Домашний майонез: Классический рецепт к Новому году

Майонез хоть и не входит в список “каноничных“ кулинарных символов Нового года, но без него все же не обходится ни одно праздничное застолье. Магазинные аналоги этого соуса не радуют своей натуральностью, куда лучше приготовить майонез самостоятельно. Домашний соус получается более насыщенным, его можно использовать, как заправку для салатов или закусок, или же как самостоятельное дополнение к мясным и рыбным блюдам или гарнирам.
Как сделать идеальный домашний майонез? Рецептом и секретами его приготовления делится с вами Ivona.
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1. Отделить белки от желтков. В глубокую емкость выложить яичные желтки и горчицу.
2. При помощи венчика смешать желтки с горчицей.
3. В емкость добавить лимонный сок и соль. Взбить венчиком смесь до однородности.
4. Тонкой струйкой влить растительное масло в емкость, не прекращая взбивать.
5. Когда масса изменит цвет и загустеет, соус будет готов.
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Майонез - это не просто заправка для новогоднего оливье. Этот соус может сочетать множество вкусовых оттенков, а его приготовление требует знания определенных секретов. Как довести домашний майонез до совершенства?
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