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Рецепт на обед: Сырный суп с курицей и рисом

Сегодня, 11:30Комментариев:0
Сытное первое блюдо зарядит энергией на весь день!.
Ингредиенты
  • Куриное филе 250 г
  • Рис 80 г
  • Картофель 600 г
  • Морковь 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Плавленый сыр 200 г
  • Твердый сыр 100 г
  • Вода 2 л
  • Растительное масло 4 ст. л.
  • Соль
Рецепт на обед: Сырный суп с курицей и рисом
Рецепт на обед: Сырный суп с курицей и рисом / pinterest.com

Сырный суп - одно из самых популярных первых блюд. В советские времена сырный суп готовили из картофеля, вермишели и плавленого сырка “Дружба”. Такой суп являлся пародией на известное блюдо европейской кухни, которое готовится с благородными сырами, сливками, вином и мускатным орехом. Сырный суп - очень сытное блюдо, ведь в него кроме сливочного масла, молока или сливок, можно добавить мясо или крупы. В сырном супе могут использоваться разные сорта сыра, например, в Великобритании сырный суп готовят с чеддером.

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Также распространены другие варианты сырного супа: с грибами, с морепродуктами, с фрикадельками, с копченостями и т.д. Во Франции сырный суп едят не только горячим, но и холодным.

Ivona предлагает приготовить сырный суп с куриным филе и рисом. По желанию в суп можно добавить домашние гренки. Для этого кусочки хлеба обжаривают на небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки. К готовому супу подают зеленый лук. Мы не рекомендуем пюрировать суп, поскольку в таком варианте лучше чувствуется вкус основных ингредиентов.

Рецепт на обед: Сырный суп с курицей и рисом
Рецепт на обед: Сырный суп с курицей и рисом
pinterest.com

Приготовление:

1. Выложить в кастрюлю промытое куриное филе. 

2. Довести до кипения, снять пенку, посолить. 

3. Варить курицу под крышкой на среднем огне в течение 30 минут, периодически снимая пенку. 

4. Вынуть курицу, поставить остывать.

5. Дать закипеть бульону, добавить промытый рис. Варить на среднем огне 10 минут.

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6. Нарезать картофель кубиками, добавить к рису, варить 15 минут.

7. Нарезать лук кубиками, морковь натереть на терке.

8. Обжаривать 3 минуты на среднем огне в растительном масле сначала лук, потом вместе с морковью.

9. Нарезать филе кубиками, сыр натереть на терке.

10. Добавить в бульон плавленый сыр, перемешать, чтобы он полностью растворился и не осталось комочков.

11. Добавить в суп зажарку, твердый сыр. Перемешать, дать настояться.

Рецепт на обед: Сырный суп с курицей и рисом
Рецепт на обед: Сырный суп с курицей и рисом
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить литовский холодник.

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Теги:куриный суп,сырный суп,суп,рецепт супа,рецепт с курицей,
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Источник: ivona)bigmir.net

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