Варенье из арбуза и дыни: сезонный рецепт

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Конец августа - разгар сезона бахчевых, на прилавках много арбузов и дынь. Когда свежими ягодами уже пресытились, можно подумать о том, как заготовить их на зиму. Арбуз можно консервировать по-разному, например, сделать варенье из мякоти или джем из арбузных корок. Первое получается очень нежным, а второе больше похоже на цукаты. Также арбуз можно солить в банки или бочку. Из дыни также получается вкусное варенье.
Мы предлагаем приготовить варенье-ассорти - из мякоти арбуза и дыни, сочетание довольно необычное, но очень удачное. Оба ингредиента - богатые источники витаминов и полезных микроэлементов. Варенье будет не только сладким лакомством, но и полезным, витаминным блюдом для семьи.
Важно правильно выбирать арбуз и дыню для варенья. Если мякоть арбуза должна быть мега-сочной, то дыню лучше использовать в меру сочную, не переспелую, плотную. Важно помнить, чем сочнее ягоды, тем дольше варенье необходимо уваривать. Пока варенье горячее, оно довольно жидкое, но при застывании хорошо сгущается и становится похожим на джем.
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить варенье из груш.
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