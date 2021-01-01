ТОП-7 вкусных постных салата на Рождество 2021

Украсьте рождественский ужин свежими, оригинальными салатами.

В Сочельник, последний день Рождественского поста, на стол ставят праздничные, но постные блюда. За столом собирается вся семья дабы отметить грядущее рождение Иисуса Христа. Кроме традиционных блюд рождественского стола, вроде кутьи или узвара, на стол хочется поставить и вкусные салаты. Ivona создала для вас подборку оригинальных салатов, которые украсят ваш праздничный ужин.

Быстрая маринованная капуста

Ингредиенты: капуста белокочанная (1 кг), морковь (1 шт.), болгарский перец (1 шт.), вода (100 мл), растительное масло (100 мл), белый уксус (50 мл), чеснок (3 зубчика), соль (1 ст. л.), сахар (3 ст. л.), лавровый лист (2 шт.), душистый перец (5 шт.), кориандр - по вкусу.

Быстрая маринованная капуста freepik.com

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Капусту тонко нашинковать, морковь помыть, очистить, натереть на крупной терке, болгарский перец помыть, очистить от семян и плодоножки, нарезать тонкими полосками. В глубокой емкости смешать овощи, слегка прижимая руками. В сотейник влить масло и воду, добавить соль, сахар, специи, лавровый лист и пропущенный через пресс чеснок. Маринад на медленном огне довести до кипения, снять с плиты, влить в него уксус, тщательно перемешать. Горячим маринадом залить капусту, хорошенько вымешать, и оставить настаиваться до полного остывания маринада. Затем – перемешать еще раз, и можно подавать к столу. Остатки капусты можно хранить в холодильнике в стеклянной емкости до семи дней.

Теплый салат с тофу и помидорами

Ингредиенты: тофу без ароматизатора (200 г), свежий помидор (4 шт.), красный лук (1 шт.), растительное масло (1 ст. л.), греческий йогурт (2 ст. л.), соль, черный молотый перец, сушеный базилик и свежий зеленый лук - по вкусу.

Теплый салат с тофу и помидорами freepik.com

Тофу нарезать небольшими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистости. Добавить нарезанный некрупными ломтиками помидор и красный лук полукольцами. К овощам всыпать соль, специи, нашинкованный зеленый лук. Тщательно перемешать салат, заправить йогуртом, снять с огня. Салат можно подавать теплым и холодным.

Салат с нутом, свеклой и гранатом

Ингредиенты: нут (200 г), свекла (200 г), зерна граната (200 г), оливковое масло (1 ст. л.), лимонный сок (1 ст. л.), зелень, черный молотый перец и соль - по вкусу.

Салат с нутом, свеклой и гранатом pinterest.com

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Нут залить холодной водой на 8-10 часов, периодически меняя воду. Затем выложить горох в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения. После этого варить на сильном огне около 10 минут, затем - 90 минут на слабом. Свеклу вымыть, обернуть в фольгу и запекать в разогретой до 150 градусов духовке полтора часа. Нут и свеклу остудить. Свеклу очистить, нарезать некрупными брусочками. В салатнике смешать нут, свеклу и зерна граната, добавить специи, мелко нарубленную зелень, заправить оливковым маслом с лимонным соком. Тщательно перемешать.

Соленые грузди “под шубой“

Ингредиенты: соленые грузди (250 г), свекла отварная (250 г), картофель отварной (200 г), морковь отварная (200 г), греческий йогурт (180 мл), репчатый лук (1 шт.), лимонный сок, соль и черный перец - по вкусу.

Соленые грузди "под шубой" pinterest.com

Лук очистить, нарезать полукольцами. В глубокой емкости смешать лук, лимонный сок и соль. Перемешивать, слегка придавливая лук, оставить мариноваться 10-15 минут. Грузди мелко нарезать, отварные овощи натереть на средней или крупной терке. На блюдо или в салатное кольцо выкладывать салат слоями: грузди, маринованный лук, картофель (здесь можно добавить соль и перец), греческий йогурт, морковь, свекла и греческий йогурт. Салату необходимо настояться в холодильнике минимум 30 минут. Перед подачей украсить веточками или мелко нарубленной зеленью.

Салат с брокколи “Гай-лань“

Ингредиенты: брокколи (300 г), свежий имбирь (корешок в 3 см), чеснок (3 зубчика), шампиньоны или вешенки свежие (300 г), вино белое сладкое (2 ст. л.), соевый соус (2 ст. л.), масло растительное (2 ст. л.), крахмал кукурузный (1 ч. л.), кунжут жареный (1 ч. л.), смесь перцев и тмин - по вкусу.

Салат с брокколи "Гай-лань" pinterest.com

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На растительном масле обжарить мелконарезанный чеснок и имбирь 1 минуту. На сковороду выложить нарезанные брусочками грибы, тщательно перемешать с чесноком и имбирем, обжаривать 3 минуты. Свежий брокколи разделить на соцветия и нарезать пластинками. Добавить капусту к грибам на сковороду, обжаривать, помешивая 5 минут. Крахмал развести в 2 ст. л. теплой воды. К брокколи с грибами влить соевый соус, крахмал, вино и специи. Тщательно перемешать салат и готовить на слабом огне до загустения соуса. Затем - снять сковороду с огня, выложить салат в глубокую емкость, полить остатками соуса и присыпать кунжутом. Подавать к столу можно в горячем, теплом или холодном виде.

Салат с авокадо по-техасски

Ингредиенты: красная консервированная фасоль (1 банка), авокадо (2 шт.), помидор (300 г), красный лук (1 шт.), оливковое масло (2 ст. л.), лимонный сок (1-1.5 ст. л.), красный острый перец (1/2 шт.), черный молотый перец и соль - по вкусу.

Салат с авокадо по-техасски pinterest.com

В глубокую емкость добавить: красную фасоль (промытую, без жидкости) нарезанные кубиком авокадо и томаты, нарезанный полукольцами лук и мелконарезанный красный перец. В отдельной емкости смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и черный молотый перец. Получившимся соусом заправить техасский салат, тщательно перемешать. Дать салату настояться перед подачей 15-20 минут в холодном месте, затем - перемешать еще раз.

Салат “Тонкие материи“

Ингредиенты: огурец свежий (3 шт.), морковь свежая (3 шт.), лимон (1 шт.), имбирь (корешок 2-3 см), коричневый сахар (2 ст. л.), чеснок (3 зубца), красный молотый перец (1 ч. л.), оливковое масло (150 мл), соевый соус (150 мл), кунжутное масло (2 ст. л.).

Салат "Тонкие материи" pinterest.com

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Огурцы и морковь помыть. С помощью ножа для чистки овощей, прибора для шинковки капусты или крупной терки измельчить овощи. В отдельной емкости смешать остальные ингредиенты. Этим соусом нужно заправить салат. Чтобы морковь и огурец не “плавали“ в заправке, ее нужно добавлять осторожно, по чайной ложке. Излишки соуса отлично хранятся в холодильнике в герметично закрытой емкости.

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