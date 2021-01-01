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Гармоничное сочетание свежих овощей, теплой печени и яйца.

Салатом с вареным яйцом сегодня никого не удивить. Это - безусловно вкусный, но давно привычный ингредиент для повседневных блюд, поэтому его часто используют для большей сытности и практически на автомате. Совсем другое дело - яйцо пашот. Тонкий вкус и необычный вид сделают самую простую подачу и самый обычный овощной салат праздником. Ivona делится с вами рецептом необычного салата с яйцом пашот и пикантной куриной печенью.

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1. Салат промыть и просушить бумажным полотенцем. Куриную печень промыть, очистить от пленок, нарезать крупными ломтиками. Лук очистить, нарезать мелким кубиком, чеснок пропустит через пресс или мелко нарезать.

2. На среднем огне растопить сливочное масло, добавить оливковое, чеснок и лук. Помешивая, обжарить чеснок и лук 2-3 минуты, затем вынуть их из масла.

3. В масле обжарить кусочки куриной печени, добавить соевый соус. Обжаривать 5-7 минут до готовности.

Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт freepik.com

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4. В кастрюле или глубоком сотейнике вскипятить воду, сделать минимальный огонь. Добавить в воду 1 столовую ложку белого уксуса. Ложкой начать быстро перемешивать воду, чтобы образовалась воронка. В нее вбить свежее яйцо. Варить около 3 минут, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. Вынимать из воды шумовкой.

5. На тарелку для подачи выложить несколько листов салата, остальные - порвать на кусочки среднего размера. На зеленую подушку выложить еще теплую куриную печень, полить соком, который остался в сковороде. Помидоры разрезать на 4 части, добавить к салату. Сверху выложить яйца пашот. Салат сбрызнуть бальзамическим уксусом по вкусу.

Теплый салат с яйцом пашот и куриной печенью: Пошаговый рецепт depositphotos.com

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