Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Домашний майонез: Классический рецепт к Новому году

Спецтема: Новый год 2021
Сегодня, 15:44Комментариев:0
Как приготовить нежный соус своими руками?.
Ингредиенты
  • Яичный желток 2 шт.
  • Растительное масло 150 мл
  • Горчица 10 г
  • Лимонный сок 1 ст. л.
  • Соль по вкусу
10 мин
Как приготовить домашний майонез: Полезные советы
Как приготовить домашний майонез: Полезные советы / depositphotos.com

Майонез хоть и не входит в список “каноничных“ кулинарных символов Нового года, но без него все же не обходится ни одно праздничное застолье. Магазинные аналоги этого соуса не радуют своей натуральностью, куда лучше приготовить майонез самостоятельно. Домашний соус получается более насыщенным, его можно использовать, как заправку для салатов или закусок, или же как самостоятельное дополнение к мясным и рыбным блюдам или гарнирам.

Как приготовить домашний майонез: Полезные советы
Как приготовить домашний майонез: Полезные советы
depositphotos.com

Как сделать идеальный домашний майонез? Рецептом и секретами его приготовления делится с вами Ivona.

Домашний майонез: Классический рецепт

 

Читай также: Новогодние салаты 2021: ТОП-7 необычных рецептов

1. Отделить белки от желтков. В глубокую емкость выложить яичные желтки и горчицу.

2. При помощи венчика смешать желтки с горчицей.

3. В емкость добавить лимонный сок и соль. Взбить венчиком смесь до однородности.

4. Тонкой струйкой влить растительное масло в емкость, не прекращая взбивать.

5. Когда масса изменит цвет и загустеет, соус будет готов.

Как приготовить домашний майонез: Полезные советы
Как приготовить домашний майонез: Полезные советы
freepik.com

Как приготовить домашний майонез: Полезные советы

 

Читай также: Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра

Майонез - это не просто заправка для новогоднего оливье. Этот соус может сочетать множество вкусовых оттенков, а его приготовление требует знания определенных секретов. Как довести домашний майонез до совершенства?

  • используйте ингредиенты комнатной температуры
  • цвет майонеза зависит от свежести и происхождения используемых яиц - желтки домашних, свежих яиц придают соусу яркий, желтый оттенок, майонез из магазинных получается более бледным
  • густота майонеза зависит от растительного масла: чем его больше, тем соус гуще
  • если вы хотите приготовить майонез на оливковом масле, его лучше смешивать с растительным (1:1, 1:2, 1:3), иначе соус может горчить
  • разнообразить вкус домашнего майонеза можно с помощью специй: свежего (или сушеного) чеснока, паприки, молотого черного перца или сушеных хлопьев красного, измельченного укропа и пр. 
  • хранить домашний майонез необходимо в холодильнике, в герметичной емкости, не дольше 3-5 дней.

Как приготовить домашний майонез: Полезные советы
Как приготовить домашний майонез: Полезные советы
depositphotos.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:майонез,домашний майонез,соусы,как приготовить майонез,Новый год,Новый год 2021,Новый год 2021 рецепты,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь