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Рецепт одного из главных атрибутов Нового года от Владимира Ярославского.

Судья кулинарного проекта “МастерШеф“ на СТБ Владимир Ярославский так же, как и тысячи украинцев готовится к празднованию Нового 2021 года. В этом году праздничный стол знаменитого шеф-повара будет полон традиционных блюд и не обойдется без оливье. Владимир Ярославский поделился своим рецептом новогоднего салата и раскрыл секретные ингредиенты идеального оливье.

Способ приготовления:

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Зеленый горошек отварить 5 минут в подсоленной воде.

Все ингредиенты измельчить и смешать.

Добавить в оливковое масло второго отжима или масло виноградных косточек, и сок лимона. Белок измельчить, а желток размять с горчицей и майонезом.

Оливье с отварным языком от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского freepik.com

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Владимир признается, что любит оливье с отварным языком, но есть еще пару великолепных мясных вариантов:

запеченные куриные бедрышки, а не филе, как готовят многие

запеченный лосось

мясо криля (его нужно хорошо отжимать).

Приятного аппетита!

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