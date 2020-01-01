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Аппетитная пряная закуска с летним настроением!.

Август - период заготовок. Хозяйки заготавливают овощи, фрукты, ягоды. Лидером среди заготовок овощей считают огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны. Их солят и маринуют, делают салаты и овощное ассорти. Последнее - отличный вариант консервации, когда заготовки по монорецептам уже сделаны либо приелись. Ассорти хорошо тем, что открыв зимой банку, каждый найдет ингредиент по своему вкусу, ведь кто-то любит помидоры, а другие в восторге от кабачков или сладкого перца. Мариновать ассорти на зиму можно из самых разных овощей и в самых разных пропорциях. Составляющие заготовки могут быть как в целом виде, так и нарезанными.

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Ivona предлагает приготовить ассорти из маринованных овощей. Туда можно добавить всевозможные ингредиенты: помидоры, огурцы, кабачки, сладкий перец, цветную капусту, репчатый лук, чеснок, морковь. Можно замариновать и белокочанную капусту, использовав небольшие головки, которые разрезают на 2-4 части. Не потеряются в таком “соседстве” и яблоки, например, сорта Антоновка. Зимние заготовки из овощей в виде маринованного ассорти не только вкусные, но и выглядят ярко и аппетитно.

Ассорти из маринованных овощей на зиму: актуальный рецепт pinterest.com

Приготовление:

1. Вымыть овощи и зелень.

2. Очистить чеснок, лук и морковь.

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3. Порезать кабачки, перец, яблоки произвольно, цветную капусту разобрать на соцветия, а чеснок - на дольки, морковь нарезать соломкой, лук - четвертинками.

4. Сложить овощи и травы в чистую 3-х литровую банку в последовательности: на дно лист хрена, зонтики укропа, листья смородины, чеснок, лук, морковь, огурцы, помидоры, кабачки, перец, лавровый лист, лист хрена, листья смородины и укроп.

5. Положить специи по вкусу, влить уксус.

6. Вскипятить воду, добавить соль и сахар.

7. Залить кипящим рассолом овощи в банке.

8. Прикрыть крышкой для консервации, стерилизовать 15 минут с момента закипания.

9. Закатать крышку, перевернуть вверх дном, накрыть теплым, чтобы банка медленно остывала.

Ассорти из маринованных овощей на зиму: актуальный рецепт pinterest.com

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