Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис?

Хаггис - национальное блюдо в Шотландии, которое готовят из бараньих потрохов - сердца, печени, легких. Внутренности рубят вместе с луком, овсяным толокном, салом, приправами (мускатным орехом, лимонным соком, шалфеем и т.д). Все это варят в бараньем желудке. Внешне хаггис похож на домашнюю колбасу. Блюдо подают вместе нипсом и таттисом - пюре из брюквы и картофеля с соусом из виски. Можно приготовить и вегетарианский хаггис с чечевицей, орехами, фасолью, луком и специями. Шотландские повара умудряются готовить хаггис для бургеров, пиццы, полуфабрикат блюда даже можно найти в супермаркетах.
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В Британии хаггис готовят на рождественский ужин, в день рождения поэта Роберта Бернса, посвятившего хаггису целую оду. Разрезают хаггис под звук волынок. В других странах хаггис называют - няня, йох, баарш, шартан. Издавна хаггис был едой бедняков, ведь для его приготовления используют продукты, которые предназначены на выброс. Название блюдо получило благодаря слову haggen - “порубить”.
Чтобы приготовить горячий, пряный и ароматный мясной пудинг, понадобятся очищенный ливер. Не обязательно использовать внутренности барана, вполне подойдут и свиные. Подают хаггис на блюде, сделав крестообразный надрез ножом, а сидящие за столом накладывают содержимое себе в тарелку. Как приготовить это необычное блюдо, расскажет Ivona.
Приготовление:
1. Тщательно промыть свиной желудок под проточной водой, удалить лишний жир, слизь и пленки.
2. Вывернуть желудок наизнанку и сделать то же изнутри. Повторно промыть.
3. Налить в миску холодную воду, уксус и соль, перемешать.
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4. Выложить в полученный раствор подготовленный желудок, оставить на ночь.
5. Залить овсянку холодной водой, оставить на 4 часа набухать.
6. Очистить сердце, печень и легкое от жировых наслоений, пленок, прожилок, кровяных сгустков. Тщательно вымыть.
7. Выложить субпродукты в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрыла их полностью. Варить на слабом огне 2 часа, посолить по вкусу.
8. Извлечь потроха из бульона, остудить, нарезать как можно мельче.
9. Нарезать мелко лук, добавить к потрохам вместе с овсянкой.
10. Приправить специями, влить стакан бульона. Все тщательно перемешать.
11. Начинить ливером желудок на 2/3 от общего объема, сильно не трамбовать.
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12. Зашить отверстие желудка, а в нескольких местах проткнуть стенки иглой, чтобы в процессе варки было куда выходить воздуху.
13. Выложить желудок в кастрюлю, залить бульоном, в котором варились потроха.
14. Варить на минимальном огне в течение 3 часов.
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