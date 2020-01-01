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Как приготовить вкусное варенье из груш, которое украсит любой десерт и станет отличным дополнением к чаепитию.

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Груши и яблоки - самые распространённые и доступные фрукты. Предлагаем приготовить ароматное янтарное варенье из груш дольками на зиму. «Янтарным» варенье называют за то, что грушевые дольки настолько прозрачные, что напоминают восковые. На вкус варенье больше похоже на вяленые фрукты.

Для приготовления варенья дольками выбирают плотные спелые плоды без гнилых точек, мягкости. Подобные груши лучше использовать на джем, пастилу или мармелад. На килограмм долек берут 1,2 кг сахара либо немного больше, если груши кисловаты. В некоторых рецептах советуют использовать целиком маленькие плоды. Очищать от кожуры грушу можно только в том случае, если она твердая.

Варят варенье в два-три этапа. Если же вы уверены в правильной текстуре мякоти, тогда достаточно проварите в течение часа единожды. К варенью из груш добавляют яблоки, лимон, апельсин, тыкву, бруснику, клюкву, корицу, бадьян, ваниль, гвоздику. Сироп нужно варить на выделившимся соке, не добавляя воду. Чтобы сохранить структуру долек, по возможности варенье варят небольшими порциями в мелкой посуде с широким дном. В противном случае получится жидкое варево с бесформенными грушевыми кусочками, а вкус будет напоминать жженый сахар.

Рецепт грушевого варенья на зиму Depositphotos

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Приготовление:

Налить в кастрюлю воду, добавить сахар. Варить сироп на медленном огне. Очистить от кожуры груши, нарезать дольками около 3-4 см. очищаю от кожуры. Переложить дольки в кастрюлю, залить сиропом. Оставить на 2 часа, чтобы дольки пустили сок. Поставить на огонь, на медленном огне довести до кипения и варить 7 минут. Снять с огня, дать варенью полностью остыть. Поместить снова на огонь и повторить процедуру варки дважды. Разлить в сухие стерилизованные пол-литровые банки, накрыть стерилизованными крышками.

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