Варенье из арбуза и дыни: сезонный рецепт

Сегодня, 13:10 Комментариев:0

Узнайте рецепт простого и вкусного варенья.

Читай также: Необычные рецепты из арбуза от судьи “МастерШеф“ Владимира Ярославского

Конец августа - разгар сезона бахчевых, на прилавках много арбузов и дынь. Когда свежими ягодами уже пресытились, можно подумать о том, как заготовить их на зиму. Арбуз можно консервировать по-разному, например, сделать варенье из мякоти или джем из арбузных корок. Первое получается очень нежным, а второе больше похоже на цукаты. Также арбуз можно солить в банки или бочку. Из дыни также получается вкусное варенье.

Мы предлагаем приготовить варенье-ассорти - из мякоти арбуза и дыни, сочетание довольно необычное, но очень удачное. Оба ингредиента - богатые источники витаминов и полезных микроэлементов. Варенье будет не только сладким лакомством, но и полезным, витаминным блюдом для семьи.

Важно правильно выбирать арбуз и дыню для варенья. Если мякоть арбуза должна быть мега-сочной, то дыню лучше использовать в меру сочную, не переспелую, плотную. Важно помнить, чем сочнее ягоды, тем дольше варенье необходимо уваривать. Пока варенье горячее, оно довольно жидкое, но при застывании хорошо сгущается и становится похожим на джем.

Приготовление:

Разрезать арбуз пополам, срезать кожуру вместе с белой мякотью. Нарезать мякоть арбуза на кубики, семечки выбрать. Очистить дыню от кожуры, семян и волокон. Нарезать мякоть кубиками, выложить все в большую кастрюлю. Засыпать сахаром, оставить на 10 часов. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения. Варить 10 минут, выключить огонь. Дать полностью остыть. Повторить процедуру еще дважды, чтобы жидкость испарилось и варенье загустело. Выложить горячее варенье в сухие, стерилизованные банки. Плотно укупорить.

Ранее мы писали, как приготовить варенье из груш.