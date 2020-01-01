Хотите авто? Покупайте сосиски от ТМ "Бащинский"! Подробности – в материале Ivona.

ТМ «Бащинский» разыгрывает новые авто Пресс-служба

Сосиски «Филейные» ТМ «Бащинский» нет смысла представлять, они хорошо известны каждой семье, где ценят еду вкусную и питательную. Ну кто из нас не подпевал рекламной песенке «Усі люблять Філейні... а як їх не любити?!» А теперь любимые украинцами «Филейные» рады продемонстрировать, что и они нас любят. Купи сосиски — получи атомобиль: ТМ «Бащинский» напоминает о проходящей акции, полной шикарных призов.

Карантин продолжается и акций становится все меньше, производители в ожидании лучших времен. Но производитель колбасных и мясных изделий торговая марка “Бащинский“, напротив, решила поддержать своих покупателей в это непростое время.

Грандиозная акция «Три автомобиля за Филейные» была долгожданной и тщательно выверенной. А вдохновили на ее создание миллионы любителей «Филейных» и, собственно, сами сосиски.

Ведь в этой акции все, как и в самих сосисках - просто, практично и вкусно. Предельно простые условия участия, неимоверно крутые главные призы и практичные подарки, а также самый вкусный повод для участия.

Так как уже крылатой стала когда-то обраненная кем-то фраза «Кто не пробовал Филейные, тот не ел по-настоящему вкусных сосисок». И само их название стало олицетворением продукции качественной и вкусной, которой можно доверять.

Сосиски «Филейные» от «Бащинского» разыгрывают новые авто Пресс-служба

«Три автомобиля за Филейные»: какие приготовлены призы

ТМ «Бащинский» приготовила беспрецедентные призы — 3 новых кроссовера Nissan Juke 2019 года, суперсовременных, мощных, невероятно стильных! Эти японские авто отличает яркий дизайн, надежные технические характеристики, удобный салон.

А также учасников акции ждут еще 9 000 гарантированных подарков! Оригинальных и практичных, которые можно выбрать самому. Среди них ланч-бокс (чтобы было, куда положить сытный перекус), фирменная тарелка для любимых сосисок и оригинальная подушка в виде колбасы.

Сосиски «Филейные» от «Бащинского» разыгрывают новые авто Пресс-служба

Как принять участие в акции

Участником акции «Три автомобиля за Филейные» может стать каждый. Сделать это так же просто, как и приготовить сосиски.

Нужно всего лишь:

1. Купить сосиски «Филейные» или «Филейные с сыром» ТМ «Бащинский» с маркировкой «Акция».

2. Найти уникальный код акции, который находится под стикером на каждой упаковке (и на маленькой, и на большой).

3. Зарегистрировать этот код на сайте акции или отправив СМС с кодом на номер 3200, можно отправить код и через Viber.

Код с упаковки необходимо вырезать и обязательно сохранить до самого окончания акции, это важное условие!

Как количество кодов влияет на приз

Каждый зарегистрированный код — это шанс на получение главных призов акции, автомобилей Nissan Juke. Авто разыгрываются среди всех кодов.

Причем, каждая расфасовка дает определенное количество кодов. Так, за большие упаковки насчитывается вдвое больше кодов, нежели за маленькие. Чем больше кодов, тем больше и акционных призов: 8 зарегистрированных кодов — это уже гарантированный подарок.

Хотите повысить свои шансы на выигрыш главных призов, регистрируйте больше кодов. И, конечно же, верьте в свою удачу.

Так, как это сделала первая победительница акции «Три автомобиля за Филейные» Светлана Пугач из Сум! Именно Светлана стала первой обладательницей кроссовера Nissan Juke. Светлана работает продавцом и призналась, что очень любит сосиски ТМ «Бащинский», а потому не задумываясь приняла участие в акции. Она прислала до 15 кодов из акционных упаковок «Филейных».

Сколько можно получить призов

Собрав много кодов, можно получить сразу весь призовой ассортимент: подушку, тарелку, ланч-бокс. По условиям акции один участник получает по одному наименованию. И, конечно, своих розыгрышей ожидают еще 2 автомобиля Nissan Juke. И, кто знает, может счастливым обладателем нового авто от ТМ «Бащинский» окажетесь именно вы!

Сосиски «Филейные» от «Бащинского» разыгрывают новые авто

ТМ “Бащинський“ розігрує 3 нових авто: є перший переможець! Поспішайте взяти участь в акції!

ТМ «Бащинский» разыгрывает новые авто Пресс-служба

Сосиски “Філейні” ТМ “Бащинський” немає сенсу представляти, вони добре відомі кожній родині, де цінують їжу смачну і поживну. Ну хто з нас не підспівував рекламній пісеньці “Усі люблять Філейні ... а як їх не любити?!” А тепер улюблені українцями “Філейні” раді продемонструвати, що і вони нас люблять. Купи сосиски - отримай атомобіль: ТМ “Бащинський” нагадує про свою акцію, сповнену шикарними призами.

Карантин триває і акцій стає все менше, виробники в очікуванні кращих часів. Але торгова марка “Бащинський“, виробник ковбасних і м'ясних виробів, навпаки, вирішила підтримати своїх покупців в цей непростий час.

Грандіозна акція “Три автомобілі за Філейні” була довгоочікуваною і ретельно вивіреною. А надихнули на її створення мільйони любителів “Філейних” і, власне, самі сосиски.

Бо в цій акції все, як і в самих сосисках - просто, практично і смачно. Прості умови участі, неймовірно круті головні призи та практичні подарунки, а також найсмачніший привід для участі.

Адже вже крилатою стала фраза, що її авторство невідомо, “Хто не пробував Філейні, той не їв по-справжньому смачних сосисок”. І без перебільшень можна сказати, що сама назва “Філейних” стала уособленням продукції якісної та смачної, якій можна довіряти.

Сосиски «Филейные» от «Бащинского» разыгрывают новые авто Пресс-служба

“Три автомобілі за Філейні”: які приготовлені призи

ТМ “Бащинський” підготувала безпрецедентні призи - 3 нових кросовера Nissan Juke 2019 року, суперсучасних, потужних, неймовірно стильних! Ці японські авто відрізняє яскравий дизайн, надійні технічні характеристики, зручний салон.

А також на учасників акції чекають ще 9 000 гарантованих подарунків! Оригінальних і практичних, які можна вибрати самому. Серед них ланч-бокс (щоб було, куди покласти ситний перекус), фірмова тарілка для улюблених сосисок і оригінальна подушка у вигляді ковбаси.

Сосиски «Филейные» от «Бащинского» разыгрывают новые авто Пресс-служба

Як взяти участь в акції

Учасником акції “Три автомобілі за Філейні” може стати кожен. Зробити це так само просто, як і приготувати сосиски.

Потрібно всього лише:

1. Купити сосиски “Філейні“ або “Філейні з сиром“ ТМ “Бащинський“ з маркуванням “Акція“.

2. Знайти унікальний код акції, що знаходиться під стікером на кожній упаковці (і на маленькій, і на великий).

3. Зареєструвати цей код на сайті акції promo.bashinskiy.in.ua або надіслати СМС з кодом на номер 3200, можна відправити код і через Viber.

Код з упаковки необхідно вирізати і обов'язково зберегти до самого закінчення акції, це важлива умова!

Як кількість кодів впливає на приз

Кожен зареєстрований код - це шанс на отримання головних призів акції, автомобілів Nissan Juke. Авто розігруються серед усіх кодів.

Причому, кожна розфасовка дає певну кількість кодів. Так, за великі упаковки налічується вдвічі більше кодів, ніж за маленькі. Чим більше кодів, тим більше і акційних призів: 8 зареєстрованих кодів - це вже гарантований подарунок.

Хочете підвищити свої шанси на виграш головних призів, реєструйте більше кодів. І, звичайно ж, вірте в свою удачу.

Так, як це зробила перша переможниця акції “Три автомобілі за Філейні“ Світлана Пугач з Сум! Саме Світлана стала першою володаркою кросовера Nissan Juke. Світлана працює продавчинею і зізналася, що дуже любить сосиски ТМ “Бащинський”, а тому не замислюючись взяла участь в акції. Вона прислала до 15 кодів з акційних упаковок “Філейних“.

Скільки можна отримати призів

Зібравши багато кодів, можна отримати одразу весь призовий асортимент: подушку, тарілку, ланч-бокс. За умовами акції один учасник отримує по одному найменуванню.

І, звичайно, своїх розіграшів очікують ще 2 автомобілі Nissan Juke. І, хто знає, може щасливим володарем нового авто від ТМ “Бащинський” станете саме ви!