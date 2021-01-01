Острый говяжий чили: Согревающий рецепт

Эта жемчужина мексиканской кухни придется как нельзя кстати в пасмурный зимний денек. Как приготовить согревающую похлебку на основе острого перца и измельченной говядины, или просто - чили, расскажет Ivona.
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1. В большой кастрюле или сотейнике на среднем огне разогреть масло. Добавить мелконарезанный лук и пассеровать до мягкости.
2. Добавить пропущенный чрез пресс чеснок и готовить до появления аромата, затем влить томатную пасту, помешивая.
3. Добавить говяжий фарш и готовить, помешивая, пока он не не изменит цвет.
4. Приправить фарш с томатной пастой специями, добавить соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать.
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5. Слить жидкость с фасоли, помидоры вымыть, нарезать небольшими ломтиками.
6. Выложить фасоль и измельченные помидоры в кастрюлю, перемешать и довести чили до кипения.
7. Уменьшить огонь до минимума и варить 20 минут. Чем дольше варится чили, тем он гуще, оптимальную консистенцию определите самостоятельно.
8. Горячий чили разлить по мискам, украсить тертым сыром, сметаной и зеленым луком. Употреблять чили можно, как самостоятельное блюдо, или с гарниром из картофеля и/или свежим овощным салатом.
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