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Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля

Спецтема: Новый год 2021
34 мин назадКомментариев:0
Как приготовить традиционный праздничный эгг-ног?.
Ингредиенты
  • Молоко 400 мл
  • Корица молотая 1/2 ч. л.
  • Мускатный орех молотый 1/2 ч. л.
  • Ванилин 1/2 ч. л.
  • Яичные желтки 6 шт.
  • Сахар 100 г
  • Сливки (не менее 15%) 200 мл
  • Виски или ром 150-200 мл
  • Взбитые сливки
60 мин 4-5 порции
Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля
Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля / pixabay.com

Эгг-ног - традиционный рождественский напиток, родом из Шотландии. Без него сложно представить рождество в европейских странах, США, Канаде, Южной и Центральной Америке. Алкогольный аналог все знакомого из детства гоголя-моголя непременно стоит попробовать во время праздничного ужина. Как приготовить тот самый, классический эгг-ног, расскажет Ivona.

Как приготовить традиционный рождественский эгг-ног?

 

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1. В небольшую кастрюлю влить молоко, корицу, мускатный орех и ваниль, на медленном огне довести смесь до слабого кипения.

2. Тем временем в большой миске нужно взбить яичные желтки с сахаром, пока желтки не станут бледного цвета. Медленно вливая горячую молочную смесь к яичным желткам порциями, взбивать яичную массу до однородности.

3. Перелить смесь из молока и желтков обратно в кастрюлю и варить ее на среднем огне до загустения. Кипения допускать нельзя.

4. Снять основу для эгг-нога с огня и добавите густые сливки и алкоголь. Тщательно перемешать, дать остыть до комнатной температуры, затем - поставить в холодильник до полного остывания.

5. Перед подачей разлить эгг-ног по стаканам, бокалам или кружкам, украсить взбитыми сливками и корицей.

Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля
Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля
pixabay.com

Секреты идеального эгг-нога

 

Какой алкоголь лучше всего использовать для эгг-нога?

На самом деле нет неправильного ответа на этот вопрос. Полагайтесь на свой вкус. В классическом варианте коктейля чаще всего используют следующие напитки:

  •  Виски или бурбон
  • Ром
  • Коньяк.

Вы можете смешать их вместе, или использовать что-то одно.

Яркими красками в рождественском эгг-ноге могут заиграть сливочные ликеры, кокосовый ликер или темный ром со специями.

Когда добавлять алкоголь в эгг-ног?

Вы можете добавить спиртное либо в общую емкость, либо в свой отдельный стакан. Если вы выбрали второй вариант, мы рекомендуем добавлять понемногу, дегустируя и определяя свою идеальную дозировку.

Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля
Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля
depositphotos.com

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 Алкоголь в эгг-ноге обязателен?

Ни в коем случае! Коктейль восхитителен как с алкоголем, так и без него.

Эгг-ног нужно подавать горячим или холодным?

Эгг-ног традиционно подается в качестве пунша на вечеринках, поэтому обычно напиток охлаждается или подается комнатной температуры. Однако теплый эгг-ног - отдельное лакомство.

Как долго хранится эгг-ног?

Эгг-ног отлично хранится несколько (2-3) дней в холодильнике, особенно если вы уже добавили алкоголь (который действует как консервант). Также он имеет тенденцию становиться лучше со временем - настоянный эгг-ног приобретает более плотную, шелковистую текстуру, а ароматы и вкусы раскрываются еще ярче.

Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля
Рождественский эгг-ног: Классический рецепт коктейля
depositphotos.com

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Теги:эгг-ног,гоголь-моголь,коктейли,коктейли в домашних условиях,Рождество 2021,
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Источник: ivona)bigmir.net

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