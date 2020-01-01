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Что мексиканцы готовят на Пасху?

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Капиротада - сладкий хлебный пудинг, который традиционно готовят мексиканские семьи на пасхальные каникулы. Хотите попробовать?
Капиротада - сладкий хлебный пудинг, который традиционно готовят мексиканские семьи на пасхальные каникулы
Капиротада - сладкий хлебный пудинг, который традиционно готовят мексиканские семьи на пасхальные каникулы
scrippsamg.com

Ингредиенты:

  • булочки из белой муки - 4 шт
  • вода - 1 литр
  • сахар - 350 гр 
  • корица - 4 палочки 
  • гвоздика - 6 бутонов 
  • тёртый сыр - 3 стакана 
  • изюм - 1 стакан  
  • сливочное масло - 4 ст. л. 

Капиротада - это поджаренный хлеб, нарезанный ломтиками, приготовленными с кусочками банана, изюма, грецких орехов, гуавы и арахиса, покрытый коричневым сахарным сиропом и тертым сыром. Это десерт, который передавался из поколения в поколение и был принят во многих странах.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Нарежьте булочки ломтиками толщиной в сантиметр, смажьте маслом с обеих сторон, выложить на кулинарную бумагу и подсушить в духовке по 3 минуты с каждой стороны.
  3. Достаньте из духовки и дайте остыть.
  4. Налейте воды в большую кастрюлю и добавьте сахар, корицу и гвоздику. Доведите до кипения, а потом уменьшите огонь и готовьте сироп 20 минут, помешивая.
  5. Снимите с огня, накройте и оставьте на 2 часа. Процедите и выбросите корицу и гвоздику.
  6. Смажьте форму маслом и выложите ингредиенты в таком порядке: треть подсушенного хлеба, треть изюма, треть сыра, полтора стакана сиропа.
  7. Через 15 минут выложить следующую треть компонентов в таком же порядке, а ещё через 15 минут — последнюю, и оставить ещё на 15 минут.
  8. Накрыть фольгой и запекать еще 40 минут. Снять фольгу и запекать ещё 10–15 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым. Подавать готовый пудинг тёплым.

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Теги: мексиканская кухня, хлеб, пудинг, сыр
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Источник: ivona

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