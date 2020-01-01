Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, какие блюда готовит с этой ягодой.

Что приготовить с ежевикой: Советы от ведущей "Ревизора" Юлии Панковой depositphotos.com

Любое блюдо становится полезнее, если среди ингредиентов присутствует ежевика. С ягодой хорошо сочетаются молочные продукты, мясо, птица и рыба. Кстати, тонкий аромат ежевики оценили и французские виноделы. Они добавляют ягоду в наливки, плодовые вина и ликеры. Как быстро приготовить блюда с ежевикой? Простыми рецептами поделилась ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова.

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– Из ежевики получаются вкусное варенье, джем, мармелад и сироп, – говорит девушка. – Но для их приготовления нужно много времени. Поэтому предлагаю альтернативные полезные блюда.

1. Взбейте в блендере горсть ежевики с молоком и получится смузи.

Смузи с ежевикой depositphotos.com

2. Добавьте несколько ягод в тарелку с цельнозерновыми хлопьями. Будет оригинальный завтрак.

3. Смешайте ежевику с орехами для быстрого перекуса.

4. Добавьте ягоды в любой салат из зелени.

Салат с ежевикой depositphotos.com

5. Несколько ежевики в мороженое или йогурт – получится вкусный десерт.

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6. Сделайте из ягод пюре и залейте кипятком – отличный витаминный чай в холодное время.

– В общем, можете экспериментировать с ежевикой, – рекомендует Юля. – Я всегда запасаюсь ягодами на зиму. Замораживаю их или сушу. Ведь они помогают при простуде.

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