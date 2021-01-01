Интересная история свадебного торта

Свадебные торт имеет тысячелетнюю историю, а традиция делать многоярусный торт с фигурками - это не случайность, все имеет свои причины, иногда не очевидные.

Традиция разрезанием торта женихом и невестой, насчитывает более пяти тысяч лет. pixabay.com

Свадебный ритуал, как и все ритуалы связанные с переходом, не обходится и без еды. Еда это не всегда угощение, на больших праздниках она выступает в роли обрядового символа. Исторически сложилось так, что для женщины и мужчины свадебные ритуалы имеют разную направленность. Если для женщины свадебные действия связаны со смертью, для этого ее наряжают, украшают и переводят через мост/порог/рушнык, что как бы намекает на тот факт, что умирает девица и рождается женщина, то для мужчины свадебный ритуал это инициация и доказывание того, что он полноправно может считаться мужем и состоять в общине старейшин.

Но что объединяет мужчин и женщин в свадебном ритуале - это праздничный торт.

Римская свадьба Pinterest.com

Традиция разрезанием торта женихом и невестой, насчитывает более пяти тысяч лет. Свое начало она берет из древнего поверья, что дружба скрепляется переламыванием хлеба. Так что именно хлеб был праотцом современного свадебного торта.

Во времена Римской империи свадебный хлеб пекли из ячменной или пшеничной муки

В 100 году до нашей эры гости-римляне бросали в невесту приготовленные лепешки. Когда же был достигнут компромисс, и хлеб стали просто надламывать, а жених ломал его прямо над головой невесты. Кусочки хлеба она раздавал гостям, символично делясь своим счастьем и удачей.Смысл этой традиции подразумевал подчинение молодой жены мужу.

Именно тогда и появился новый символ свадебной традиции - крошки от хлеба или «confarreatio», что буквально означает «съедая вместе». Позже confarreatio превратились в конфетти, которое до сих пор бросают в жениха и невесту на свадьбах по всему миру.

Свадебные торты pixabay.com

А вот в Шотландии хлеб пекли из овсяной муки, и такая традиция сохранялась вплоть до 19-го века. В Северной Шотландии подруги невесты облегчали этот обычай тем, что клали на голову новобрачной салфетку, а на нее ставили корзину, в которой и находилась овсяная лепешка.

Свадебный хлеб в том или ином виде существовал практически во всех культурах мира. Например, в Древнем Китае семья жениха посылала невесте четыре хлебных пирога, их нужно было подбросить вверх и поймать в простыню, которую держали над головой. При подбрасывании каждого из пирогов невеста цитировала стихи о замужестве, отмечая таким образом свой уход из родительского дома к мужу.

У славян, в языческие времена, священным хлебом считался каравай, без него невозможна была ни одна свадьба. Каравай, как обрядовая еда и символ солнца, готовился с соблюдением множества правил.

Каравай - солярный символ Pinterest.com

Готовить тесто могла только замужняя женщина, выпекать - мужчина, а нарезать - ребенок. Раздачу кусочков каравая, под специальные песни, доверяли - свату. До начала освящения брака молодые должны были первыми коснуться каравая лицами и поплакать. Свадебные караваи украшали сложными тестяными узорами и веточками калины, так как она является символом перехода из одного мира в другой.

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В средневековой Англии свадебный пирог выглядел, как груда из маленьких сладких булочек, и целуясь над нею, молодожены «обрекали» себя на счастливую многодетную жизнь. Вот из этой традиции берет начало обычай венчать свадебный торт фигурками молодоженов.

Фигурка молодоженов на верхушке торта имеет особы смысл cake-luxe.com

Кстати, так появился “Крокембуш”.

В 1660-х годах один французский кондитер посетил Лондон и был поражен тем, насколько беспорядочно и неэстетично складывались традиционные английские свадебные пироги. Так гора превратилась в изящный торт.

В последнее время в украшении тортов все большую популярность получают букеты из живых, засахаренных или марципановых цветов.

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