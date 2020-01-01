Что мексиканцы готовят на Пасху?

Капиротада - сладкий хлебный пудинг, который традиционно готовят мексиканские семьи на пасхальные каникулы. Хотите попробовать?

Ингредиенты:

булочки из белой муки - 4 шт

вода - 1 литр

сахар - 350 гр

корица - 4 палочки

гвоздика - 6 бутонов

тёртый сыр - 3 стакана

изюм - 1 стакан

сливочное масло - 4 ст. л.

Капиротада - это поджаренный хлеб, нарезанный ломтиками, приготовленными с кусочками банана, изюма, грецких орехов, гуавы и арахиса, покрытый коричневым сахарным сиропом и тертым сыром. Это десерт, который передавался из поколения в поколение и был принят во многих странах.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте булочки ломтиками толщиной в сантиметр, смажьте маслом с обеих сторон, выложить на кулинарную бумагу и подсушить в духовке по 3 минуты с каждой стороны. Достаньте из духовки и дайте остыть. Налейте воды в большую кастрюлю и добавьте сахар, корицу и гвоздику. Доведите до кипения, а потом уменьшите огонь и готовьте сироп 20 минут, помешивая. Снимите с огня, накройте и оставьте на 2 часа. Процедите и выбросите корицу и гвоздику. Смажьте форму маслом и выложите ингредиенты в таком порядке: треть подсушенного хлеба, треть изюма, треть сыра, полтора стакана сиропа. Через 15 минут выложить следующую треть компонентов в таком же порядке, а ещё через 15 минут — последнюю, и оставить ещё на 15 минут. Накрыть фольгой и запекать еще 40 минут. Снять фольгу и запекать ещё 10–15 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым. Подавать готовый пудинг тёплым.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.