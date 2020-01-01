Блины в горошек: когда вкусно и нарядно
Оказывается, сделать их - проще простого. Главное - купить в аптеке обычный стерильный шприц, 5 мл. Потому что именно с его помощью и будут создаваться горошины, которые нравятся, как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная, высшего сорта - 250 г.
- Молоко - 500 мл.
- Куриное яйцо - 1 шт.
- Сахар - 40 г.
- Соль - ½ чайной ложки
- Какао-порошок - 3 чайные ложки
- Масло растительное (для жарки) - 30 мл.
- Масло сливочное (для смазывания блинов) - 20 г.
Способ приготовления:
1. Налить в небольшой сотейник молоко и подогреть его на слабом огне до теплого состояния.
2. В теплое молоко вбить яйцо и взбить до однородности.
3. В глубокую чашку среднего размера просеять муку, добавить сахар-песок и соль, перемешать.
4. В чашку с мучной смесью влить жидкую смесь: взбитые с молоком яйца и размешать венчиком до однородной массы без комочков. Тесто по консистенции должно получиться не очень густым.
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5. Тесто накрыть крышкой и оставить минимум на 30 минут. За это время мука должна «разойтись».
6. В небольшую чашку отлить около 70 миллилитров блинного теста, добавить в него какао-порошок, хорошо размешать до однородности.
7. Разогреть сковороду для выпечки блинов, смазать ее с помощью кисточки растительным маслом, налить порцию блинного теста и, плавно вращая сковороду по кругу, распределить его тонким слоем по ее дну.
8. Набрать в шприц (без иглы) блинное тесто с добавлением какао-порошка, выдавить на поверхности блина в хаотичном порядке темные «горошины» желаемого вами размера.
9. Когда «горошины» подсохнут, а края блина станут коричневато, перевернуть осторожно блин с помощью кухонного лопатки на другую сторону и печь до готовности.
10. Выпеченный блин откинуть на тарелку и смазать обильно сливочным маслом.
11. Таким же образом испечь другие блины, не забывая размешивать постоянно блинное тесто, так как мука оседает на дно, и смазывать сковороду растительным маслом перед каждой выпечкой блинов.
Как подавать блины в горшек
Особенно эффектно выглядят блины в горошек, если в них завернуть какую-то начинку. Вы можете выбрать любую начинку для блинов по вашему вкусу. Причем, если выбираете сладкие начинки, не меняйте рецепт. А если несладкие, то из рецепта теста исключите сахар.
Приятного аппетита!
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