Читай также: Необычные рецепты из арбуза от судьи “МастерШеф“ Владимира Ярославского
Груши и яблоки - самые распространённые и доступные фрукты. Предлагаем приготовить ароматное янтарное варенье из груш дольками на зиму. «Янтарным» варенье называют за то, что грушевые дольки настолько прозрачные, что напоминают восковые. На вкус варенье больше похоже на вяленые фрукты.
Для приготовления варенья дольками выбирают плотные спелые плоды без гнилых точек, мягкости. Подобные груши лучше использовать на джем, пастилу или мармелад. На килограмм долек берут 1,2 кг сахара либо немного больше, если груши кисловаты. В некоторых рецептах советуют использовать целиком маленькие плоды. Очищать от кожуры грушу можно только в том случае, если она твердая.
Варят варенье в два-три этапа. Если же вы уверены в правильной текстуре мякоти, тогда достаточно проварите в течение часа единожды. К варенью из груш добавляют яблоки, лимон, апельсин, тыкву, бруснику, клюкву, корицу, бадьян, ваниль, гвоздику. Сироп нужно варить на выделившимся соке, не добавляя воду. Чтобы сохранить структуру долек, по возможности варенье варят небольшими порциями в мелкой посуде с широким дном. В противном случае получится жидкое варево с бесформенными грушевыми кусочками, а вкус будет напоминать жженый сахар.
Читай также: Летние салаты из помидоров: ТОП-5 любимых рецептов
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить варенье из алычи.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил