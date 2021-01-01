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"Дамский каприз": Пошаговый рецепт новогоднего салата

Спецтема: Новый год 2021
14 мин назадКомментариев:0
Классический салат украсит ваш праздничный стол своим богатством и разнообразием вкуса.
Ингредиенты
  • Куриное филе отварное 400 г
  • Чернослив 100 г
  • Куриные яйца отварные 4 шт.
  • Свежие огурцы 200 г
  • Твердый тертый сыр 100 г
  • Майонез по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец по вкусу
  • Обжаренные грецкие орехи по вкусу
"Дамский каприз": Пошаговый рецепт новогоднего салата
"Дамский каприз": Пошаговый рецепт новогоднего салата / pinterest.com

Нежный салат покорит сердце даже самых капризных дамочек! Рецептом новогоднего лакомства делится с вами Ivona.

Классический рецепт салата “Дамский каприз“

 

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1. Чернослив промыть в холодной воде. Затем - залить кипятком на 7-10 минут. После этого воду слить, а сам чернослив просушить бумажным полотенцем.

2. Свежие огурцы нарезать небольшими брусочками, куриное филе и отварные яйца - кубиками.

3. Твердый сыр натереть на крупной терке.

4. Чернослив мелко нарезать.

5. В салатное кольцо или просто на блюдо выложить салат слоями: куриное филе, майонез, огурцы, майонез, измельченные яйца, майонез, чернослив, тертый сыр.

"Дамский каприз": Пошаговый рецепт новогоднего салата
pinterest.com

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6. Украсить салат грецкими орехами (измельченным или целым ядром), остатками чернослива или дольками ананаса.

7. Перед подачей “Дамский каприз“ должен настоять в холодильнике 30-40 минут.

Варианты замены:

Чернослив в салате “Дамский каприз“ можно заменить консервированным ананасом, а свежие огурцы - яблоком кислых сортов.

"Дамский каприз": Пошаговый рецепт новогоднего салата
pinterest.com

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Источник: ivona)bigmir.net

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