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Айран прекрасно утоляет жажду в летнюю жару.

Айран - холодный напиток, основу которого составляет йогурт, а также добавляется соль, вода. Айран - традиционный напиток в Турции, Болгарии, на Балканах, в Средней Азии, хотя точное происхождение напитка не знает никто. Напиток не только хорошо утоляет жажду, но и и очень полезен (содержит жирные кислоты аминокислоты), придает бодрость и силу, улучшает обмен веществ, нормализует микрофлору кишечника. С осторожностью следует относиться к нему тем, кто мучается гастритом, язвенными болезнями двенадцатиперстной кишки и желудка.

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Айран у кочевых народов имеет густую консистенцию, напоминающую сметану, поскольку необходимо надолго сохранить продукт свежим и транспортировать его. При необходимости айран разбавляют водой, молоком или кумысом. А вот у оседлых народов айран более жидкий, поэтому многие путают его с кефиром.

Домашний айран: Готовим летний полезный напиток pinterest.com

В промышленных масштабах айран начали выпускать в 90-х годах прошлого века. В летний зной в готовый напиток добавляют лед, листочки мяты, огурец.

Приготовить айран можно по-разному, Ivona советует самый простой вариант - по-монгольски. Достаточно разбавить кислое молоко холодной водой (в пропорции 1:5) и взбить. Мы советуем приготовить айран на закваске из кефира, сметаны или простокваши. Для закваски можно использовать и йогурт. Его взбивают вилкой или миксером, солят и вливают воду. Потом взбивают миксером до появления пенки.

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Приготовление:

1. Вскипятить молоко, дать остыть при комнатной температуре.

2. Добавить закваску, тщательно перемешать.

3. Разлить в стеклянные бокалы, любую керамическую или фарфоровую емкость.

4. Закрыть, оставить на 6 часов.

Домашний айран: Готовим летний полезный напиток depositphotos.com

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