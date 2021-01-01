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Острый говяжий чили: Согревающий рецепт

9 мин назадКомментариев:0
Главное - правильно подобрать специи!.
Ингредиенты
  • Оливковое масло 1 ст. л.
  • Репчатый лук 1 шт.
  • Чеснок 3 зубчика
  • Томатная паста 2 ст. л.
  • Говяжий фарш 700 г
  • Красный молотый перец 2 ч. л.
  • Зира молотая 1 ч. л.
  • Орегано сушеный молотый 1 ч. л.
  • Паприка сушеная 1/2 ч. л.
  • Красная фасоль 1 банка
  • Томаты 3 шт.
  • Черный молотый перец по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Твердый сыр (тертый)
  • Сметана
  • Зеленый лук
40 мин 6 порции
Острый говяжий чили: Согревающий рецепт
Острый говяжий чили: Согревающий рецепт / freepik.com

Эта жемчужина мексиканской кухни придется как нельзя кстати в пасмурный зимний денек. Как приготовить согревающую похлебку на основе острого перца и измельченной говядины, или просто - чили, расскажет Ivona.

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1. В большой кастрюле или сотейнике на среднем огне разогреть масло. Добавить мелконарезанный лук и пассеровать до мягкости.

2. Добавить пропущенный чрез пресс чеснок и готовить до появления аромата, затем влить томатную пасту, помешивая.

3. Добавить говяжий фарш и готовить, помешивая, пока он не не изменит цвет.

4. Приправить фарш с томатной пастой специями, добавить соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать.

Острый говяжий чили: Согревающий рецепт
Острый говяжий чили: Согревающий рецепт
freepik.com

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5. Слить жидкость с фасоли, помидоры вымыть, нарезать небольшими ломтиками.

6. Выложить фасоль и измельченные помидоры в кастрюлю, перемешать и довести чили до кипения.

7. Уменьшить огонь до минимума и варить 20 минут. Чем дольше варится чили, тем он гуще, оптимальную консистенцию определите самостоятельно.

8. Горячий чили разлить по мискам, украсить тертым сыром, сметаной и зеленым луком. Употреблять чили можно, как самостоятельное блюдо, или с гарниром из картофеля и/или свежим овощным салатом.

Острый говяжий чили: Согревающий рецепт
Острый говяжий чили: Согревающий рецепт
depositphotos.com

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Теги:чили,блюда из фарша,говядина,горячие блюда,согревающие блюда,
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Источник: ivonа bigmir)net

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