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Сочетание вкусов и текстур покорит вас с первого кусочка!.

Льежский салат - традиционное блюдо бельгийской кухни. Рецепт приготовления предельно прост, а сам салат получается ароматным и очень сытным. Нередко его используют, как основное блюдо, или же подают в качестве гарнира к обжаренному или запеченному мясу. Так или иначе, льежский салат может стать изюминкой вашего каждодневного рациона, или настоящим украшением праздничного меню. Обычно его не готовят впрок, а подают к столу сразу после приготовления, еще теплым.

Как приготовить настоящий льежский салат по классическому рецепту, расскажет Ivona.

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1. Картофель очистить и нарезать удобными для рта ломтиками, отварить в кипящей воде до готовности.

2. За 3 минуты до готовности картофеля выложить фасоль в в другую емкость в кипящую подсоленную воду, и варить 2-3 минуты на среднем огне. Отбросить фасоль на дуршлаг и остудить под холодной проточной водой.

Льежский салат: Традиционный бельгийский рецепт pinterest.com

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3. Лук и ветчину нарезать мелкими кубиками, яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать соломкой средних размеров.

4. На оливковом масле обжарить лук и ветчину до золотистости, затем добавить яблоки, смесь уксусов, специи. Обжаривать на среднем огне, помешивая, до мягкости яблок.

5. Смешать все ингредиенты еще теплыми, заправить оливковым маслом, при желании украсить яйцом пашот и несколькими каплями бальзамического уксуса.

Льежский салат: Традиционный бельгийский рецепт pinterest.com

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