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Секретный маринад сделает рыбу незабываемой!.

Скумбрия - промышленная рыба, длиной около 40 см, которая пользуется в Украине большой популярностью. У скумбрии жирное мясо и минимум мелких костей. Ее запекают, тушат, коптят, солят, готовят на углях целиком или в виде шашлыка. В разгар лета и сезона шашлыков мы предлагаем приготовить скумбрию на мангале. Готовить эту рыбу таким способом очень легко, ведь нет необходимости очищать от чешуи, достаточно только выпотрошить.

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Вкус готовой скумбрии определяется маринадом. Ivona советует сделать его из чеснока, имбиря, сушеного базилика, лимонного сока и растительного масла. По вкусу в маринад можно добавить тимьян, орегано, розмарин и другие. Важно перед тем, как заливать рыбу маринадом, сделать на тушке косые надрезы для лучшей пропитки. Рыба, запеченная на углях подобным способом, всегда получается нежной, сочной и ароматной. Готовую скумбрию на решетки подают со свежими овощами, печеным картофелем, зеленью и соусом по вкусу.

Скумбрия на мангале: Оригинальный летний рецепт pinterest.com

Приготовление:

1. Выпотрошить рыбу, отрезать хвост и плавники.

2. Сделать неглубокие косые надрезы по всей длине тушки, которые позволят маринаду пропитать рыбу.

3. Вымыть подготовленную рыбу под проточной водой.

4. Соединить в глубокой миске имбирь, базилик, пропущенный через пресс чеснок.

5. Добавить соль, перец, залить специи растительным маслом. Перемешать.

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6. Раскатать лимон по рабочей поверхности, разрезать на две половинки.

7. Полить скумбрию соком лимона, залить маринадом, распределяя его равномерно по всей поверхности рыбы.

8. Оставить на полчаса для маринования.

9. Разжечь угли, дать им остыть.

10. Выложить рыбу на решетку, накрыть второй частью решетки.

11. Обжаривать 12-15 минут, если передержать она получится суховатой.

Скумбрия на мангале: Оригинальный летний рецепт pinterest.com

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