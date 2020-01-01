Готовимся ко Дню святого Патрика: зеленое мороженное

На День святого Патрика принято готовить блюда зеленого цвета. Предлагаем вам приготовить мороженое из авокадо и кокоса!

Такое мороженное довольно легко приготовить. Все, что вам нужно сделать, это сначала измельчить авокадо, можно использовать кухонный комбайн, а затем добавить остальные ингредиенты и все хорошенько перемешать.

Ингредиенты

3 средних спелых авокадо Хасс без косточек и кожицы

1 банка кокосового молока

110 мл жирных сливок

110 гр сахарного песка

пол чайной ложки рома

соль

пол чайной ложки свежевыжатого сока лайма

кокосовая стружка

Приготовление

Разомните авокадо до состояния пюре. Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма. Перемешайте, пока смесь не станет однородной. Переложите в миску и накройте пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике. После охлаждения взбейте массу. Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до твердого состояния. Перед подачей посыпьте кокосовой стружкой.

Мороженное из авокадо и кокосового молока foolproofliving.com

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