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Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета

8 мин назадКомментариев:0
Итальянская вариация на тему омлета с начинкой.
Ингредиенты
  • Яйцо куриное 6 шт.
  • Сладкий болгарский перец 3 шт.
  • Красный лук 1 шт.
  • Петрушка 20 г
  • Брокколи 150 г
  • Лимон 1/4 шт.
  • Оливковое масло 50 мл
  • Чеснок 2 зубчика
  • Сливочное масло 30 г
  • Тимьян
  • Мускатный орех
  • Паприка
  • Соль
  • Черный молотый перец
15 мин 4 порции
Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета
Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета / freepik.com

Фриттата - итальянский омлет, яйцо в котором выполняет лишь связующую функцию, а главным его элементом является начинка. Она может включать в себя овощи, морепродукты, копченые мясные изделия, в общем все, что есть в холодильнике. Особенность такого омлета состоит в способе приготовления: Фриттату лишь слегка обжаривают на сковороде, а затем - выпекают в духовке до застывания. Это позволяет омлету сохранить свою нежную, воздушную текстуру, и избавляет о сухости. Рецептом овощной фриттаты с болгарским перцем и брокколи делится с вами Ivona.

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1. Взбить венчиком яйца с солью, паприкой, черным перцем и мускатным орехом до однородности.

2. Брокколи разобрать на некрупные соцветия, перец очистить от семян и плодоножки, нарезать тонкими полосками, красный лук очистить, нарезать тонкими полукольцами.

3. В емкость влить оливковое масло, мелко измельчить чеснок и петрушку, смешать с маслом, немного присолить.

Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета
Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета
depositphotos.com

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4. На разогретой сковороде обжарить лук до мягкости, затем обжарить брокколи 1 минуту, потому - перец. 

5. Добавить тимьян и оливковое масло с зеленью, тщательно перемешать, обжарить еще 30 секунд, влить яйца. 

6. Разогреть духовку до 180 градусов. Когда яйца начнут схватываться, поставить сковороду в духовку на 7-10 минут до полного застывания яйца.

7. Подавать фриттату горячей, как основное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета
Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета
depositphotos.com

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Источник: ivona)bigmir.net

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