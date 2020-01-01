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Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?

Сегодня, 14:45Комментариев:0
Необычное, пряное блюдо придется по вкусу любителям ливера.
Ингредиенты
  • Свиной желудок 1 шт.
  • Сердце 800 г
  • Печень 200 г
  • Легкое 400 г
  • Лук репчатый 200 г
  • Овсянка 200 г
  • Вода 5 л
  • Мускатный орех
  • Перец черный молотый
  • Перец красный молотый
  • Кориандр (молотый)
  • Морская соль
  • Уксус (9%)
Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?
Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис? / pinterest.com

Хаггис - национальное блюдо в Шотландии, которое готовят из бараньих потрохов -  сердца, печени, легких. Внутренности рубят вместе с луком, овсяным толокном, салом, приправами (мускатным орехом, лимонным соком, шалфеем и т.д). Все это варят в бараньем желудке. Внешне хаггис похож на домашнюю колбасу. Блюдо подают вместе нипсом и таттисом - пюре из брюквы и картофеля с соусом из виски. Можно приготовить и вегетарианский хаггис с чечевицей, орехами, фасолью, луком и специями. Шотландские повара умудряются готовить хаггис для бургеров, пиццы, полуфабрикат блюда даже можно найти в супермаркетах.

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В Британии хаггис готовят на рождественский ужин, в день рождения поэта Роберта Бернса, посвятившего хаггису целую оду. Разрезают хаггис под звук волынок. В других странах хаггис называют - няня, йох, баарш, шартан. Издавна хаггис был едой бедняков, ведь для его приготовления используют продукты, которые предназначены на выброс. Название блюдо получило благодаря слову haggen - “порубить”.

Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?
Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?
pinterest.com

Чтобы приготовить горячий, пряный и ароматный мясной пудинг, понадобятся очищенный ливер. Не обязательно использовать внутренности барана, вполне подойдут и свиные. Подают хаггис на блюде, сделав крестообразный надрез ножом, а сидящие за столом накладывают содержимое себе в тарелку. Как приготовить это необычное блюдо, расскажет Ivona.

Приготовление:

1. Тщательно промыть свиной желудок под проточной водой, удалить лишний жир, слизь и пленки. 

2. Вывернуть желудок наизнанку и сделать то же изнутри. Повторно промыть.

3. Налить в миску холодную воду, уксус и соль, перемешать. 

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4. Выложить в полученный раствор подготовленный желудок, оставить на ночь.

5. Залить овсянку холодной водой, оставить на 4 часа набухать.

6. Очистить сердце, печень и легкое от жировых наслоений, пленок, прожилок, кровяных сгустков. Тщательно вымыть.

7. Выложить субпродукты в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрыла их полностью. Варить на слабом огне 2 часа, посолить по вкусу.

Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?
Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?
pinterest.com

8. Извлечь потроха из бульона, остудить, нарезать как можно мельче.

9. Нарезать мелко лук, добавить к потрохам вместе с овсянкой.

10. Приправить специями, влить стакан бульона. Все тщательно перемешать.

11. Начинить ливером желудок на 2/3 от общего объема, сильно не трамбовать. 

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12. Зашить отверстие желудка, а в нескольких местах проткнуть стенки иглой, чтобы в процессе варки было куда выходить воздуху.

13. Выложить желудок в кастрюлю, залить бульоном, в котором варились потроха.

14. Варить на минимальном огне в течение 3 часов.

Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?
Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить шавлю с рыбой.

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Теги:ливер,хаггис,национальная кухня,шотландская кухня,блюда из печени,
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Источник: ivona)bigmir.net

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