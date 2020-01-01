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Несложный рецепт, простые ингредиенты, восхитительный результат!.

Сыр Филадельфия - самый известный сорт мягкого сыра в мире. Изготавливают его из сливок, иногда с добавлением молока. Стоит отметить, что первый сливочный сыр приготовили во Франции еще в XVII веке, через столетие он стал популярен в других странах. Сыр Филадельфия появился 1872 году, его приготовил американский молочник У. Лоуренс, который планировал придумать более дешевый аналог дорогому французскому сыру Нешатель. Уж через 8 лет началось промышленное производство сыра Филадельфия, его продавали в упаковке из фольги. Массовое производство началось только в 1928 году. После того, как в США однажды приготовили чизкейк не с творогом, а с Филадельфией, этот сыр стал самым популярным в Америке. В Японии сегодня готовят роллы с Филадельфией, а в Италии этот сыр - неизменная составляющая многих салатов.

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Существует 3 разновидности Филадельфии: классическая, легкая, очень легкая. Разнообразили вкусовые качества и разными добавками: соусы, пряности, фруктовые или ягодные наполнители (Варьете, Органикс, Минитабс, Сплендипс, для сэндвичей). Стоимость Филадельфии не маленькая, поэтому хозяйки нашли способ готовить Филадельфию в домашних условиях. Все компоненты, которые входят в состав домашнего сливочного сыра, вполне доступны, а выход готового продукта впечатляет не только сходством с оригиналом, но и простотой приготовления. Стоит отметить, что чем выше жирность используемого натурального йогурта и сметаны, тем больше получится готового продукта.Сыр лучше всего готовить с вечера, чтобы наутро продукт был готов.

Простым рецептом домашнего сыра Филадельфия делится с вами Ivona.

Домашний сливочный сыр Филадельфия: Как приготовить? depositphotos.com

Приготовление:

1. Застелить дно дуршлага с мелким ситом марлей, сложенной в три слоя.

2. Положить сверху отрез плотной ткани, чтобы сыр впоследствии приобрел гладкую структуру.

3. Поместить дуршлаг в глубокую миску, вылить в него йогурт.

4. Добавить сметану, перемешать до однородности венчиком или миксером.

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5. Посолить, выжать лимонный сок. Перемешать.

6. Подвернуть края ткани в дуршлаг так, чтобы они покрывали молочную смесь полностью.

7. Накрыть сверху тарелкой, поставить гнет.

8. Поместить миску с содержимым в холодильник на 12 часов.

9. Снять гнет, вынуть готовый сыр из марли.

Домашний сливочный сыр Филадельфия: Как приготовить? pinterest.com

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