Что на гарнир: картофельное пюре с голубым сыром
Думаете, что картофельно пюре - непритязательная еда на каждый день? А, между тем, ученые доказали, что обычное картофельное пюре может улучшить память. Это объясняется попаданием глюкозы, находящейся в картошке, в организм человека.
Исследователям удалось доказать, что, съев порцию картофеля, через 15 минут уже можно наблюдать улучшение памяти.
Приятная новость, не правда ли? А вот новость еще лучше - добавив в обычное картофельное пюре голубой сыр, вы получите изысканный гарнир с необычно мягким и запоминающимся вкусом. Гурманам точно понравится.
Ингредиенты:
- 100 грамм голубого сыра,
- 800 грамм картофеля,
- лавровый лист,
- 10 грамм сливочного масла,
- 50 грамм жирных сливок,
- соль и перец - по вкусу.
Способ приготовления:
- Сыр натрите на терке или раскрошите мелко руками.
- Сварите почищенный картофель в соленой воде с перцем и лавровым листом.
- Слейте воду в отдельную емкость. После этого растолките картофель с маслом и сливками, добавьте немного слитого с картофеля бульона.
- Добавьте натертый сыр и вымесите пюре до однородности.
- Доведите до вкуса солью и перцем.
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Приятного аппетита!
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