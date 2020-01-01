Что мексиканцы готовят на Пасху?
Капиротада - сладкий хлебный пудинг, который традиционно готовят мексиканские семьи на пасхальные каникулы. Хотите попробовать?
Ингредиенты:
- булочки из белой муки - 4 шт
- вода - 1 литр
- сахар - 350 гр
- корица - 4 палочки
- гвоздика - 6 бутонов
- тёртый сыр - 3 стакана
- изюм - 1 стакан
- сливочное масло - 4 ст. л.
Капиротада - это поджаренный хлеб, нарезанный ломтиками, приготовленными с кусочками банана, изюма, грецких орехов, гуавы и арахиса, покрытый коричневым сахарным сиропом и тертым сыром. Это десерт, который передавался из поколения в поколение и был принят во многих странах.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Нарежьте булочки ломтиками толщиной в сантиметр, смажьте маслом с обеих сторон, выложить на кулинарную бумагу и подсушить в духовке по 3 минуты с каждой стороны.
- Достаньте из духовки и дайте остыть.
- Налейте воды в большую кастрюлю и добавьте сахар, корицу и гвоздику. Доведите до кипения, а потом уменьшите огонь и готовьте сироп 20 минут, помешивая.
- Снимите с огня, накройте и оставьте на 2 часа. Процедите и выбросите корицу и гвоздику.
- Смажьте форму маслом и выложите ингредиенты в таком порядке: треть подсушенного хлеба, треть изюма, треть сыра, полтора стакана сиропа.
- Через 15 минут выложить следующую треть компонентов в таком же порядке, а ещё через 15 минут — последнюю, и оставить ещё на 15 минут.
- Накрыть фольгой и запекать еще 40 минут. Снять фольгу и запекать ещё 10–15 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым. Подавать готовый пудинг тёплым.
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