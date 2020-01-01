Готовимся ко Дню святого Патрика: зеленое мороженное
На День святого Патрика принято готовить блюда зеленого цвета. Предлагаем вам приготовить мороженое из авокадо и кокоса!
Такое мороженное довольно легко приготовить. Все, что вам нужно сделать, это сначала измельчить авокадо, можно использовать кухонный комбайн, а затем добавить остальные ингредиенты и все хорошенько перемешать.
Ингредиенты
- 3 средних спелых авокадо Хасс без косточек и кожицы
- 1 банка кокосового молока
- 110 мл жирных сливок
- 110 гр сахарного песка
- пол чайной ложки рома
- соль
- пол чайной ложки свежевыжатого сока лайма
- кокосовая стружка
Приготовление
- Разомните авокадо до состояния пюре.
- Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма. Перемешайте, пока смесь не станет однородной.
- Переложите в миску и накройте пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике.
- После охлаждения взбейте массу.
- Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до твердого состояния.
- Перед подачей посыпьте кокосовой стружкой.
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