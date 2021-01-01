8 мин назад Комментариев:0

Итальянская вариация на тему омлета с начинкой.

Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета

Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета / freepik.com

Фриттата - итальянский омлет, яйцо в котором выполняет лишь связующую функцию, а главным его элементом является начинка. Она может включать в себя овощи, морепродукты, копченые мясные изделия, в общем все, что есть в холодильнике. Особенность такого омлета состоит в способе приготовления: Фриттату лишь слегка обжаривают на сковороде, а затем - выпекают в духовке до застывания. Это позволяет омлету сохранить свою нежную, воздушную текстуру, и избавляет о сухости. Рецептом овощной фриттаты с болгарским перцем и брокколи делится с вами Ivona.

Читай также: “Ленивая“ лазанья: Пошаговый рецепт с лавашом

1. Взбить венчиком яйца с солью, паприкой, черным перцем и мускатным орехом до однородности.

2. Брокколи разобрать на некрупные соцветия, перец очистить от семян и плодоножки, нарезать тонкими полосками, красный лук очистить, нарезать тонкими полукольцами.

3. В емкость влить оливковое масло, мелко измельчить чеснок и петрушку, смешать с маслом, немного присолить.

Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета depositphotos.com

Читай также: Острый говяжий чили: Согревающий рецепт

4. На разогретой сковороде обжарить лук до мягкости, затем обжарить брокколи 1 минуту, потому - перец.

5. Добавить тимьян и оливковое масло с зеленью, тщательно перемешать, обжарить еще 30 секунд, влить яйца.

6. Разогреть духовку до 180 градусов. Когда яйца начнут схватываться, поставить сковороду в духовку на 7-10 минут до полного застывания яйца.

7. Подавать фриттату горячей, как основное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Фриттата с болгарским перцем и брокколи: Рецепт итальянского омлета depositphotos.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.