Английский рождественский кекс с орехами и сухофруктами: Пошаговый рецепт

Ivona делится с вами классическим рецептом рождественского кекса, родом из далекой Англии. Такая выпечка получится сочной, с тонким ароматом пряностей и цитрусовых. К тому же в украшении рождественского кекса можно дать волю фантазии!
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1. Нарезать сухофрукты и цукаты. Добавить апельсиновую цедру. Выложить фрукты и орехи в глубокую емкость, залить коньяком или ликером, перемешать и оставить настаиваться на 2-3 часа (или на ночь).
2. Нарезать орехи, выложить в отдельную емкость.
3. В чашу через сито просеять муку, разрыхлитель, какао, соль и специи.
4. В другую емкость выложить размягченное масло. Начать взбивать масло, постепенно добавляя сахар. Вводить по одному куриные яйца, взбивать масляно-яичную массу до однородности.
5. Постепенно добавляя к маслу с яйцами сухие ингредиенты, замесить силиконовой или деревянной лопаткой тесто.
6. В тесто добавить сухофрукты и орехи, тщательно перемешать.
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7. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и присыпать какао-порошком.
8. Выложить тесто в форму, тщательно разровнять лопаткой. Отправить в кекс в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут.
9. Готовый текст вынуть из духовки, дать ему остыть, затем - вынуть из формы.
10. Взбить блендером яичные белки, сахарную пудру, апельсиновый сок и лимонную кислоту для получения глазури.
11. Остывший кекс полить глазурью и украсить остатками сухофруктов и орехов, звездочками бадьяна, цукатами, розмарином и т. д.
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