9 мин назад Комментариев:0

Главное - правильно подобрать специи!.

Эта жемчужина мексиканской кухни придется как нельзя кстати в пасмурный зимний денек. Как приготовить согревающую похлебку на основе острого перца и измельченной говядины, или просто - чили, расскажет Ivona.

Читай также: Уха из красной рыбы в мультиварке: Пошаговый рецепт

1. В большой кастрюле или сотейнике на среднем огне разогреть масло. Добавить мелконарезанный лук и пассеровать до мягкости.

2. Добавить пропущенный чрез пресс чеснок и готовить до появления аромата, затем влить томатную пасту, помешивая.

3. Добавить говяжий фарш и готовить, помешивая, пока он не не изменит цвет.

4. Приправить фарш с томатной пастой специями, добавить соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать.

Острый говяжий чили: Согревающий рецепт freepik.com

Читай также: Тыквенный суп-пюре: Рецепт ароматного супа по-индийски

5. Слить жидкость с фасоли, помидоры вымыть, нарезать небольшими ломтиками.

6. Выложить фасоль и измельченные помидоры в кастрюлю, перемешать и довести чили до кипения.

7. Уменьшить огонь до минимума и варить 20 минут. Чем дольше варится чили, тем он гуще, оптимальную консистенцию определите самостоятельно.

8. Горячий чили разлить по мискам, украсить тертым сыром, сметаной и зеленым луком. Употреблять чили можно, как самостоятельное блюдо, или с гарниром из картофеля и/или свежим овощным салатом.

Острый говяжий чили: Согревающий рецепт depositphotos.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.