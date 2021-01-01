ПП Новый год: ТОП-4 рецепта диетических десертов

Сладкий Новый год без лишних калорий!

Диета - вовсе не повод отказывать себе в праздничных сладостях. Ivona делится рецептами аппетитных пп десертов, которые порадуют вас в новогоднюю ночь своим вкусом и не расстроят лишними калориями.

Новогодняя апельсиновая панна-котта

Пищевая ценность (на 100 г): калории - 63, белки - 5,6, жиры - 1,6, углеводы - 6,5

Новогодняя апельсиновая панна-котта pixabay.com

Читай также: Закуски на Новый год 2021: ТОП-5 оригинальных рецептов

Ингредиенты (на 2 порции): желатин (15 г), мед (3 ч. л.), натуральный йогурт (10%; 200 мл), молоко (40 мл), вода (80 мл), апельсины или мандарины.

Приготовление: Желатин развести, разделить на две части. Молоко и йогурт комнатной температуры смешать с медом и одной частью желатина. Разлить по креманкам, поставить в холодильник до застывания (около 30 минут). Из апельсинов выжать сок, смешать с желатином, добавить еще немного меда, если сок не слишком сладкий. Разлить порционно на молочный слой. Убрать креманки на час до полного застывания. Украсить панна-котту апельсиновыми дольками (без пленок).

ПП конфеты (без сахара)

Пищевая ценность (на 100 г): калории - 463, белки - 5,4, жиры - 28, углеводы - 47,4

ПП конфеты (без сахара) freepik.com

Ингредиенты: финики без косточки (150 г), орехи (на ваш вкус; 50 г), какао-порошок (1 ч. л.), кокосовое масло (1 ст. л.), кокосовая стружка, мак или семена чиа для обсыпки.

Приготовление: В блендере перебить финики, орехи, какао или кокосовое масло. Выложить массу в удобную емкость и поставить в холодильник на 30 минут. Подготовить обсыпку. Из орехово-финиковой массы сформовать руками небольшие шарики, обвалять в обсыпке. Готовые конфеты выкладывать на пергамент, затем - поместить в холодильник на 45-60 минут для застывания.

Тыквенный брауни

Пищевая ценность (на 100 г): калории - 104, белки - 5,8, жиры - 4, углеводы - 12

Тыквенный брауни freepik.com

Читай также: Салат с мидиями: ТОП-5 рецептов к Новому году 2021

Ингредиенты: тыква (400 г), яйцо куриное (1 шт.), какао-порошок (2 ст. л.), кокосовая или миндальная мука (2 ст. л.).

Приготовление: Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кубиками и запекать в микроволновой печи 15 минут. Когда тыква остынет, перебить ее в блендере до состояния пюре. Добавить яйцо, взбивать до однородности. Выложить тыквенно-яичную смесь в глубокую емкость, добавить какао, тщательно перемешать. На этом этапе можно попробовать заготовку для теста на сладость. Если ее не достаточно, добавить банановое пюре. Постепенно добавляя муку, вымешивать тесто лопаткой до консистенции густой сметаны. Форму для выпекания застелить пергаментом, выложить в нее тесто, сверху можно присыпать остатками муки и какао. Поставить форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут. После выключения дать брауни постоять в духовке еще 15 минут, затем - остыть при комнатной температуре.

Шоколадно-кофейный пудинг

Пищевая ценность (на 100 г): калории - 135, белки - 14,33, жиры - 6,51, углеводы - 4,65 г

Шоколадно-кофейный пудинг freepik.com

Ингредиенты: обезжиренный творог (360 г), обезжиренный кефир (120 г), желатин (10 г), какао-порошок (10 г), арахисовая паста (80 г), вода (60 г), растворимый кофе (2 ч. л.), мед или сахарозаменитель - по вкусу.

Приготовление: Творог и кефир выложить в глубокую емкость, перемешать до однородности. Добавить какао и мед, тщательно перемешать. Желатин растворить в горячей воде, туда же добавить растворимый кофе. Влить кофейно-желатиновую смесь к творогу с кефиром, хорошенько перемешать, чтобы не было комочков. Формочки для пудинга заполнить смесью наполовину, по центру выложить немного арахисовой пасты, заполнить формочки творожной массой доверху. Формочки поставить в холодильник до застывания пудинга (45-60 минут). Перед подачей пудинг вынуть из формочек и украсить какао-порошком.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.