Испанский томатный суп от Владимира Ярославского

Два варианты рецепта испанского томатного супа с сыром Страчателла.

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Уже осенью на СТБ стартует 10 сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф». Судья Владимир Ярославский поделился двумя вариантами рецепта испанского томатного супа с сыром Страчателла. Гаспачо правда легко готовить, и это очень вкусно!!! Добавки можно использовать любые! Чтобы он стал гаспаччо - нужно добавить лёд - сам гаспачо более жидкий.

Ингредиенты:

Томаты 4 шт

Огурец 1 (очищенный)

Чеснок 1/2 зубчика

Оливковое масло 2 ст ложки

Соль по вкусу

Табаско пару капель

Тимьян 2-3 веточки - только листья

Болгарского перца 1 шт (запечённый либо очищенный)

Хлеб белый без корок - 2 ломтика

Страчателла 4 ложки - или пол пачки

Хамон 4 слайса

Винный уксус 1 чайная ложка

Ингредиенты:

Желтый помидор 800 гр

Шпинат 100

Авокадо 150

Перец болгарский зелёный 150

Огурец 250

Чеснок 5

Оливковое масло 50

Лимонный сок 20

Соль

Способ приготовления очень простой. Все кроме сыра страчателла - взбить на блендере, процедить и подавать с сыром и оливковым маслом.

Испанский томатный суп Пресс-служба

Приятного аппетита!

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