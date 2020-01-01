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Универсальный домашний соус, как альтернатива магазинным заправкам.

Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму

Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму / pinterest.com

Томатный соус - незаменимый для каждой хозяйки продукт. Его используют для приготовления пиццы, пасты, гарниров, мясных блюд. Томатный соус можно приготовить в домашних условиях, он будет в разы вкуснее покупного. Поэтому в конце лета актуальной будет заготовка томатного соуса на зиму.

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Ivona предлагает приготовить вкусный томатный соус с пряными травами. Соус получается довольно густым, поскольку буде долго томиться на плите, а также невероятно ароматным. Для приготовления томатного соуса понадобятся спелые помидоры. Можно использовать примятые томаты, которые не годятся для маринования или соления. Чтобы избавиться от семян, которые присутствуют в томатах, надо протереть массу через сито, а потом пюрировать блендером. Также в томатный соус добавляют лук, чеснок, морковь, сладкий перец, один из видов острого перца в порошке и т.д.

В идеале полученная помидорная смесь только тогда готова превратиться в полноценный томатный соус, когда уварится в кастрюле до ⅔ от первоначального объема. Теперь в него можно добавлять специи, а это: паприка, розмарин, орегано, кориандр, тимьян, чеснок, мускатный орех, горчица в зернах, гвоздика, прованские травы, лавровый лист. Достаточно выбрать оптимальное сочетание из пяти наименований приправ.

Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму pinterest.com

Приготовление:

1. Сделать на двух помидорах сверху крестообразный надрез, опустить в кипящую воду на 2 минуты, переложить потом в холодную воду, для остывания.

2. Нарезать остальные помидоры произвольно.

3. Добавить к томатам лук и чеснок.

4. Промыть, убрать веточки, добавить к томатам.

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5. Протереть соус через сито или дуршлаг.

6. Перелить соус в кастрюлю или сковороду с толстым дном, поставить на огонь.

7. Нарезать мелко остывшие томаты, добавить в соус.

8. Довести соус до кипения, варить около 40 минут, пока не загустеет.

9. Влить масло, уксус, добавить сахар и соль.

10. Варить еще 2 минуты, разлить по стерилизованным банкам.

Томатный соус для пиццы, пасты и мяса: Рецепт заготовки на зиму pinterest.com

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