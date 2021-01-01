Домашний майонез: Классический рецепт к Новому году

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Как приготовить нежный соус своими руками?.

Майонез хоть и не входит в список “каноничных“ кулинарных символов Нового года, но без него все же не обходится ни одно праздничное застолье. Магазинные аналоги этого соуса не радуют своей натуральностью, куда лучше приготовить майонез самостоятельно. Домашний соус получается более насыщенным, его можно использовать, как заправку для салатов или закусок, или же как самостоятельное дополнение к мясным и рыбным блюдам или гарнирам.

Как приготовить домашний майонез: Полезные советы depositphotos.com

Как сделать идеальный домашний майонез? Рецептом и секретами его приготовления делится с вами Ivona.

Домашний майонез: Классический рецепт

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1. Отделить белки от желтков. В глубокую емкость выложить яичные желтки и горчицу.

2. При помощи венчика смешать желтки с горчицей.

3. В емкость добавить лимонный сок и соль. Взбить венчиком смесь до однородности.

4. Тонкой струйкой влить растительное масло в емкость, не прекращая взбивать.

5. Когда масса изменит цвет и загустеет, соус будет готов.

Как приготовить домашний майонез: Полезные советы freepik.com

Как приготовить домашний майонез: Полезные советы

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Майонез - это не просто заправка для новогоднего оливье. Этот соус может сочетать множество вкусовых оттенков, а его приготовление требует знания определенных секретов. Как довести домашний майонез до совершенства?

используйте ингредиенты комнатной температуры

цвет майонеза зависит от свежести и происхождения используемых яиц - желтки домашних, свежих яиц придают соусу яркий, желтый оттенок, майонез из магазинных получается более бледным

густота майонеза зависит от растительного масла: чем его больше, тем соус гуще

если вы хотите приготовить майонез на оливковом масле, его лучше смешивать с растительным (1:1, 1:2, 1:3), иначе соус может горчить

разнообразить вкус домашнего майонеза можно с помощью специй: свежего (или сушеного) чеснока, паприки, молотого черного перца или сушеных хлопьев красного, измельченного укропа и пр.

хранить домашний майонез необходимо в холодильнике, в герметичной емкости, не дольше 3-5 дней.

Как приготовить домашний майонез: Полезные советы depositphotos.com

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