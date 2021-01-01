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Необычный заливной пирог к Масленице и на каждый день!.

Блинная запеканка со шпинатом, курицей и сливочным сыром

Блинная запеканка со шпинатом, курицей и сливочным сыром / depositphotos.com

Из традиционных блинов можно приготовить аппетитное блюдо, которое будет уместным и за завтраком, и на праздничном столе. Рецептом блинной запеканки с начинкой из курятины, шпината и сливочного сыра делится с вами Ivona.

Запеканка из блинов с курицей и шпинатом: Пошаговый рецепт

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1. Взбить яйца(2 шт.) и щепотку соли до однородной консистенции. Всыпать 60 г муки, при помощи венчика перемешать до растворения комочков.

2. Продолжая помешивать, влить 100 г молока, затем добавить остатки муки, перемешать. Влить еще 100 г молока, тщательно вымешать венчиком. Добавить растительное масло, еще раз перемешать и отставить тесто на 15-20 минут.

3. Куриную грудку обмазать смесью специй, тщательно втирая их в мясо. Затем поджарить ее на сухой сковороде с обеих сторон до готовности (около 15 минут).

4. На другой сковороде растопить сливочное масло. На нем обжарить 2-3 минуты свежий шпинат.

Блинная запеканка со шпинатом, курицей и сливочным сыром pinterest.com

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5. Из блинного теста приготовить блины.

6. Куриную грудку нарезать или разделить на волокна, добавить шпинат и сливочный сыр, тщательно перемешать.

7. Выложить начинку на блины, свернуть в плотный рулет. Готовые блины выкладывать в неразъемную емкость для выпекания, смазанную сливочным маслом или выстеленную пергаментом, по кругу, чтобы заполнить все пространство.

8. Смешать сметану и яйца венчиком до однородности, слегка присолить. Вылить заливку на блины.

9. Выпекать блинную запеканку 30-45 минут при температуре 180 градусов.

Блинная запеканка со шпинатом, курицей и сливочным сыром pinterest.com

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