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Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт

Спецтема: Новый год 2021
47 мин назадКомментариев:0
Традиционный десерт со вкусом и ароматом праздника!.
Ингредиенты
  • Мука 280 г
  • Сливочное масло 250 г
  • Какао-порошок 30 г
  • Разрыхлитель 6 г
  • Сахар 300 г
  • Яйцо куриное 5 шт.
  • Корица 1/2 ч. л.
  • Кардамон 1/2 ч. л.
  • Имбирь 1/2 ч. л.
  • Соль 1 щепотка
  • Коньяк или ликер (на ваш вкус) 100 мл
  • Апельсиновый сок 30 мл
  • Цедра апельсина 30 мл
  • Смесь сухофруктов, цукатов и орехов 200 г
  • Сахарная пудра 190 г
  • Яичный белок 1 шт.
  • Лимонный сок или лимонная кислота
  • мускатный орех 1/2 ч. л.
Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт
Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт / depositphotos.com

Ivona делится с вами классическим рецептом рождественского кекса, родом из далекой Англии. Такая выпечка получится сочной, с тонким ароматом пряностей и цитрусовых. К тому же в украшении рождественского кекса можно дать волю фантазии!

Как приготовить классический рождественский кекс по-английски?

 

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1. Нарезать сухофрукты и цукаты. Добавить апельсиновую цедру. Выложить фрукты и орехи в глубокую емкость, залить коньяком или ликером, перемешать и оставить настаиваться на 2-3 часа (или на ночь).

2. Нарезать орехи, выложить в отдельную емкость.

3. В чашу через сито просеять муку, разрыхлитель, какао, соль и специи.

4. В другую емкость выложить размягченное масло. Начать взбивать масло, постепенно добавляя сахар. Вводить по одному куриные яйца, взбивать масляно-яичную массу до однородности.

5. Постепенно добавляя к маслу с яйцами сухие ингредиенты, замесить силиконовой или деревянной лопаткой тесто. 

6. В тесто добавить сухофрукты и орехи, тщательно перемешать.

Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт
Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт
depositphotos.com

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7. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и присыпать какао-порошком.

8. Выложить тесто в форму, тщательно разровнять лопаткой. Отправить в кекс в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут.

9. Готовый текст вынуть из духовки, дать ему остыть, затем - вынуть из формы.

10. Взбить блендером яичные белки, сахарную пудру, апельсиновый сок и лимонную кислоту для получения глазури.

11. Остывший кекс полить глазурью и украсить остатками сухофруктов и орехов, звездочками бадьяна, цукатами, розмарином и т. д.

Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт
Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт
depositphotos.com

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Теги:кекс,рождественский кекс,рождественские блюда,выпечка,
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Источник: ivona)bigmir.net

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