Вчера, 17:31 Комментариев:0

Как приготовить настоящий венский штрудель?.

Штрудель с яблоками по-венски: Рецепт со слоеным тестом

Штрудель с яблоками по-венски: Рецепт со слоеным тестом / pixabay.com

Сезон яблок дарит нам множество чудесных рецептов. Среди них особое место занимает штрудель, приготовленный по венской методике: со слоеным тестом, изюмом, пропитанным в роме (или ликере), орехами и хлебной крошкой. Такой десерт получается ароматным, с богатой вкусовой палитрой. Рецептом классического штруделя по-венски с яблоками делится с вами Ivona.

Как приготовить венский яблочный штрудель?

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1. Охлажденное сливочное масло нарезать кубиками.

2. В мерный стакан вбить яйцо, влить растительное масло, уксус и около 100 мл холодной воды. Размешать до однородности.

3. Муку растереть со сливочным маслом. Лучше всего это делать руками, консистенция должна походить на крошку.

4. Влить в муку смесь яйца, масла, воды и уксуса, вымесить тесто.

5. Разделить тесто на 7-8 частей, накрыть пищевой пленкой и охлаждать в холодильнике около 60 минут.

6. Пока тесто охлаждается, можно приготовить начинку. Изюм ошпарить кипятком и, после слива воды, замочить его в ликере (на ваш вкус) или роме на 1 час.

7. Яблоки помыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками. Нарезанные фрукты тщательно перемешать с лимонным соком.

8. На сливочном масле прожарить хлебные крошки до золотистости. Затем добавить сахар.

Штрудель с яблоками по-венски: Рецепт со слоеным тестом freepik.com

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9. Когда сахар начнет таять, влить в сковороду лимонный сок и яблоки. Тщательно перемешать.

10. Яблоки тушить на сковороде по крышкой 10 минут, постоянно помешивая. Затем добавить изюм, и протушить еще 3 минуты. Начинка для штруделя должна остыть в сковороде под крышкой.

11. Тонко раскатать тесто. Смазать его поверхность топленым сливочным маслом.

12. В остывшую начинку добавить молотые орехи и специи (корица, ваниль) по вкусу.

13. Выложить начинку вдоль одного края теста о отступом в 5 см.

14. Аккуратно свернуть рулет, кончики залепить, чтобы сок не выпекал при выпечке.

15. Духовку разогреть до 180 градусов. На противень, выстеленный пергаментом, выложить штрудель, смазать верхушку топленым сливочным маслом. Выпекать 20-30 минут до золотистости.

16. Когда штрудель с яблоками будет готов, вынуть его из духовки, смазать верхушку топленым маслом еще раз, и дать ему “отдохнуть“ под полотенцем 15-20 минут.

Штрудель с яблоками по-венски: Рецепт со слоеным тестом pixabay.com

Штрудель по-венски с яблоками готов к подаче!

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