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Испанский томатный суп от Владимира Ярославского

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Два варианты рецепта испанского томатного супа с сыром Страчателла.
Испанский томатный суп от Владимира Ярославского
Испанский томатный суп от Владимира Ярославского
Пресс-служба

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Уже осенью на СТБ стартует 10 сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф». Судья Владимир Ярославский поделился двумя вариантами рецепта испанского томатного супа с сыром Страчателла. Гаспачо  правда легко готовить, и это очень вкусно!!! Добавки можно использовать любые! Чтобы он стал гаспаччо - нужно добавить лёд - сам гаспачо более жидкий.

Ингредиенты:

  • Томаты 4 шт
  • Огурец 1 (очищенный)
  • Чеснок 1/2 зубчика
  • Оливковое масло 2 ст ложки
  • Соль по вкусу
  • Табаско пару капель
  • Тимьян 2-3 веточки - только листья
  • Болгарского перца 1 шт (запечённый либо очищенный)
  • Хлеб белый  без корок - 2 ломтика
  • Страчателла 4 ложки - или пол пачки
  • Хамон 4 слайса
  • Винный уксус 1 чайная ложка

Ингредиенты:

  • Желтый помидор 800 гр
  • Шпинат 100
  • Авокадо 150
  • Перец болгарский зелёный 150
  • Огурец 250
  • Чеснок 5
  • Оливковое масло 50
  • Лимонный сок 20
  • Соль

Способ приготовления очень простой. Все кроме сыра страчателла -  взбить на блендере, процедить и подавать с сыром и оливковым маслом.

Испанский томатный суп
Испанский томатный суп
Пресс-служба

Приятного аппетита!

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Теги: томатный суп, испанские блюда, Владимир Ярославский, МастерШеф
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Источник: Ivоna bigmir)net

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