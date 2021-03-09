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Что и как ел Тарас Шевченко?

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Благодаря подробному дневнику, который украинский писатель вел в 1857-1858 годах, у нас есть возможность подробнее узнать о его кулинарных предпочтениях.
Что и как ел Тарас Шевченко?
https://www.t-shevchenko.name/

Конечно же еда не маловажный элемент жизни каждого человека. Она не только о насыщении и получении необходимых организму элементов, но также о умении наслаждаться и радоваться жизни. Несмотря на все жизненные перипетии, который сопровождали Тараса Григорьевича всю жизнь, наслаждаться едой, как и самой жизнью он умел. 

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Из дневника можно узнать, что великий поэт любил не только вкусно и сытно поесть, но так же любил одиночество и предрассветное пение соловьев. 

https://www.t-shevchenko.name/

Из еды писатель очень любил пельмени, сохранилась даже история, где он на спор съел 100 пельменей. В те времена пельменные вечеринки устраивались часто. Люди собирались вместе, лепили пельмени, а потом их ели. Именно на одной такой встрече, Шевченко сказал, что съест сотню пельменей, если их ему приготовят. 

«Отуманенный лестью, я против обыкновения и, разумеется, во вред желудку не имел силы отка­заться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода и, мало по­малу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню»

Еще писатель любил устрицы и выпивку:

«Он мне заказывает свой портрет, и я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бутылки джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским».

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Но самое часто упоминаемое блюдо, конечно же борщ с сушеными карасями, ради которого писатель отказывался от знакомств с влиятельными людьми.  

«Вчера Сошальский пригласил меня с Михаилом Лазаревским на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня Н. И. Толстая просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном В. И. Штейелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном: он не пришел к обеду. Одичалый барон!»

https://www.t-shevchenko.name/

Как приготовить борщ с сушеными карасями?

  • карась мелкий - 350 г
  • капуста - 300 г
  • картофель - 3 шт.
  • свекла - 2 шт.
  • грибы белые сушеные - 15 г
  • морковь - 0.5 шт.
  • корень петрушки - 0.5 шт.
  • корень сельдерея - 0.5 шт.
  • лук репчатый 1 головка
  • мука - 0.5 ст. ложки
  • лавровый лист - по вкусу
  • перец душистый горошком - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • зелень петрушки - по вкусу

Способ приготовления

  1. В большой кастрюле сварить морковь, корень петрушки, корень сельдерея, одну луковицу, душистый перец, лавровый лист, грибы.
  2. Процедить бульон в отдельную посудину. 
  3. В процеженный бульон положить нашинкованную капусту и очищенную и порезанную свеклу. Все сварить.
  4. Мелко нарезать оставшуюся луковицу и обжарить в растительном масле. Смешать с ложкой муки.
  5. Добавить в борщ обжаренный лук и свекольный рассол. Вскипятить. 
  6. Карасей для борща обвалять в муке, хорошо поджарить в масле на большом огне. до сухости.
  7. Опустить обжаренных карасей в борщ и довести до кипения. 
  8. Готовый борщ подавать к столу со сметаной и зеленью.

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Теги: Тарас Шевченко, интересно, еда, любимая еда
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Источник: ivona

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