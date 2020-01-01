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Карпаччо из лосося: традиционный итальянский рецепт

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Карпаччо - традиционное итальянское блюдо, которое отличается простотой приготовления, оригинальностью и превосходными вкусовыми качествами.
Карпаччо из лосося: традиционный итальянский рецепт
Карпаччо из лосося: традиционный итальянский рецепт
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Карпаччо представляет собой мясную нарезку, приправленную дополнительными ингредиентами для усиления аромата. Изюминка карпаччо - сырое мясо, предпочтительно говядина, которые сбрызгивают оливковым маслом, лимонным соком. Карпаччо богато белками, поэтому это отличная пища для спортсменов в период интенсивных тренировок.

Карпаччо получило своё название благодаря Джузеппе Чиприани, сделавшему в 1950 года нарезку из сырого мяса для своей подруги, которой запретили употреблять в пищу вареное мясо. Назвали закуску в честь художника Витторе Карпаччо, поскольку внешне блюдо напоминало его полотна. Сегодня существует множество вариаций карпаччо - с рыбой, мясом, морепродуктами, овощами и фруктами. 

Основной ингредиент подаётся на «подушке» из зелени (руккола, радиккью, кресс-салат). Подают нарезку с разными соусами, например лимонному-майонезный. Сверху посыпают тертым пармезаном, поскольку сырные ноты обогащают вкус мяса, но и подчеркивают его лучшие нюансы.

Самая необычная разновидность карпаччо - из мяса осьминога, а наиболее дорогим и изысканным вариантом нарезки считается карпаччо с белым трюфелем. Предлагаем приготовить карпаччо из лосося с соусом Citronette. Закуска не просто вкусная, но и идеально подходит к праздничному столу. Это замечательная идея для быстрого и здорового блюда к праздничному столу. 

Ингредиенты: 

  • Филе лосося – 300 г; 
  • Оливковое масло – 6 ст. л.;
  • Лимонный сок – 2 ст. л.;
  • Апельсиновый сок – 2 ст. л.;
  • Мед – 1 ст. л.;
  • Соль по вкусу;
  • Базилик.

Приготовление:

  1. Вымыть тушку, высушить бумажными полотенцами.
  2. Нарезать тонкими ломтиками без кожицы. 
  3. Выложить рыбу на блюдо для подачи. 
  4. Смешать свежевыжатый сок апельсина и лимона. 
  5. Растворить в соусе мёд, посолить. 
  6. Влить масло, перемешать венчиком в эмульсию.
  7. Измельчить базилик, добавить в соус. 
  8. Полить соусом рыбу, поместить блюдо в холодильник на час. 

Ранее мы писали, как приготовить домашний чернослив. 

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Теги: карпаччо из лосося, карпаччо, итальянская кухня
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