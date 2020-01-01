Сегодня, 14:45 Комментариев:0

Необычное, пряное блюдо придется по вкусу любителям ливера.

Хаггис - национальное блюдо в Шотландии, которое готовят из бараньих потрохов - сердца, печени, легких. Внутренности рубят вместе с луком, овсяным толокном, салом, приправами (мускатным орехом, лимонным соком, шалфеем и т.д). Все это варят в бараньем желудке. Внешне хаггис похож на домашнюю колбасу. Блюдо подают вместе нипсом и таттисом - пюре из брюквы и картофеля с соусом из виски. Можно приготовить и вегетарианский хаггис с чечевицей, орехами, фасолью, луком и специями. Шотландские повара умудряются готовить хаггис для бургеров, пиццы, полуфабрикат блюда даже можно найти в супермаркетах.

Читай также: Молодые бобы со свининой: сезонный рецепт

В Британии хаггис готовят на рождественский ужин, в день рождения поэта Роберта Бернса, посвятившего хаггису целую оду. Разрезают хаггис под звук волынок. В других странах хаггис называют - няня, йох, баарш, шартан. Издавна хаггис был едой бедняков, ведь для его приготовления используют продукты, которые предназначены на выброс. Название блюдо получило благодаря слову haggen - “порубить”.

Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис? pinterest.com

Чтобы приготовить горячий, пряный и ароматный мясной пудинг, понадобятся очищенный ливер. Не обязательно использовать внутренности барана, вполне подойдут и свиные. Подают хаггис на блюде, сделав крестообразный надрез ножом, а сидящие за столом накладывают содержимое себе в тарелку. Как приготовить это необычное блюдо, расскажет Ivona.

Приготовление:

1. Тщательно промыть свиной желудок под проточной водой, удалить лишний жир, слизь и пленки.

2. Вывернуть желудок наизнанку и сделать то же изнутри. Повторно промыть.

3. Налить в миску холодную воду, уксус и соль, перемешать.

Читай также: Курица с абрикосами: быстрое праздничное блюдо

4. Выложить в полученный раствор подготовленный желудок, оставить на ночь.

5. Залить овсянку холодной водой, оставить на 4 часа набухать.

6. Очистить сердце, печень и легкое от жировых наслоений, пленок, прожилок, кровяных сгустков. Тщательно вымыть.

7. Выложить субпродукты в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрыла их полностью. Варить на слабом огне 2 часа, посолить по вкусу.

Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис? pinterest.com

8. Извлечь потроха из бульона, остудить, нарезать как можно мельче.

9. Нарезать мелко лук, добавить к потрохам вместе с овсянкой.

10. Приправить специями, влить стакан бульона. Все тщательно перемешать.

11. Начинить ливером желудок на 2/3 от общего объема, сильно не трамбовать.

Читай также: Котлета по-киевски: рецепт традиционного блюда

12. Зашить отверстие желудка, а в нескольких местах проткнуть стенки иглой, чтобы в процессе варки было куда выходить воздуху.

13. Выложить желудок в кастрюлю, залить бульоном, в котором варились потроха.

14. Варить на минимальном огне в течение 3 часов.

Кухни мира: Как приготовить шотландский хаггис? pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить шавлю с рыбой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.