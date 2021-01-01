Французский завтрак: Круассаны с омлетом а-ля Аньес Сорель

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Французская выпечка + оригинальная начинка = сытный завтрак.

Аньес Сорель была фавориткой французского короля Карла VII и одной из красивейших женщин 15 века. Кроме того Сорель снискала славу влиятельного политика и новатора в сфере моды и кулинарии. В свое время женщина вывела беспроигрышное сочетание из грибов, языка, курятины и уксуса, которая широко используется во французской кухне и 6 веков спустя. Ivona предлагает рецепт аппетитной начинки для круассанов а-ля Аньес Сорель.

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1. Шампиньоны, отварное куриное филе и телячий язык нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду, обжарить на сливочном масле до золотистости.

2. Добавить винный уксус, перец, соль, тщательно перемешать, протушить под крышкой на слабом огне 2-3 минуты.

3. Яйца взбить с солью, сахаром и перцем. Влить в сковороду к грибами, филе и языку. Довести омлет до готовности под крышкой на слабом огне.

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4. На сухой сковороде подогреть круассаны, взрезать их, нафаршировать готовым омлетом.

5. Подавать к завтраку теплыми с чаем, какао или кофе.

* Яйцо можно взбить с тертым твердым сыром или измельченным сыром с благородной плесенью. Так начинка приобретет более вязкую текстуру и сливочно-острый вкус.

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