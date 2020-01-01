Гречка по-монастырски в мультиварке: вкусно и полезно

Отличная идея постного блюда - гречка по-монастырски с грибами!.
Гречка по-монастырски в мультиварке
/ pixabay.com
Ингредиенты
- Гречка — 200 г
- Грибы — 150 г
- Лук — 100 г
- Масло — По вкусу
Приготовление
- Подготовьте ингредиенты. Порежьте лук дольками.
- Промойте грибы и гречку. Налейте в мультиварку масло, отправьте туда грибы и лук. Готовьте их в режиме “Жарка“ 10 минут. Не забывайте помешивать лопаточкой.
- Добавьте к луку и грибам гречку и 400 мл воды. Посолите.
- Готовьте в мультиварке около 30 минут. Приятного аппетита!
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