Ольга Сумская знает главный секрет встречи Нового года!

Рулетики из индейки с грибами от Ольги Сумской Пресс-служба

Читай также: Рецепт фаршированной утки на Новый год

За кулисами праздничного выпуска «Полезной программы», который выйдет 31 декабря в 10:00 на телеканале «Интер» популярная актриса Ольга Сумская рассказала, как правильно встретить новый 2021 год, чтобы он оказался удачным.

По мнению актрисы, чтобы подготовиться к празднику, нужно продумать все до мелочей:

«Я всегда составляю меню. Заранее представляю, каким будет наш новогодний стол, тут уж можно дать волю фантазии. И обязательно среди блюд должно быть что-то новое. У меня есть традиция – начинать новый год с новой страницы. Тогда все складывается положительно».

К выбору угощений для встречи нового года Ольга Сумская относится очень ответственно. Она учитывает не только предпочтения семьи, а и символ года. «2021- й – год Белого Металлического Быка. Считается, что чем разнообразнее будет новогодний стол, тем большую удачу и успех получится привлечь. Однако Бык – консерватор. Устрицы и заморские фрукты символу года точно не понравятся. А вот обилие классических блюд из мяса, птицы и овощей он оценит по достоинству», – считает актриса. И предлагает приготовить «Рулетики из индейки с грибами».

Рулетики из индейки с грибами от Ольги Сумской

Рулетики из индейки с грибами от Ольги Сумской Пресс-служба

Ингредиенты:

грудка индейки (филе) – 500 г

грибы (шампиньоны либо белые) – 150 г

сыр твердый – 100 г

майонез – 2-3 ст.л.

чеснок 1 зубчик

зелень петрушки – 1-2 веточки

бульон (или вода) – 1/2 стакана

сливочное масло – 10 г

растительное масло для жарки

соль

свежемолотый перец

Приготовление:

Грудку индейки вымыть и хорошо обсушить бумажными полотенцами. Нарезать вдоль волокон на ломтики, толщиной около 7 мм. Отбить ломтики между двумя слоями пищевой пленки или в целлофановом пакете. Посолить и поперчить каждый ломтик филе. Приготовить начинку. Шампиньоны вымыть и нарезать маленькими кубиками или тонкой соломкой. В сковороде разогреть немного растительного масла, выложить грибы, посолить и обжаривать до испарения жидкости, около 5 минут. Добавить кусочек сливочного масла и готовить еще 3 минуты, до легкого зарумянивания. Сыр натереть на крупной или средней терке. Чеснок очистить и мелко порубить. Зелень вымыть, обсушить и мелко порубить. Грибы переложить в миску, добавить сыр, чеснок, зелень петрушки, соль и перец, по вкусу. Каждый ломтик филе смазать майонезом и выложить немного начинки. Филе с начинкой завернуть в виде рулетика и заколоть зубочистками или перевязать ниткой. Обжарить на сковородке с двух сторон 15-20 минут до румяной корочки. Выложить готовые рулетики на тарелку, украсить помидорами и зеленью.

Вкуснятина!

Бык – животное сильное, трудолюбивое. Но когда будете его угощать, знайте меру, чтобы на утро голова не болела.

«Похмелье у нас с мужем бывает крайне редко, – признается актриса. – Ну, а если все же бывает, есть проверенное средство – теплая газированная минералка с лимоном в больших количествах или коктейль из томатного сока с перцем, солью, лимоном и сырым яичным желтком. Очень помогает!»

Рулетики из индейки с грибами от Ольги Сумской Пресс-служба

«Берегите друг друга и почаще собирайтесь за семейным столом. Это самые счастливые мгновения в нашей жизни. Они объединяют. Помните, что жизнь прекрасна. И устройте праздник для себя! С НОВЫМ ГОДОМ!»

Но главный секрет встречи Нового года, по мнению Сумской, правильная компания:

Увидеть новогодний выпуск «Полезной программы» с участием Ольги Сумской и другими звездными экспертами, зрители смогут 31 декабря в 10:00 на «Интере».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.