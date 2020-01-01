Обычное картофельное пюре - полезно и может быть даже с изысканным вкусом. Стоит только добавить один ингредиент.

Что на гарнир: картофельное пюре с голубым сыром istockphoto.com

Думаете, что картофельно пюре - непритязательная еда на каждый день? А, между тем, ученые доказали, что обычное картофельное пюре может улучшить память. Это объясняется попаданием глюкозы, находящейся в картошке, в организм человека.

Исследователям удалось доказать, что, съев порцию картофеля, через 15 минут уже можно наблюдать улучшение памяти.

Приятная новость, не правда ли? А вот новость еще лучше - добавив в обычное картофельное пюре голубой сыр, вы получите изысканный гарнир с необычно мягким и запоминающимся вкусом. Гурманам точно понравится.

Ингредиенты:

100 грамм голубого сыра,

800 грамм картофеля,

лавровый лист,

10 грамм сливочного масла,

50 грамм жирных сливок,

соль и перец - по вкусу.

Способ приготовления:

Сыр натрите на терке или раскрошите мелко руками. Сварите почищенный картофель в соленой воде с перцем и лавровым листом. Слейте воду в отдельную емкость. После этого растолките картофель с маслом и сливками, добавьте немного слитого с картофеля бульона. Добавьте натертый сыр и вымесите пюре до однородности. Доведите до вкуса солью и перцем.

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Приятного аппетита!

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