что в переводе с немецкого означает “дремучий лес“. Названий у этого торта, кстати, много: «Чёрный лес», «Пьяная вишня», «Блэк Форест». Но неизменны его отличительные составляющие: основа в виде шоколадного бисквита, пышный крем и ароматная вишня.

Торт “Черный лес“, ингредиенты:

Для бисквита:

Яйца 6 шт.

Сахар 150 г

Мука 170 г

Какао-порошок 30 г

Разрыхлитель 2 ч. л.

Для начинки:

Вишня 700 мл

Сахар 60 г

Крахмал 30 г

Для крема:

Сливки 30% 750 мл

Сахарная пудра 50 г

Загуститель для сливок 3 пакетика

Для украшения

черный шоколад или шоколадная стружка

Способ приготовления:

Готовим бисквит

Нагрейте духовку до 180 градусов и приступите к приготовлению шоколадного бисквита. Для этого в миску разбейте 6 яиц (пусть вначале полежат при комнатной температуре, согреются). Добавляем сахар и начинаем взбивать массу при помощи миксера до консистенции устойчивой белой пены. В отдельной миске смешайте сухие компоненты для теста: муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте их и просейте через сито в яичную массу. Все аккуратно перемешайте ложкой или лопаткой. На дно разъемной формы поместите бумагу для выпечки и аккуратно выложите на нее тесто. Поставьте бисквит в заранее разогретую духовку выпекаться на 30-35 минут, это зависит от особенностей духовки. Не забывайте проверять готовность выпечки зубочисткой.

Готовим начинку

Пока бисквит выпекается, займитесь приготовлением начинки для торта. Для этого возьмите баночку с консервированной вишней и процедите ее через сито, чтобы вишня и сок были по отдельным емкостям. Оба ингредиента нам еще понадобятся 250 мл сока вишни влейте в сотейник, туда же добавьте крахмал и сахар и всю массу тщательно вымешайте. Сахар в начинку добавляйте в зависимости от вашего вкуса. Поставьте сотейник на слабый огонь и, помешивая, выварите массу. Добавьте к теплой массе ягоды вишни, ранее процеженные, оставив необходимое количество самых красивых для украшения торта. Начинка готова.

Готовим крем

Для приготовления крема берем охлажденные в холодильнике сливки, сахарную пудру и загуститель для сливок. Вместо загустителя также можно использовать желатин. Все это помещаем в большую миску и взбиваем миксером на слабой скорости. В классическом рецепте в крем добавляют еще 2 ст. л. Киршвассера. Часть крема отложите в отдельный сосуд либо сразу в кондитерский мешок, чтобы использовать для украшения торта и уберите в холодильник.

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Сборка и украшение

Бисквт достаньте из духовки, дайте остыть, а после разрежьте при помощи длинного широкого ножа на три коржа. Время собирать торт. На подставку положите первый корж и пропитайте его соком вишни. Поверх коржа выкложите половину вишневой начинки. Вишни распределяйте так, чтобы до края коржа оставалось примерно 1-1,5 см. Затем равномерно добавьте одну третью часть крема, хорошенько выровняв слой. То же самое повторяем со вторым коржом: пропитка, начинка, сливки. Поверх кладем третий корж. Его верх и бока торта равномерно покрываем оставшимся кремом и отправляем тортик на 3 часа в холодильник, чтобы начинка и крем застыли. Украсьте торт “Черный лес“ сливочным кремом, шоколадной стружкой и вишнями.

Торт "Черный лес": рецепт www.istockphoto.com

Приятного аппетита!

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