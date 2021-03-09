Что и как ел Тарас Шевченко?

Благодаря подробному дневнику, который украинский писатель вел в 1857-1858 годах, у нас есть возможность подробнее узнать о его кулинарных предпочтениях.

Конечно же еда не маловажный элемент жизни каждого человека. Она не только о насыщении и получении необходимых организму элементов, но также о умении наслаждаться и радоваться жизни. Несмотря на все жизненные перипетии, который сопровождали Тараса Григорьевича всю жизнь, наслаждаться едой, как и самой жизнью он умел.

Читай также: Модник и гений: 9 малоизвестных фактов о Тарасе Шевченко

Из дневника можно узнать, что великий поэт любил не только вкусно и сытно поесть, но так же любил одиночество и предрассветное пение соловьев.

https://www.t-shevchenko.name/

Из еды писатель очень любил пельмени, сохранилась даже история, где он на спор съел 100 пельменей. В те времена пельменные вечеринки устраивались часто. Люди собирались вместе, лепили пельмени, а потом их ели. Именно на одной такой встрече, Шевченко сказал, что съест сотню пельменей, если их ему приготовят.

«Отуманенный лестью, я против обыкновения и, разумеется, во вред желудку не имел силы отка­заться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода и, мало по­малу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню»

Еще писатель любил устрицы и выпивку:

«Он мне заказывает свой портрет, и я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бутылки джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским».

Читай также: Больше дневниковых записей Т.Г.Шевченка

Но самое часто упоминаемое блюдо, конечно же борщ с сушеными карасями, ради которого писатель отказывался от знакомств с влиятельными людьми.

«Вчера Сошальский пригласил меня с Михаилом Лазаревским на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня Н. И. Толстая просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном В. И. Штейелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном: он не пришел к обеду. Одичалый барон!»

https://www.t-shevchenko.name/

Как приготовить борщ с сушеными карасями?

карась мелкий - 350 г

капуста - 300 г

картофель - 3 шт.

свекла - 2 шт.

грибы белые сушеные - 15 г

морковь - 0.5 шт.

корень петрушки - 0.5 шт.

корень сельдерея - 0.5 шт.

лук репчатый 1 головка

мука - 0.5 ст. ложки

лавровый лист - по вкусу

перец душистый горошком - по вкусу

соль - по вкусу

зелень петрушки - по вкусу

Способ приготовления

В большой кастрюле сварить морковь, корень петрушки, корень сельдерея, одну луковицу, душистый перец, лавровый лист, грибы. Процедить бульон в отдельную посудину. В процеженный бульон положить нашинкованную капусту и очищенную и порезанную свеклу. Все сварить. Мелко нарезать оставшуюся луковицу и обжарить в растительном масле. Смешать с ложкой муки. Добавить в борщ обжаренный лук и свекольный рассол. Вскипятить. Карасей для борща обвалять в муке, хорошо поджарить в масле на большом огне. до сухости. Опустить обжаренных карасей в борщ и довести до кипения. Готовый борщ подавать к столу со сметаной и зеленью.

️Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.