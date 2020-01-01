Карпаччо из лосося: традиционный итальянский рецепт
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Карпаччо представляет собой мясную нарезку, приправленную дополнительными ингредиентами для усиления аромата. Изюминка карпаччо - сырое мясо, предпочтительно говядина, которые сбрызгивают оливковым маслом, лимонным соком. Карпаччо богато белками, поэтому это отличная пища для спортсменов в период интенсивных тренировок.
Карпаччо получило своё название благодаря Джузеппе Чиприани, сделавшему в 1950 года нарезку из сырого мяса для своей подруги, которой запретили употреблять в пищу вареное мясо. Назвали закуску в честь художника Витторе Карпаччо, поскольку внешне блюдо напоминало его полотна. Сегодня существует множество вариаций карпаччо - с рыбой, мясом, морепродуктами, овощами и фруктами.
Основной ингредиент подаётся на «подушке» из зелени (руккола, радиккью, кресс-салат). Подают нарезку с разными соусами, например лимонному-майонезный. Сверху посыпают тертым пармезаном, поскольку сырные ноты обогащают вкус мяса, но и подчеркивают его лучшие нюансы.
Самая необычная разновидность карпаччо - из мяса осьминога, а наиболее дорогим и изысканным вариантом нарезки считается карпаччо с белым трюфелем. Предлагаем приготовить карпаччо из лосося с соусом Citronette. Закуска не просто вкусная, но и идеально подходит к праздничному столу. Это замечательная идея для быстрого и здорового блюда к праздничному столу.
Ингредиенты:
- Филе лосося – 300 г;
- Оливковое масло – 6 ст. л.;
- Лимонный сок – 2 ст. л.;
- Апельсиновый сок – 2 ст. л.;
- Мед – 1 ст. л.;
- Соль по вкусу;
- Базилик.
Приготовление:
- Вымыть тушку, высушить бумажными полотенцами.
- Нарезать тонкими ломтиками без кожицы.
- Выложить рыбу на блюдо для подачи.
- Смешать свежевыжатый сок апельсина и лимона.
- Растворить в соусе мёд, посолить.
- Влить масло, перемешать венчиком в эмульсию.
- Измельчить базилик, добавить в соус.
- Полить соусом рыбу, поместить блюдо в холодильник на час.
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