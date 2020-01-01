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Варенье из арбуза и дыни: сезонный рецепт

Сегодня, 13:10Комментариев:0
Узнайте рецепт простого и вкусного варенья.
Ингредиенты
  • Дыня 1 кг
  • Арбуз 4 кг
  • Сахар 2 кг
Необычные рецепты из арбуза от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского Источник: http://ivona.bigmir.net/cooking/recipes/490053-Neobychnye-recepty-iz-arbuza-ot-sud-i--MasterShef--Vladimira-Jaroslavskogo © Ivona.bigmir.net
Необычные рецепты из арбуза от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского Источник: http://ivona.bigmir.net/cooking/recipes/490053-Neobychnye-recepty-iz-arbuza-ot-sud-i--MasterShef--Vladimira-Jaroslavskogo © Ivona.bigmir.net / Пресс-служба

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Конец августа - разгар сезона бахчевых, на прилавках много арбузов и дынь. Когда свежими ягодами уже пресытились, можно подумать о том, как заготовить их на зиму. Арбуз можно консервировать по-разному, например, сделать варенье из мякоти или джем из арбузных корок. Первое получается очень нежным, а второе больше похоже на цукаты. Также арбуз можно солить в банки или бочку. Из дыни также получается вкусное варенье.

Мы предлагаем приготовить варенье-ассорти - из мякоти арбуза и дыни, сочетание довольно необычное, но очень удачное. Оба ингредиента - богатые источники витаминов и полезных микроэлементов. Варенье будет не только сладким лакомством, но и полезным, витаминным блюдом для семьи. 

Важно правильно выбирать арбуз и дыню для варенья. Если мякоть арбуза должна быть мега-сочной, то дыню лучше использовать в меру сочную, не переспелую, плотную. Важно помнить, чем сочнее ягоды, тем дольше варенье необходимо уваривать. Пока варенье горячее, оно довольно жидкое, но при застывании хорошо сгущается и становится похожим на джем.

Приготовление:

  1. Разрезать арбуз пополам, срезать кожуру вместе с белой мякотью.
  2. Нарезать мякоть арбуза на кубики, семечки выбрать.
  3. Очистить дыню от кожуры, семян и волокон. 
  4. Нарезать мякоть кубиками, выложить все в большую кастрюлю.
  5. Засыпать сахаром, оставить на 10 часов.
  6. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения.
  7. Варить 10 минут, выключить огонь. Дать полностью остыть.
  8. Повторить процедуру еще дважды, чтобы жидкость испарилось и варенье загустело.
  9. Выложить горячее варенье в сухие, стерилизованные банки. Плотно укупорить.

Ранее мы писали, как приготовить варенье из груш. 

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Теги:варенье,дыня,арбуз,,
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