Блины в горошек: когда вкусно и нарядно

Порадуйте близких невероятно эффектными блинами в горошек!

Оказывается, сделать их - проще простого. Главное - купить в аптеке обычный стерильный шприц, 5 мл. Потому что именно с его помощью и будут создаваться горошины, которые нравятся, как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:

Мука пшеничная, высшего сорта - 250 г.

Молоко - 500 мл.

Куриное яйцо - 1 шт.

Сахар - 40 г.

Соль - ½ чайной ложки

Какао-порошок - 3 чайные ложки

Масло растительное (для жарки) - 30 мл.

Масло сливочное (для смазывания блинов) - 20 г.

Способ приготовления:

1. Налить в небольшой сотейник молоко и подогреть его на слабом огне до теплого состояния.

2. В теплое молоко вбить яйцо и взбить до однородности.

3. В глубокую чашку среднего размера просеять муку, добавить сахар-песок и соль, перемешать.

4. В чашку с мучной смесью влить жидкую смесь: взбитые с молоком яйца и размешать венчиком до однородной массы без комочков. Тесто по консистенции должно получиться не очень густым.

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5. Тесто накрыть крышкой и оставить минимум на 30 минут. За это время мука должна «разойтись».

6. В небольшую чашку отлить около 70 миллилитров блинного теста, добавить в него какао-порошок, хорошо размешать до однородности.

7. Разогреть сковороду для выпечки блинов, смазать ее с помощью кисточки растительным маслом, налить порцию блинного теста и, плавно вращая сковороду по кругу, распределить его тонким слоем по ее дну.

8. Набрать в шприц (без иглы) блинное тесто с добавлением какао-порошка, выдавить на поверхности блина в хаотичном порядке темные «горошины» желаемого вами размера.

9. Когда «горошины» подсохнут, а края блина станут коричневато, перевернуть осторожно блин с помощью кухонного лопатки на другую сторону и печь до готовности.

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10. Выпеченный блин откинуть на тарелку и смазать обильно сливочным маслом.

11. Таким же образом испечь другие блины, не забывая размешивать постоянно блинное тесто, так как мука оседает на дно, и смазывать сковороду растительным маслом перед каждой выпечкой блинов.

Как подавать блины в горшек

Особенно эффектно выглядят блины в горошек, если в них завернуть какую-то начинку. Вы можете выбрать любую начинку для блинов по вашему вкусу. Причем, если выбираете сладкие начинки, не меняйте рецепт. А если несладкие, то из рецепта теста исключите сахар.

Приятного аппетита!

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