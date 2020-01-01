Рецепт дня: Хрустящие огурцы с кетчупом чили на зиму

13 мин назад Комментариев:0

Таких огурцов в томате вы еще не пробовали!.

Огурцы - лидер среди овощей для консервации на зиму. Рецептов консервирования огурцов насчитывается не одна сотня. В каждой семье есть свои любимые рецепты заготовок, но хозяйки всегда открыты к экспериментам. Для консервирования больше подойдут огурцы, выращенные на собственном огороде, если же таких нет, стоит купить качественные овощ на рынке. Так, выбирают огурцы небольшого размера (5-13 см), без пустот, с толстой кожицей и пупырышкам, светло-зеленого оттенка. Перед покупкой огурец надо попробовать, чтобы они не горчили. Огурцы нуждаются в вымачивании в течение нескольких часов, тогда они становятся хрустящими.

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Ivona предлагает сделать заготовку из огурцов с кетчупом чили. Консервированные по этому рецепту огурцы получаются твердыми, с легкой кислинкой, ноткой остроты. Огурцы можно не стерилизовать, а просто залить горячим маринадом, они хранятся долго. Для маринада используют хорошую воду, например, родниковую, колодезную или бутилированную. Соль берут только каменную, не мелкого помола.

По этому рецепту можно также консервировать кабачки или баклажаны, они получаются не менее вкусными и пикантными.

Приготовление:

1. Удалить соцветия и хвостики у огурцов, замочить в холодной воде на 4 часа, периодически ее менять.

2. Простерилизовать банки.

3. Выложить на дно банок нарезанный укроп, листья хрена, перец острый по вкусу, лавровый лист, перец, чеснок.

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4. Разложить плотными рядами огурцы.

5. Залить кипящую воду в банки, закрыть крышками, оставить на 20 минут.

6. Слить остывшую воду.

7. Приготовить рассол: в воду влить сахар, соль, кетчуп, уксус.

8. Поставить на огонь, довести до закипания.

9. Залить рассолом огурцы, закатать банки крышками.

10. Укутать банки теплым одеялом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить ассорти из маринованных овощей.

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