Что и как ел Тарас Шевченко?
Конечно же еда не маловажный элемент жизни каждого человека. Она не только о насыщении и получении необходимых организму элементов, но также о умении наслаждаться и радоваться жизни. Несмотря на все жизненные перипетии, который сопровождали Тараса Григорьевича всю жизнь, наслаждаться едой, как и самой жизнью он умел.
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Из дневника можно узнать, что великий поэт любил не только вкусно и сытно поесть, но так же любил одиночество и предрассветное пение соловьев.
Из еды писатель очень любил пельмени, сохранилась даже история, где он на спор съел 100 пельменей. В те времена пельменные вечеринки устраивались часто. Люди собирались вместе, лепили пельмени, а потом их ели. Именно на одной такой встрече, Шевченко сказал, что съест сотню пельменей, если их ему приготовят.
«Отуманенный лестью, я против обыкновения и, разумеется, во вред желудку не имел силы отказаться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода и, мало помалу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню»
Еще писатель любил устрицы и выпивку:
«Он мне заказывает свой портрет, и я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бутылки джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским».
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Но самое часто упоминаемое блюдо, конечно же борщ с сушеными карасями, ради которого писатель отказывался от знакомств с влиятельными людьми.
«Вчера Сошальский пригласил меня с Михаилом Лазаревским на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня Н. И. Толстая просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном В. И. Штейелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном: он не пришел к обеду. Одичалый барон!»
Как приготовить борщ с сушеными карасями?
- карась мелкий - 350 г
- капуста - 300 г
- картофель - 3 шт.
- свекла - 2 шт.
- грибы белые сушеные - 15 г
- морковь - 0.5 шт.
- корень петрушки - 0.5 шт.
- корень сельдерея - 0.5 шт.
- лук репчатый 1 головка
- мука - 0.5 ст. ложки
- лавровый лист - по вкусу
- перец душистый горошком - по вкусу
- соль - по вкусу
- зелень петрушки - по вкусу
Способ приготовления
- В большой кастрюле сварить морковь, корень петрушки, корень сельдерея, одну луковицу, душистый перец, лавровый лист, грибы.
- Процедить бульон в отдельную посудину.
- В процеженный бульон положить нашинкованную капусту и очищенную и порезанную свеклу. Все сварить.
- Мелко нарезать оставшуюся луковицу и обжарить в растительном масле. Смешать с ложкой муки.
- Добавить в борщ обжаренный лук и свекольный рассол. Вскипятить.
- Карасей для борща обвалять в муке, хорошо поджарить в масле на большом огне. до сухости.
- Опустить обжаренных карасей в борщ и довести до кипения.
- Готовый борщ подавать к столу со сметаной и зеленью.
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