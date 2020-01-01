Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму

8 мин назадКомментариев:0
Универсальный домашний соус, как альтернатива магазинным заправкам.
Ингредиенты
  • Лук репчатый 100 г
  • Масло оливковое 20 мл
  • Помидоры 1 кг
  • Приправа "Итальянские травы" 1 ч. л.
  • Свежий розмарин 2 веточки
  • Свежий тимьян 2 веточки
  • Сахар 1 ч. л.
  • Соль 1 ч. л.
  • Уксус винный 1,5 ч. л.
  • Чеснок 2 зубца
Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму
Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму / pinterest.com

Томатный соус - незаменимый для каждой хозяйки продукт. Его используют для приготовления пиццы, пасты, гарниров, мясных блюд. Томатный соус можно приготовить в домашних условиях, он будет в разы вкуснее покупного. Поэтому в конце лета актуальной будет заготовка томатного соуса на зиму. 

Читай также: Ассорти из маринованных овощей на зиму: актуальный рецепт

Ivona предлагает приготовить вкусный томатный соус с пряными травами. Соус получается довольно густым, поскольку буде долго томиться на плите, а также невероятно ароматным. Для приготовления томатного соуса понадобятся спелые помидоры. Можно использовать примятые томаты, которые не годятся для маринования или соления. Чтобы избавиться от семян, которые присутствуют в томатах, надо протереть массу через сито, а потом пюрировать блендером. Также в томатный соус добавляют лук, чеснок, морковь, сладкий перец, один из видов острого перца в порошке и т.д.

В идеале полученная помидорная смесь только тогда готова превратиться в полноценный томатный соус, когда уварится в кастрюле до ⅔ от первоначального объема. Теперь в него можно добавлять специи, а это: паприка, розмарин, орегано, кориандр, тимьян, чеснок, мускатный орех, горчица в зернах, гвоздика, прованские травы, лавровый лист. Достаточно выбрать оптимальное сочетание из пяти наименований приправ. 

Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму
Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму
pinterest.com

Приготовление:

1. Сделать на двух помидорах сверху крестообразный надрез, опустить в кипящую воду на 2 минуты, переложить потом в холодную воду, для остывания.

2. Нарезать остальные помидоры произвольно. 

3. Добавить к томатам лук и чеснок.

4. Промыть, убрать веточки, добавить к томатам.

Читай также: Кисло-сладкий ткемали из желтой алычи: пошаговый рецепт

5. Протереть соус через сито или дуршлаг. 

6. Перелить соус в кастрюлю или сковороду с толстым дном, поставить на огонь.

7. Нарезать мелко остывшие томаты, добавить в соус.

8. Довести соус до кипения, варить около 40 минут, пока не загустеет.

9. Влить масло, уксус, добавить сахар и соль.

10. Варить еще 2 минуты, разлить по стерилизованным банкам.

Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму
Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как заготовить хрустящие огурцы с кетчупом чили на зиму.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:томатный соус,томаты,помидоры,помидоры на зиму,помидоры на зиму рецепты,заготовка на зиму,соус,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь