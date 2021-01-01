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Закарпатская паска: Пошаговый рецепт кулича

8 мин назадКомментариев:0
Из Западной Украины с любовью!.
Ингредиенты
  • Мука пшеничная 700 г
  • Дрожжи 30 г
  • Молоко 250 г
  • Сахар 100 г
  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Масло сливочное 100 г
  • Соль
Закарпатская паска: Пошаговый рецепт кулича
Закарпатская паска: Пошаговый рецепт кулича / freepik.com

Паска - обрядовая выпечка, поэтому к ее приготовлению каждая хозяйка подходит с особым трепетом. Традиционным западноукраинским рецептом пасхального кулича делится с вами Ivona.

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1. Свежие дрожжи растворить в небольшом количестве теплого молока, процедить.

2. Всыпать половину просеянной муку и перемешать опару до однородности.

3. Емкость с опарой накрыть чистым полотенцем и поставить в теплое место. Готовность пары можно определить следующим образом: ее объем должен увеличиться вдвое. 

4. Когда опара начнет оседать, ее нужно выложить в эмалированную емкость для смешивания, просеять остатки муки, добавить оставшееся молоко, щепотку соли, яйца, сахар и сливочное масло комнатной температуры. 

Закарпатская паска: Пошаговый рецепт кулича
Закарпатская паска: Пошаговый рецепт кулича
freepik.com

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5. Тесто вымешивать, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Потом еще раз накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 2-2,5 часа. За это время тесто нужно вымешивать еще 2-3 раза для пышности.

6. Металлические формы для выпекания смазать маслом, заполнить тестом до половины. В таком виде его нужно оставить еще на 45-60 минут, чтобы оно поднялось.

7. Поверхность паски украсить вылепленными из теста косичками, крестиками, цветами, листочками и пр. Этот элемент декора называют гугуцами.

8. Дважды смазать верхушку паски взбитым яйцом.

9. Выпекать паски по-закарпатски в духовке, разогретой до 210-220 градусов 25-30 минут.

Закарпатская паска: Пошаговый рецепт кулича
Закарпатская паска: Пошаговый рецепт кулича
pixabay.com

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Теги:паска,пасхальный кулич,закарпатская кухня,Пасха 2021,
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Источник: ivona)bigmir.net

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