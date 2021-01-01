Оливье с отварным языком от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского

Судья кулинарного проекта “МастерШеф“ на СТБ Владимир Ярославский так же, как и тысячи украинцев готовится к празднованию Нового 2021 года. В этом году праздничный стол знаменитого шеф-повара будет полон традиционных блюд и не обойдется без оливье. Владимир Ярославский поделился своим рецептом новогоднего салата и раскрыл секретные ингредиенты идеального оливье.
Способ приготовления:
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Зеленый горошек отварить 5 минут в подсоленной воде.
Все ингредиенты измельчить и смешать.
Добавить в оливковое масло второго отжима или масло виноградных косточек, и сок лимона. Белок измельчить, а желток размять с горчицей и майонезом.
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Владимир признается, что любит оливье с отварным языком, но есть еще пару великолепных мясных вариантов:
Приятного аппетита!
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