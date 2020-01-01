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Освежающий летний суп прост в ингредиентах и приготовлении.

Холодник - холодный борщ или суп, национальное блюдо в Восточной Европе, например, Белоруссии, Литве, Латвии, Украине и Польше. В русской кухне холодник называют свекольником, другое название - ботвинья. Холодник отличается от окрошки тем, что в блюде отсутствуют мясные ингредиенты. Холодник готовят на основе кефира, свекольного или щавелевого отвара с добавлением маринованной или вареной свеклы и других овощей - лука, огурцов, а также яиц.

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Ivona предлагает приготовить холодник по литовскому рецепту. Для этого необходим жирный кефир, в Литве - 5-8%-ный. Главный ингредиент холодника - свекла. Ее можно просто отварить до мягкости либо запечь, тогда цвет у супа будет максимально насыщенным. Важно также уметь выбирать свеклу, поскольку не сладкие, пресные сорта не дадут яркого вкуса.

Существуют варианты холодника на айране либо кефире, который смешивают со слабо газированной минеральной водой. Допускается добавление в холодник картофеля, а также крупно нарезанного мяса, например, говядины или курицы. В Литве картофель предварительно запекают и добавляют в суп горячим, тогда блюдо получается контрастным. Чтобы холодник получился острее, можно добавить в него тертый хрен или чеснок.

Литовский холодник, как альтернатива окрошке и гаспаччо: Простой рецепт depositphotos.com

Приготовление:

1. Обернуть вымытую и высушенную свеклу в фольгу, поместить в духовку.

2. Запекать свеклу до мягкости при температуре 200 С.

3. Дать свекле остыть, очистить, натереть на крупной терке прямо в кастрюлю.

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4. Залить холодной водой так, чтобы свекла оказалась ею покрытой. Оставить в холодильнике на 60 минут.

5. Сварить яйца, остудить, очистить. Натереть на терке одно яйцо и добавить к свекле.

6. Натереть на крупное терке огурцы, добавить к свекле и яйцам.

7. Нарезать мелко укроп и зеленый лук, добавить к овощам.

8. Влить кефир, приправить солью и перцем.

9. Отправить в холодильник на полчаса.

10. Украсить половинкой яйца при подаче.

Литовский холодник, как альтернатива окрошке и гаспаччо: Простой рецепт depositphotos.com

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