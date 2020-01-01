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Что на гарнир: картофельное пюре с голубым сыром

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Обычное картофельное пюре - полезно и может быть даже с изысканным вкусом. Стоит только добавить один ингредиент.
Что на гарнир: картофельное пюре с голубым сыром
Что на гарнир: картофельное пюре с голубым сыром
istockphoto.com

Думаете, что картофельно пюре - непритязательная еда на каждый день? А, между тем, ученые доказали, что обычное картофельное пюре может улучшить память. Это объясняется попаданием глюкозы, находящейся в картошке, в организм человека.

Исследователям удалось доказать, что, съев порцию картофеля, через 15 минут уже можно наблюдать улучшение памяти.

Приятная новость, не правда ли? А вот новость еще лучше - добавив в обычное картофельное пюре голубой сыр, вы получите изысканный гарнир с необычно мягким и запоминающимся вкусом. Гурманам точно понравится.

Ингредиенты: 

  • 100 грамм голубого сыра,
  • 800 грамм картофеля,
  • лавровый лист,
  • 10 грамм сливочного масла,
  • 50 грамм жирных сливок,
  • соль и перец - по вкусу.

Способ приготовления: 

  1. Сыр натрите на терке или раскрошите мелко руками.
  2. Сварите почищенный картофель в соленой воде с перцем и лавровым листом.
  3. Слейте воду в отдельную емкость. После этого растолките картофель с маслом и сливками, добавьте немного слитого с картофеля бульона.
  4. Добавьте  натертый сыр и вымесите пюре до однородности.
  5. Доведите до вкуса солью и перцем.

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Приятного аппетита!

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Теги: пюре, картофель, гарнир, сыр, ужин, что приготовить
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