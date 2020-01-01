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Готовимся ко Дню святого Патрика: зеленое мороженное

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На День святого Патрика принято готовить блюда зеленого цвета. Предлагаем вам приготовить мороженое из авокадо и кокоса!
Мороженное из авокадо эффектно смотрится в кокосовых половинках
Мороженное из авокадо эффектно смотрится в кокосовых половинках
foolproofliving.com

Такое мороженное довольно легко приготовить. Все, что вам нужно сделать, это сначала измельчить авокадо, можно использовать кухонный комбайн, а затем добавить остальные ингредиенты и все хорошенько перемешать.

Ингредиенты

  • 3 средних спелых авокадо Хасс без косточек и кожицы
  • 1 банка кокосового молока
  • 110 мл жирных сливок
  • 110 гр  сахарного песка
  • пол чайной ложки рома
  • соль
  • пол чайной ложки свежевыжатого сока лайма
  • кокосовая стружка

Приготовление

  1. Разомните авокадо до состояния пюре.
  2. Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма. Перемешайте, пока смесь не станет однородной.
  3. Переложите в миску и накройте  пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике.
  4. После охлаждения взбейте массу.
  5. Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до твердого состояния.
  6. Перед подачей посыпьте кокосовой стружкой.

Мороженное из авокадо и кокосового молока
Мороженное из авокадо и кокосового молока
foolproofliving.com

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Теги: мороженное, авокадо, кокос, как приготовить, день Патрика
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Источник: ivona

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