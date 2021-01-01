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Оливье с отварным языком от судьи "МастерШеф" Владимира ЯрославскогоЭксклюзив

Спецтема: Новый год 2021
7 мин назадКомментариев:0
Рецепт одного из главных атрибутов Нового года от Владимира Ярославского.
Ингредиенты
  • Картофель
  • Зеленый горошек отварной
  • Морковь
  • Свежий огурец
  • Соленый огурец
  • Куриное яйцо отварное 1 шт.
  • Петрушка рубленая
  • Зеленый лук
  • Язык отварной
  • Майонез
  • Горчица
  • Соль и черный молотый перец по вкусу
Оливье с отварным языком от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского
Оливье с отварным языком от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского / Пресс-служба

Судья кулинарного проекта “МастерШеф“ на СТБ Владимир Ярославский так же,  как и тысячи украинцев готовится к празднованию Нового 2021 года. В этом году праздничный стол знаменитого шеф-повара будет полон традиционных блюд и не обойдется без оливье. Владимир Ярославский поделился своим рецептом новогоднего салата и раскрыл секретные ингредиенты идеального оливье.

Способ приготовления:

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Зеленый горошек отварить 5 минут в подсоленной воде.

Все ингредиенты измельчить и смешать.

Добавить в оливковое масло второго отжима или масло виноградных косточек, и сок лимона. Белок измельчить, а желток размять с горчицей и майонезом.

Оливье с отварным языком от судьи
Оливье с отварным языком от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского
freepik.com

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Владимир признается, что любит оливье с отварным языком, но есть еще пару великолепных мясных вариантов:

  • запеченные куриные бедрышки, а не филе, как готовят многие
  • запеченный лосось
  • мясо криля  (его нужно хорошо отжимать).

Приятного аппетита!

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Источник: ivona)bigmir.net

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