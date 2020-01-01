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Блины в горошек: когда вкусно и нарядно

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Порадуйте близких невероятно эффектными блинами в горошек!
Этот эфектный завтрак удивит каждого
Этот эфектный завтрак удивит каждого
food.inmyroom.ru

Оказывается, сделать их - проще простого. Главное - купить в аптеке обычный стерильный шприц, 5 мл. Потому что именно с его помощью и будут создаваться горошины, которые нравятся, как детям, так и взрослым.

Ингредиенты: 

  • Мука пшеничная, высшего сорта - 250 г.
  • Молоко - 500 мл.
  • Куриное яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 40 г.
  • Соль - ½ чайной ложки
  • Какао-порошок - 3 чайные ложки
  • Масло растительное (для жарки) - 30 мл.
  • Масло сливочное (для смазывания блинов) - 20 г.

Способ приготовления:

1. Налить в небольшой сотейник молоко и подогреть его на слабом огне до теплого состояния.

2. В теплое молоко вбить яйцо и взбить до однородности.

3. В глубокую чашку среднего размера просеять муку, добавить сахар-песок и соль, перемешать.

4. В чашку с мучной смесью влить жидкую смесь: взбитые с молоком яйца и размешать венчиком до однородной массы без комочков. Тесто по консистенции должно получиться не очень густым.

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5. Тесто накрыть крышкой и оставить минимум на 30 минут. За это время мука должна «разойтись».

6. В небольшую чашку отлить около 70 миллилитров блинного теста, добавить в него какао-порошок, хорошо размешать до однородности.

7. Разогреть сковороду для выпечки блинов, смазать ее с помощью кисточки растительным маслом, налить порцию блинного теста и, плавно вращая сковороду по кругу, распределить его тонким слоем по ее дну.

8. Набрать в шприц (без иглы) блинное тесто с добавлением какао-порошка, выдавить на поверхности блина в хаотичном порядке темные «горошины» желаемого вами размера.

9. Когда «горошины» подсохнут, а края блина станут коричневато, перевернуть осторожно блин с помощью кухонного лопатки на другую сторону и печь до готовности.

 

Прежде, чем готовить эти блинчики, загляните в аптеку
Прежде, чем готовить эти блинчики, загляните в аптеку
food.inmyroom.ru

 

10. Выпеченный блин откинуть на тарелку и смазать обильно сливочным маслом.

11. Таким же образом испечь другие блины, не забывая размешивать постоянно блинное тесто, так как мука оседает на дно, и смазывать сковороду растительным маслом перед каждой выпечкой блинов.

Как подавать блины в горшек

Особенно эффектно выглядят блины в горошек, если в них завернуть какую-то начинку. Вы можете выбрать любую начинку для блинов по вашему вкусу. Причем, если выбираете сладкие начинки, не меняйте рецепт. А если несладкие, то из рецепта теста исключите сахар. 

Приятного аппетита!

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Теги: блины, Масленица, завтрак, блинчики, рецепт, блинное тесто
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