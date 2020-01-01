Секрет идеальных котлет от Владимира Ярославского
Уже скоро на СТБ в эфире состоится премьера 10 сезона легендарного кулинарного проекта “МастерШеф“. Судья Владимир Ярославский поделился секретами идеальных мясных и рыбных котлеты, которые готовит еще с 15 лет.
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Ингредиенты:
Мясные
- 600г кролик
- 60 хлеб
- 40 сливки
- 120 жареный лук
- 1шт яйцо
- 900г индейка
- 100 хлеб
- 100 молоко
- 50 сливки
- 160 жареный лук
- 1шт яйцо
Рыбные
- Карп - нужно чистое филе. Пропускаем через мелкую решетку 4(!) Раза - и это бомба
- 800 карп мякоть
- 150 жареный лук
- 75 хлеб
- 120 молоко
- 1 яйцо
- 800 судак филе отжатое
- 150 лук жареный
- 100г сливки
- 50 сливочное масло
- 2 яйца
Для котлет я обязательно беру поджаренный репчатый лук. Если мясо или рыба сухие и нежирные - беру сливочное масло. Если жирности достаточно - тогда жарю на растительном масле. Важно использовать средний огонь, чтобы лук прямо протомился, стал прозрачным, ароматным, и даже начинал уже румяниться по краям - но только-только начал. Помните аромат жареного лука - и мы уже бежим на него к маме на кухню
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Хлеб использую белый, лучше всего вчерашний, корочку срезаю, и разламываю, режу на кусочки, заливаю нужным количеством молока или сливок, и смешиваю с готовым луком. Сухари, или корка от хлеба в изделиях мне не нравятся
Соль беру морскую - в каменной очень много песка
Перец обожаю душистый и чёрный в смеси, которую прогрел на сковороде и размял в ступке - этот аромат будет с вами очень долго
Фарш нравится пропущенный через среднюю решётку 3(!) раза.
Готовый фарш ставлю в холодильник на 1-2 часа, он схватится и легко формируется
Жарю котлеты просто на растительном масле, иногда ещё нравится в яйце сразу. Иногда в сухарях - но это редкость-слишком много впитывается жира
Доготавливаю в духовке примерно 8-10 минут, пока на котлете не начнёт появляться «пена» - пузырьки воздуха - тогда изделия сочные и вкусные.
Температура 200 Цельсия
Вес одной котлетки примерно 80-100г
Приятного аппетита!
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