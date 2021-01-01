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Традиционный десерт со вкусом и ароматом праздника!.

Коньяк или ликер (на ваш вкус)

Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт

Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт / depositphotos.com

Ivona делится с вами классическим рецептом рождественского кекса, родом из далекой Англии. Такая выпечка получится сочной, с тонким ароматом пряностей и цитрусовых. К тому же в украшении рождественского кекса можно дать волю фантазии!

Как приготовить классический рождественский кекс по-английски?

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1. Нарезать сухофрукты и цукаты. Добавить апельсиновую цедру. Выложить фрукты и орехи в глубокую емкость, залить коньяком или ликером, перемешать и оставить настаиваться на 2-3 часа (или на ночь).

2. Нарезать орехи, выложить в отдельную емкость.

3. В чашу через сито просеять муку, разрыхлитель, какао, соль и специи.

4. В другую емкость выложить размягченное масло. Начать взбивать масло, постепенно добавляя сахар. Вводить по одному куриные яйца, взбивать масляно-яичную массу до однородности.

5. Постепенно добавляя к маслу с яйцами сухие ингредиенты, замесить силиконовой или деревянной лопаткой тесто.

6. В тесто добавить сухофрукты и орехи, тщательно перемешать.

Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт depositphotos.com

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7. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и присыпать какао-порошком.

8. Выложить тесто в форму, тщательно разровнять лопаткой. Отправить в кекс в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут.

9. Готовый текст вынуть из духовки, дать ему остыть, затем - вынуть из формы.

10. Взбить блендером яичные белки, сахарную пудру, апельсиновый сок и лимонную кислоту для получения глазури.

11. Остывший кекс полить глазурью и украсить остатками сухофруктов и орехов, звездочками бадьяна, цукатами, розмарином и т. д.

Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт depositphotos.com

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