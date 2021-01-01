Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт

7 мин назадКомментариев:0
Гармоничное сочетание свежих овощей, теплой печени и яйца.
Ингредиенты
  • Куриная печень 300 г
  • Куриное яйцо 3 шт.
  • Помидоры черри 4 шт.
  • Салат (романо) 1 пучок
  • Молодой шпинат 1 пучок
  • Соевый соус 2 ст. л.
  • Чеснок 3 зубчика
  • Лук репчатый 1/2 шт.
  • Сливочное масло 3 ч. л.
  • Оливковое масло 2 ст. л.
  • Бальзамический уксус
40 мин 3 порции
Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт
Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт / depositphotos.com

Салатом с вареным яйцом сегодня никого не удивить. Это - безусловно вкусный, но давно привычный ингредиент для повседневных блюд, поэтому его часто используют для большей сытности и практически на автомате. Совсем другое дело - яйцо пашот. Тонкий вкус и необычный вид сделают самую простую подачу и самый обычный овощной салат праздником. Ivona делится с вами рецептом необычного салата с яйцом пашот и пикантной куриной печенью.

Читай также: Льежский салат: Традиционный бельгийский рецепт

1. Салат промыть и просушить бумажным полотенцем. Куриную печень промыть, очистить от пленок, нарезать крупными ломтиками. Лук очистить, нарезать мелким кубиком, чеснок пропустит через пресс или мелко нарезать.

2. На среднем огне растопить сливочное масло, добавить оливковое, чеснок и лук. Помешивая, обжарить чеснок и лук 2-3 минуты, затем вынуть их из масла. 

3. В масле обжарить кусочки куриной печени, добавить соевый соус. Обжаривать 5-7 минут до готовности.

Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт
Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт
freepik.com

Читай также: ТОП-5 оригинальных салатов с брокколи

4. В кастрюле или глубоком сотейнике вскипятить воду, сделать минимальный огонь. Добавить в воду 1 столовую ложку белого уксуса. Ложкой начать быстро перемешивать воду, чтобы образовалась воронка. В нее вбить свежее яйцо. Варить около 3 минут, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. Вынимать из воды шумовкой.

5. На тарелку для подачи выложить несколько листов салата, остальные - порвать на кусочки среднего размера. На зеленую подушку выложить еще теплую куриную печень, полить соком, который остался в сковороде. Помидоры разрезать на 4 части, добавить к салату. Сверху выложить яйца пашот. Салат сбрызнуть бальзамическим уксусом по вкусу. 

Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт
Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт
depositphotos.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:яйцо пашот,пашот,салат с яйцом,салат с яйцом пашот,яйцо-пашот,теплый салат,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь