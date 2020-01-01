Вчера, 17:10 Комментариев:0

Оригинальное немецкое лакомство к обеденному столу!.

Брецель - крендель, распространенный в южных районах Германии. По сути, это крученый бублик диаметром 10-15 см. Крендель получается методом симметричного соединения между собой жгутов теста, в результате формируются три отверстия. После формовки крендель сразу не выпекается, а выдерживается в кипящем содовом растворе. Благодаря процедуре у кренделя после выпечки будет золотисто-коричневый цвет, а концы жгутиков станут хрустящими.

Брецели на молоке: Рецепт баварского кренделя pinterest.com

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По легенде брецель придумал булочник, которому король поручил испечь булку, и чтобы через нее трижды можно было увидеть солнце. Известные варианты брецеля: люксембургский брецель со сладкой миндальной посыпкой, эльзасский брецель, швабский брецель, шпайерский брецель с солью и сыром, Butterbrezel - брецель с маслом. Соленый брецель - традиционная немецкая закуска к пиву и колбаскам. Визнбрецель - незаменимый атрибут Октоберфеста, главного пивного фестиваля Германии и самого большого гуляния в мире. Подсчитано, что гости фестиваля съедают миллион трехсотграммовых брецелей. Американцы знают о брецелях благодаря истории, которая произошла с президентом страны Джорджем Бушем. Однажды он подавился, поедая с аппетитом брецели, и если бы не помощь охраны, чревоугодие закончилось бы плачевно.

В состав брецелей, как правило, входят: пшеничная мука, солод, дрожжи и вода. Брецель хорош и вприкуску с различными соусами, с мясными бульонами. Рецептом традиционного брецеля, который легко можно приготовить самостоятельно, делится с вами Ivona.

Брецели на молоке: Рецепт баварского кренделя pinterest.com

Приготовление:

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1. Развести дрожжи в теплом молоке, перемешать, оставить на 15 минут.

2.Всыпать в муку соль, перемешать. Влить молочную смесь.

3. Добавить сливочное масло комнатной температуры.

4.Замесить тесто сначала в миске, потом на столе до однородности и эластичности.

5.Оставить на четверть часа, накрыв предварительно пищевой пленкой.

6.Разделить тесто на 4 части, расплющив каждый кусочек ладонью, сложить вдвое, снова расплющить, снова сложить и расплющить. Только так у брецеля получится гладкая корочка.

7.Раскатать из заготовки колбаску длиной 10 см, накрыть тарелкой и оставить отдыхать на 10 минут.

8.Раскатать тесто от центра к краям, оставляя в центре утолщение. Длина колбаски - 60 см.

9.Скрутить в крендель, прижать кончики к основанию. Оставить их на 15 минут для затвердевания.

10. Поместить брецели в холодильник.

11. Развести соду в крутом кипятке (4 ст.л. в 1,5 л. воды).

12. Опустить в содовый раствор брецели на 10 секунд.

13.Выложить на противень застеленный бумагой для выпечки, предварительно обмокнув бумажным полотенцем.

14. Сделать надрез на толстой части брецеля, посыпать изделие крупной солью.

15. Выпекать 20 минут при температуре 180 С.

Брецели на молоке: Рецепт баварского кренделя pinterest.com

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