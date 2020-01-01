Испанский томатный суп от Владимира Ярославского
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Уже осенью на СТБ стартует 10 сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф». Судья Владимир Ярославский поделился двумя вариантами рецепта испанского томатного супа с сыром Страчателла. Гаспачо правда легко готовить, и это очень вкусно!!! Добавки можно использовать любые! Чтобы он стал гаспаччо - нужно добавить лёд - сам гаспачо более жидкий.
Ингредиенты:
- Томаты 4 шт
- Огурец 1 (очищенный)
- Чеснок 1/2 зубчика
- Оливковое масло 2 ст ложки
- Соль по вкусу
- Табаско пару капель
- Тимьян 2-3 веточки - только листья
- Болгарского перца 1 шт (запечённый либо очищенный)
- Хлеб белый без корок - 2 ломтика
- Страчателла 4 ложки - или пол пачки
- Хамон 4 слайса
- Винный уксус 1 чайная ложка
Ингредиенты:
- Желтый помидор 800 гр
- Шпинат 100
- Авокадо 150
- Перец болгарский зелёный 150
- Огурец 250
- Чеснок 5
- Оливковое масло 50
- Лимонный сок 20
- Соль
Способ приготовления очень простой. Все кроме сыра страчателла - взбить на блендере, процедить и подавать с сыром и оливковым маслом.
Приятного аппетита!
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