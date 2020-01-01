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Секрет идеальных котлет от Владимира Ярославского

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Судья "МастерШефа" рассказал, как правильно готовить мясные и рыбные котлеты.
Секрет идеальных котлет от Владимира Ярославского
Секрет идеальных котлет от Владимира Ярославского
Пресс-служба

Уже скоро на СТБ в эфире состоится премьера 10 сезона легендарного кулинарного проекта “МастерШеф“. Судья Владимир Ярославский поделился секретами идеальных мясных и рыбных котлеты, которые готовит еще с 15 лет.

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Ингредиенты:

Мясные

  • 600г кролик
  • 60 хлеб
  • 40 сливки
  • 120 жареный лук
  • 1шт яйцо
  • 900г индейка
  • 100 хлеб
  • 100 молоко
  • 50 сливки
  • 160 жареный лук
  • 1шт яйцо

Рыбные

  • Карп - нужно чистое филе. Пропускаем через мелкую решетку 4(!) Раза - и это бомба
  • 800 карп мякоть
  • 150 жареный лук
  • 75 хлеб
  • 120 молоко
  • 1 яйцо
  • 800 судак филе отжатое
  • 150 лук жареный
  • 100г сливки
  • 50 сливочное масло
  • 2 яйца

Для котлет я обязательно беру поджаренный репчатый лук. Если мясо или рыба сухие и нежирные - беру сливочное масло. Если жирности достаточно - тогда жарю на растительном масле. Важно использовать средний огонь, чтобы лук прямо протомился, стал прозрачным, ароматным, и даже начинал уже румяниться по краям - но только-только начал. Помните аромат жареного лука - и мы уже бежим на него к маме на кухню

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Хлеб использую белый, лучше всего вчерашний, корочку срезаю, и разламываю, режу на кусочки, заливаю нужным количеством молока или сливок, и смешиваю с готовым луком. Сухари, или корка от хлеба в изделиях мне не нравятся

Соль беру морскую - в каменной очень много песка

Перец обожаю душистый и чёрный в смеси, которую прогрел на сковороде и размял в ступке - этот аромат будет с вами очень долго

Фарш нравится пропущенный через среднюю решётку 3(!) раза.

Готовый фарш ставлю в холодильник на 1-2 часа, он схватится и легко формируется

Жарю котлеты просто на растительном масле, иногда ещё нравится в яйце сразу. Иногда в сухарях - но это редкость-слишком много впитывается жира

Доготавливаю в духовке примерно 8-10 минут, пока на котлете не начнёт появляться «пена» - пузырьки воздуха - тогда изделия сочные и вкусные.

Температура 200 Цельсия

Вес одной котлетки примерно 80-100г

Приятного аппетита!

Ранее мы писали, как приготовить котлеты из свиной печени с манкой.

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Теги: МастерШеф, Владимир Ярославский, котлеты
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Источник: Ivоna bigmir)net

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