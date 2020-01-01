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Гречка по-монастырски в мультиварке: вкусно и полезно

Сегодня, 17:15Комментариев:0
Отличная идея постного блюда - гречка по-монастырски с грибами!.
Гречка по-монастырски в мультиварке
Гречка по-монастырски в мультиварке / pixabay.com

Ингредиенты

  • Гречка — 200 г
  • Грибы — 150 г
  • Лук — 100 г
  • Масло — По вкусу

Приготовление 

  1. Подготовьте ингредиенты. Порежьте лук дольками.
  2. Промойте грибы и гречку. Налейте в мультиварку масло, отправьте туда грибы и лук. Готовьте их в режиме “Жарка“ 10 минут. Не забывайте помешивать лопаточкой.
  3. Добавьте к луку и грибам гречку и 400 мл воды. Посолите.
  4. Готовьте в мультиварке около 30 минут. Приятного аппетита!

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Теги:гречка,рецепты,еда,пост,,
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