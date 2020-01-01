Гречка по-монастырски в мультиварке: вкусно и полезно

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Отличная идея постного блюда - гречка по-монастырски с грибами!.

Ингредиенты

Гречка — 200 г

Грибы — 150 г

Лук — 100 г

Масло — По вкусу

Приготовление

Подготовьте ингредиенты. Порежьте лук дольками. Промойте грибы и гречку. Налейте в мультиварку масло, отправьте туда грибы и лук. Готовьте их в режиме “Жарка“ 10 минут. Не забывайте помешивать лопаточкой. Добавьте к луку и грибам гречку и 400 мл воды. Посолите. Готовьте в мультиварке около 30 минут. Приятного аппетита!

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